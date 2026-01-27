Apple heeft sinds de introductie van Apple Silicon elk jaar een nieuwe generatie M-chips uitgebracht. Dit jaar volgt de M6-chip, maar wat weten we daarover?

In oktober 2025 verschenen de eerste producten met de nieuwe M5‑chip, waaronder de MacBook Pro, iPad Pro en Vision Pro. Terwijl we nog wachten op de krachtigere M5 Pro‑ en M5 Max‑varianten, meldt Mark Gurman nu dat de M6‑chip waarschijnlijk minder lang op zich laat wachten dan eerder gedacht.

Apple werkt aan de eerste M6-producten

Apple heeft de M5‑chip pas een paar maanden geleden onthuld, maar achter de schermen wordt alweer hard gewerkt aan de volgende generatie Apple Silicon. Volgens Mark Gurman staat de M6‑chip mogelijk al voor de deur. Hij spreekt in zijn Power On‑nieuwsbrief over de ‘nabije toekomst’, wat erop kan wijzen dat de chip binnen enkele maanden verschijnt – waarschijnlijk nog geen jaar na de eerste M5‑producten.

Een snelle opvolging is niet geheel uniek: tussen de introductie van de M3‑ en M4‑chips zaten slechts zeven maanden. Destijds zorgde Apple bovendien voor een onverwachte wending door de M4‑chip niet in de Mac, maar eerst in de iPad Pro te introduceren. Het zou ons dus niet verbazen als Apple opnieuw zo’n verrassende stap zet en de M6‑chip zijn debuut maakt in een product dat niet voor de hand ligt.

Welk product krijgt de M6-chip?

Apple lijkt dit jaar opnieuw een drukke planning te hebben voor de Mac en iPad. Het is nog onduidelijk welk apparaat de primeur krijgt, maar volgens de geruchten verschijnt dit jaar sowieso een compleet vernieuwde MacBook Pro met M6-chip en OLED-scherm. Tegelijkertijd worden de krachtigere M5 Pro- en M5 Max-chips nog verwacht. Het zou dus zomaar kunnen dat Apple eerst het M5-aanbod uitbreidt om daarna snel door te schuiven naar de M6-generatie.

Een mogelijke kanshebber om als eerste een M6-chip te krijgen, is de iMac. Die heeft nog een M4-chip en geruchten over een M5-versie zijn er nog niet. De iMac is bovendien een product dat niet standaard ieder jaar geupdatet wordt, in tegenstelling tot de MacBook Air. Die heeft ook nog een M4-chip, maar krijgt dit voorjaar volgens betrouwbare bronnen nog de M5-chip.

Waar Apple vroeger vaak meerdere jaren liet zitten tussen nieuwe MacBooks en iPads, is dat tempo sinds de introductie van Apple Silicon flink opgevoerd. Inmiddels verschijnt er elk jaar een nieuwe generatie M-chips. Wil je meer weten over Apple’s eigen chips? Wij hebben alles voor je op een rij gezet, van de M-serie tot alle andere Apple-chips.