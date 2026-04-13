De reden waarom een Magic Trackpad beter is dan een Magic Mouse (en nog meer voordelen van een trackpad)

Voor de Mac heeft Apple twee apparaten waarmee je de cursor kan bedienen: het trackpad en de muis. Er is een belangrijke reden waarom een Magic Trackpad beter is dan een Magic Mouse.

Ben jij een trackpad- of een muis-persoon? Voor elk type apparaat is wel wat te zeggen, want ze hebben allebei zo hun voor- en nadelen. Maar toch is er een voornaamste reden waarom wij het Magic Trackpad beter vinden dan het Magic Mouse: het opladen. Hoewel het opladen van een Magic Mouse voor veel mensen een non-issue is, blijft het wat ons betreft een nadeel waar je je toch al snel aan kan storen.

Waarom een Magic Trackpad beter is dan een Magic Mouse

Zoals bij de meeste wel bekend is, kun je een Magic Mouse alleen opladen door er aan de onderkant een oplaadkabel in te steken. Met als gevolg dat je hem tijdens het opladen niet kunt gebruiken. In principe hoeft dit niet zo’n probleem te zijn, want de Mac geeft je op tijd genoeg een waarschuwing als de muis opgeladen moet worden. Bovendien gaat het opladen vrij snel: al met vijf minuten opladen kun je hem urenlang gebruiken.

Maar toch: die ene zeldzame keer dat het opladen van de Magic Mouse voor ongemak zorgt, is er al een teveel. Hoewel de Mac je dus op tijd een waarschuwing geeft, komt zo’n waarschuwing vaak op een ongelukkig moment. Bijvoorbeeld als je net druk bezig bent en de muis echt niet kan missen. Bovendien is het ons in al die jaren al te vaak gebeurt dat we vervolgens vergeten om de muis op te laden als we deze niet gebruiken, bijvoorbeeld tijdens een lunchpauze of ’s nachts. Een iPhone of Apple Watch opladen vergeten we nooit, maar bij een muis die je maar eens in de zoveel tijd op hoeft te laden, vergeten we het toch telkens weer. Met als gevolg: een lege muis zodra je hem echt nodig hebt.

Of wat te denken van een muis die in het weekend stilletjes leeggelopen is, waar je dan op maandagochtend bij het begin van je werkweek pas achter komt? Ook dat is ons regelmatig gebeurd en zorgt voor frustratie. En elke frustratie is er een teveel.

Magic Trackpad heeft dit probleem niet

En hier komt het Magic Trackpad om de hoek kijken. Het grootste voordeel van het Magic Trackpad is dat je deze eenvoudig kunt opladen terwijl je hem gebruikt, omdat de oplaadpoort gewoon achterop zit in plaats van aan de onderkant. Dus mocht je trackpad leeg zijn, dan kun steek je er gewoon een usb-c-kabel in (of een Lightning-kabel bij een wat ouder model) en je kunt weer verder gaan.

Natuurlijk zijn er ook talloze Mac-muizen die je wel gewoon kan opladen tijdens het gebruik, maar die missen vaak weer de eigenschappen die we bij de Magic Mouse zo waarderen: het aanraakgevoelige vlak en de ondersteuning voor bedieningsgebaren die zo goed werken op een Mac. En dat brengt ons bij nog wat voordelen van het trackpad.

Trackpad: groter oppervlak voor makkelijkere gebaren

Naast het opladen-en-tegelijkertijd-gebruiken-voordeel, heeft het Magic Trackpad nog meer voordelen ten opzichte van een Magic Mouse. Het aanraakgevoelige oppervlak is veel groter dan op een Magic Mouse, waardoor het uitvoeren van allerlei gebaren van de Mac veel praktischer is. Ook het inzoomen en uitzoomen op afbeeldingen en kaarten gaat met een trackpad veel makkelijker dan met een Magic Mouse. En daar komt nog eens bij dat je met een Magic Trackpad (of een ingebouwd trackpad van een MacBook) meer gebaren tot je beschikking hebt.

Denk aan een functie als App-Exposé, om in een keer de geopende vensters van een app te zien. Of het snel tonen van je bureaublad. Met een Magic Mouse kan dat niet zomaar met gebaren en moet je dit oplossen met bijvoorbeeld interactieve hoeken, maar dat is toch wat minder praktisch.

Prijzen Magic Trackpad (usb-c)