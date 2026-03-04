MacBook Pro M5 Pro/Max functies: zoveel beter is de MacBook Pro in 2026
In oktober 2025 werd de 14-inch MacBook Pro met M5 al onthuld, maar nu is de line-up weer compleet met 14- en 16-inch modellen met M5 Pro en M5 Max-chips. In deze modellen zitten nieuwe eigenschappen en functies en welke dat zijn, zetten we voor je op een rijtje.
Inhoudsopgave
#1 M5 Pro en M5 Max-chips
Het was even wachten tot ze kwamen, maar na een aantal maanden heeft Apple dan toch de krachtigere varianten van de M5-chip aangekondigd, in de respectievelijke vorm van de M5 Pro en de M5 Max. Deze nieuwe chips maken de MacBook Pro vooral beter in zware en AI‑gerichte workflows. Beide chips hebben een vernieuwde CPU met tot 18 cores, waaronder 6 extra snelle ‘super cores’. Hierdoor zijn multithread‑prestaties bij professionele taken tot zo’n 30% hoger dan bij de vorige generatie M4 Pro/M4 Max.
De grootste sprong zit echter in AI en GPU‑kracht. De GPU heeft nu in elke core een Neural Accelerator, waardoor AI‑taken tot 4x sneller gaan dan bij de vorige generatie en tot 8x sneller dan bij M1‑modellen. Denk aan LLM‑promptverwerking, AI‑beeldgeneratie, videobewerking met AI‑filters en complexe beeldanalyse die nu lokaal op de MacBook Pro gedaan kan worden in plaats van in de cloud. Grafisch zijn er tot 50% hogere prestaties dan bij M4 Pro en M4 Max, wat zich vertaalt in veel snellere 3D‑rendering, vloeiender ray tracing in games en snellere video‑effects.
#2 Standaard meer opslagruimte
Een trend die we in meer producten – zoals de MacBook Air 2026 – terugzien, is dat Apple de standaardopslag verhoogt. Ook bij de MacBook Pro met M5 Pro en M5 Max zet die ontwikkeling door. Het M5 Pro‑model wordt nu standaard geleverd met 1TB opslag, in plaats van de 512GB die je bij het M4 Pro‑model kreeg. Kies je voor de M5 Max‑variant, dan begint de opslag zelfs bij 2TB. Wie meer ruimte nodig heeft, kan het M5 Pro‑model uitbreiden naar 2TB of 4TB, terwijl de M5 Max‑modellen zijn te configureren tot 4TB of zelfs 8TB opslag.
#3 Meer RAM mogelijk
Hoewel er wereldwijd een steeds grotere schaarste is aan RAM-geheugen trekt Apple zich daar bij de nieuwste modellen niet zoveel van aan, want de MacBook Pro M5 Pro en M5 Max krijgen meer opties rondom de configuratie van werkgeheugen. Het is nu namelijk mogelijk om het bij de M5 Pro uit te breiden naar 64GB (48GB bij de M4 Pro) en op de M5 Max is dit – in selecte configuraties – zelfs mogelijk tot 128GB. Hierdoor kunnen meer processen en datasets tegelijkertijd in het geheugen blijven staan, zonder dat macOS hoeft te gaan schuiven of uitwijken naar de SSD.
#4 Snellere geheugenbandbreedte
Een van de grootste voordelen van de M5 Pro- en M5 Max-chips zit in het geheugen. Dankzij de hogere geheugendoorvoer – tot 307GB/s bij M5 Pro en zelfs 614GB/s bij M5 Max – kan de MacBook Pro veel sneller data tussen de chip en het werkgeheugen uitwisselen. Dat merk je vooral bij zware projecten, zoals 4K- en 8K‑videobewerking, grote fotobibliotheken, complexe 3D‑scènes en uitgebreide AI‑modellen.
#5 Stabielere Bluetooth
Apple heeft in de MacBook Pro met M5 Pro en M5 Max de nieuwe N1‑chip geïntegreerd, waardoor deze modellen ook geschikt zijn voor Bluetooth 6. Deze versie richt zich vooral op betrouwbaarheid en lagere latency: draadloze oordopjes, toetsenborden, muizen en gamecontrollers reageren sneller en hebben minder last van storingen, ook als je meerdere accessoires tegelijk gekoppeld hebt. Daarmee is de MacBook Pro beter voorbereid op de nieuwste generatie bluetoothaccessoires.
#6 Snellere wifi
Naar ondersteuning voor Bluetooth 6 dankzij de N1‑chip biedt de MacBook Pro nu ook wifi 7. Deze nieuwste wifistandaard maakt hogere snelheden mogelijk, met bredere kanalen en efficiëntere dataoverdracht. Daardoor gaan grote downloads sneller en verloopt werken in de cloud een stuk soepeler. Bovendien zorgt wifi 7 voor een lagere latentie en stabielere verbindingen, vooral in drukke netwerken met veel apparaten tegelijk.
De MacBook Pro M5 Pro en M5 Max is vanaf 4 maart te pre-orderen en ligt vanaf 11 maart in de winkels. De prijzen beginnen bij €2.549,- voor het 14-inch model met M5 Pro en €3.049,- voor de 16-inch versie met M5 Pro. Naarmate je deze aanpast met meer geheugen of een krachtigere chip valt dit duurder uit. De komende tijd zal de resterende voorraad van de M4 Pro- en M4 Max-modellen in prijs dalen.
Prijzen 14-inch MacBook Pro M4 Pro/Max (2024)
Prijzen 16-inch MacBook Pro M4 Pro/Max (2024)
MacBook Pro
De MacBook Pro is Apple's krachtigste MacBook van de line-up. Je kan kiezen uit twee formaten (14- en 16-inch) met verschillende specificaties. Het nieuwste model is de M5 MacBook Pro in 14-inch formaat, maar de 14- en 16-inch modellen uit eind 2024 met M4 Pro-chip of de nog krachtiger M4 Max-chip zijn ook nog actueel. Nieuw is ook de verbeterde camera met Center Stage en de extra en verbeterde poorten. Deze modellen hebben het vernieuwde design met miniLED-display, zoals die in de 2021-modellen geïntroduceerd werden. Alles over de MacBook Pro kopen, MacBooks vergelijken en meer lees je hier. Lees ook onze review van de MacBook Pro M4.