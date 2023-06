We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

In de rubriek Weekend-kijktips besteden we aandacht aan het nieuwe aanbod van de Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video. Maar ook lokale aanbieders zoals NLZiet (twee weken gratis!), Videoland, CineMember en Ziggo hebben van alles te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Secret Invasion (seizoen 1 – aflevering 1)

Te zien bij: Disney+

In de Marvel Studios-serie Secret Invasion hoort Nick Fury (Samuel L. Jackson) van een clandestiene invasie van de aarde, door een factie van vormveranderende Skrulls. Fury voegt zich bij zijn bondgenoten, waaronder Everett Ross, Maria Hill en de Skrull Talos, die een leven voor zichzelf op aarde heeft opgebouwd. Samen racen ze tegen de klok om een dreigende Skrull-invasie te dwarsbomen en de mensheid te redden. Ook in de cast: MCU-veteranen Martin Freeman en Don Cheadle, terwijl Ben Mendelsohn, Emilia Clarke en Olivia Colman de nieuwkomers zijn.

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube

The Bear (seizoen 2)

Te zien bij: Disney+

Low-budget keukendrama The Bear viel in de smaak in 2022 en het tweede seizoen is nu te bekijken. Carmey (Jeremy Allen White) en zijn team proberen een nieuw, duur restaurant te openen in het centrum van Chicago – een uitdaging die zijn eigen unieke obstakels met zich meebrengt. Nieuw in de cast van seizoen 2 zijn Molly Gordon en Bob Odenkirk.

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube

Break Point (deel 2)

Te zien bij: Netflix

Het eerste deel van de sportdocumentaire Break Point verscheen in januari op Netflix. Nu is er deel 2, gemaakt door dezelfde producenten als Drive to Survive. Deze fly-on-the-wall show geeft kijkers een zeldzaam inzicht in de hoogte- en dieptepunten van de tenniswereld, met commentaar van spelers als Nick Kyrgios, Taylor Fritz en Ons Jabeur. Critici noemden het eerste deel van Break Point meeslepend; hopelijk wordt dat niveau in deel 2 ook vastgehouden.

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube

Catching Killers (seizoen 3)

Te zien bij: Netflix

In deze serie over waargebeurde misdaden onthullen de onderzoekers van beruchte seriemoordenaarszaken de afschuwelijke en vreselijke details van hun buitengewone werk.

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube

King of Clones

Te zien bij: Netflix

Documentaire over de Zuid-Koreaanse wetenschapper Hwang Woo-suk die een nationale held werd omdat hij naar verluidt erin geslaagd was om mensen te klonen, nadat hij eerder al honden had gekloond.

Glamorous

Te zien bij: Netflix

De reden waarom Kim Cattral slechts een cameo zal maken in And Just Like That, is waarschijnlijk omdat ze een groot deel van het afgelopen jaar bezig was met de nieuwe Netflix-serie Glamorous. De serie van 10 afleveringen volgt Marco (gespeeld door YouTuber Miss Benny). Deze gender non-conformerende queer man krijgt een droombaan bij beauty mogul Madolyn Addison (Kim Cattrall). Doet denken aan een remake van The Devil Wears Prada en dat is geen aanbeveling. Critici waren er niet erg enthousiast over.

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube

iNumber Number Jozi Gold

Te zien bij: Netflix

Een undercoveragent die een historische goudroof in Johannesburg moet onderzoeken, wordt gedwongen te kiezen tussen zijn geweten en de wet.

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube

The Perfect Find

Te zien bij: Netflix

Romantische komedie met Gabrielle Union. Ze speelt een moderedacteur speelt die op een feestje per ongeluk zoent met de zoon van haar nieuwe baas.

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube

Dit wil je zien! Probeer Apple TV+ 7 dagen gratis (of 1 jaar gratis bij geselecteerde devices) 💻

NLZIET: twee weken gratis kijken naar alle belangrijke Nederlandse zenders! 🇳🇱

SkyShowtime: probeer 7 dagen gratis, daarna €6,99 per maand 👽

Viaplay: volg de F1 en Premier League met veel korting 🏎

HBO Max: vanaf slechts €5,99 per maand 🍿

Pathé Thuis: kijk de beste films, ook recente blockbusters! 🧟‍♀️

CineMember: kijk 2 weken gratis naar arthouse films 🎬

And Just Like That (seizoen 2)

Te zien bij: HBO Max

Seizoen 2 van de Sex and the City-spinoff viel niet bij iedereen even goed. De damers zijn inmiddels in de vijftig. Maar dat is niet zozeer het probleem; ze zijn nog steeds fabulous. Waar de critici en kijkers zich aan stoorden is dat de probeert overdreven correct en ‘woke’ te zijn, op een manier die bij velen geforceerd overkomt. Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Cynthia Nixon en de rest van de cast van de show nemen hun rollen weer in voor het vervolg, dat afspeelt in New York en deels ook in Los Angeles. In seizoen keert Kim Cattrall ook nog even terug als Samantha, maar alleen voor een korte cameo aan het einde van het seizoen (zie ook ‘Glamourous’, elders op deze pagina).

De eerste twee afleveringen van And Just Like That seizoen 2 zijn nu te streamen. De resterende negen afleveringen van de serie verschijnen elke donderdag tot en met 24 augustus. Als je een lijst wilt van alle restaurants die in de serie te zien zijn (en die je de komende tijd misschien maar beter kunt vermijden), dan vind je die hier.

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube

Evil Dead Rise

Te zien bij: HBO Max

Beth is op bezoek bij haar alleenstaande moeder, haar zus Ellie en haar familie wanneer iemand een vleesetende demonische kracht laat ontsnappen. Samen moeten ze vechten om hun familie te beschermen.

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube

The Stroll

Te zien bij: HBO Max

Een indrukwekkende geschiedenis van transgender sekswerkers in het Meatpacking District van New York vóór de gentrificatie van de buurt, en van de beweging om hun rechten te beschermen.

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube

All Inclusive

Te zien bij: Amazon Prime Video

In de schurende komedie All-Inclusive wordt het wankelende huwelijk van Jacco en Sylvie zwaar op de proef gesteld tijdens hun vakantie met de kids in een All-Inclusive resort. Wanneer Sylvie bij aankomst aan Jacco meldt dat ze een ‘pauze’ wilt inlassen kan Jacco dit, te midden van zijn midlife crisis, maar moeilijk een plek geven. Binnen de paradijselijke All-Inclusive cultuur zal Jacco de confrontatie moeten aangaan met zijn vastbesloten vrouw, zijn puberende kinderen maar vooral zijn grootste struikelblok, zichzelf.

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube

Colin From Accounts

Te zien bij: Amazon Prime Video

Patrick Brammall en Harriet Dyer spelen twee mensen die door een auto-ongeluk in elkaars vaarwater komen. Deze Australische comedy wordt gezien als één van de beste series van 2022, dus wie in de stemming is voor wat licht vermaak kan hiermee vooruit.

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube

That Peter Crouch Film

Te zien bij: Amazon Prime Video

Het verhaal achter de onwaarschijnlijkste held in football. Crouch werd geminacht om zijn lengte en afgewezen door meerdere clubs. Het was een lange, zware weg om de top de bereiken – vol wendingen, twijfel en vervreemding. Nu, bijna 25 jaar na het tekenen van zijn eerste contract als professional, hoeft Peter Crouch zich nog maar één vraag te stellen… Hoe heeft hij het zover gebracht?

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube

I’m a Virgo

Te zien bij: Amazon Prime Video

Sorry to Bother You-regisseur Boots Riley maakt zijn debuut op de streaming videodiensten met de absurdistische komedieserie I’m a Virgo. De serie, met in de hoofdrol Emmy-winnaar Jharrel Jerome (When They See Us), volgt het leven en de tegenslagen van Cootie, een 19-jarige man uit Oakland. Mike Epps, Carmen Ejogo, Brett Gray, Kara Young, Olivia Washington en Allius Barnes zijn te zien in de bijrollen. Riley regisseerde zelf alle zeven afleveringen van I’m a Virgo, dat door critici wordt omschreven als een “glorieus coming-of-age verhaal dat je meesleept zoals bijna geen enkele andere tv-show”. Dit zou wel eens een van de beste Prime Video-series van 2023 kunnen zijn.

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube

Dice (seizoen 1)

Te zien bij: SkyShowtime

De komiek Andrew ‘Dice’ Clay probeert een comeback te maken. Hij woont in een buitenwijk van Las Vegas, heeft gokschulden, is de manager van zijn zoons heavymetalband en moet tegelijkertijd opdringerige fans van zich afslaan.

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube

Battlestar Galactica

Te zien bij: SkyShowtime

Voor wie het eerder gemist heeft. In deze ambitieuze sci-fi serie wonen de mensen aanvankelijk op 12 koloniën op 12 planeten. Ze willen graag vrede maken met Cylons, de vijand. Dit gaat mis en er blijft uiteindelijk één ruimteschip met een groep mensen over, die op zoek gaat naar de dertiende kolonie die ergens nog zou moeten bestaan.

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube

Foodie Love (Seizoen 1 – aflevering 1 en 2)

Te zien bij: SkyShowtime

Een dating-app voor foodies levert een match op voor twee dertigers, maar beide worden afgeremd door onzekerheden en twijfels veroorzaakt door de littekens van hun eerdere relaties.

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube

De Jacht op de Jaguar

Te zien bij: Videoland

Humberto Tan ontdekt zowel de schoonheid van de Surinaamse jungle, als haar schaduwzijde: de illegale wildlife-handel. Een samenhang die hij symboliseert met een zoektocht naar de koning van het bos: de jaguar. Het voortbestaan van dit dier loopt gevaar is door deze handel. Lukt het Humberto om niet alleen de jaguar, maar ook de jagers op te sporen?

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube

The Super Mario Bros. Movie

Te zien bij: Pathé Thuis

Loodgieters en broers Mario en Luigi komen via een mysterieuze buis in een magische nieuwe wereld terecht, waar ze van elkaar gescheiden worden. Mario begint met hulp van prinses Peach aan een groots avontuur om zijn broer terug te vinden.

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube

Avatar: The Way of Water

Te zien bij: Pathé Thuis

De nieuwe Avatar-film is nu bijna overal te zien, waaronder bij Disney+. Heb je daar geen abonnement lopen, dan kun je ook tegen betaling bij Pathé Thuis kijken. Twaalf jaar na het verkennen van Pandora en zijn toetreding tot de Na’vi, heeft Jake Sully sindsdien een gezin met Neytiri grootgebracht en zich binnen de clans van de nieuwe wereld gevestigd. Natuurlijk kan vrede maar zo lang duren. Vooral wanneer de militaire organisatie uit de originele film terugkeert om “af te maken wat ze begonnen”.

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube