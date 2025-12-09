Apple sleept veertien Golden Globe-nominaties binnen op Apple TV-originals

Nieuws Apple Diensten
Apple timmert met Apple TV flink aan de weg met het maken van series en films. Deze worden nu beloond met maar liefst veertien Golden Globe-nominaties.
Sasha Koevoets -

Apple’s streamingdienst zet met originele series en films stevig in op kwaliteit en dat wordt nu zichtbaar bij de 83e Golden Globes, waarbij Apple TV meerdere nominaties verspreid over top­titels telt. Alle genoemde producties zijn meteen te bekijken op Apple TV; de winnaars worden op 11 januari 2026 bekendgemaakt.

Stream Apple TV

Apple krijgt veertien nominaties

Apple TV zet met 14 Golden Globe‑nominaties de toon voor kwaliteitscontent in 2025. De lijst beslaat zes titels die zowel publieksimpact als vakmanschap laten zien. Speerpunt is de speelfilm F1: na een uitzonderlijke bioscooprun genomineerd voor Cinematic & Box Office Achievement en Best Original Score van Hans Zimmer – een duidelijk signaal dat Apple Original Films inzet op theatrale successen naast streaming.

Aan de seriekant bevestigt Severance zijn status met een Drama‑nominatie en acteerkansen voor Adam Scott, Britt Lower en Tramell Tillman. Ook nieuwkomer Pluribus pakt meteen een Drama‑nominatie plus Rhea Seehorn voor Beste Actrice. Slow Horses toont opnieuw de lange adem met een Drama‑nominatie en Gary Oldman in de hoofdrolcategorie. In comedy zet The Studio de lijn door na het sterke Emmy‑debuut, met een nominatie voor Best Comedy en erkenning voor Seth Rogen en Catherine O’Hara.

Tot slot blijft The Morning Show een awards‑trekker met een terugkerende nominatie voor Billy Crudup. Samen laten de nominaties de breedte van Apple TV zien – van boxoffice‑film tot doorbraakdrama en prijswinnende comedy – en verstevigen ze Apple’s positie als belangrijke speler in de versplinterde streamingmarkt.

Bekijk ook
VodafoneZiggo televisiekijken

iCulture vergelijkt streaming videodiensten: Netflix, Apple TV, Disney+ en meer

Wat zijn de beste streaming videodiensten in Nederland? Kies je voor Netflix, Apple TV+, Disney+, Videoland, HBO Max, Amazon, NLZIET of Viaplay? Of misschien voor SkyShowtime of NPO Start? Er is keuze genoeg uit streaming videodiensten. Wij vergelijken ze op specs.

Dit zijn alle nominaties

F1

  • Cinematic and Box Office Achievement
  • Best Original Score — Hans Zimmer

Severance

  • Best Television Series — Drama
  • Best Performance by a Male Actor in a Television Series, Drama — Adam Scott
  • Best Performance by a Female Actor in a Television Series, Drama — Britt Lower
  • Best Performance by a Male Actor in a Supporting Role on Television — Tramell Tillman 

Pluribus

  • Best Television Series — Drama
  • Best Performance by a Female Actor in a Television Series, Drama — Rhea Seehorn

Slow Horses

  • Best Television Series — Drama
  • Best Performance by a Male Actor in a Television Series, Drama — Gary Oldman

The Studio

  • Best Television Series —  Musical or Comedy 
  • Best Performance by a Male Actor in a Television Series, Musical or Comedy — Seth Rogen
  • Best Performance by a Female Actor in a Supporting Role on Television — Catherine O’Hara

The Morning Show

  • Best Performance by a Male Actor in a Supporting Role on Television — Billy Crudup
F1 filmposter

Apple valt regelmatig in de prijzen

Apple bouwt de laatste jaren gestaag aan een flinke prijzenkast. Na doorbraken als Lily Gladstones Golden Globe‑winst in 2024 (Killers of the Flower Moon) en Paul Walter Hauser in 2023 (Black Bird), staan Apple TV Originals inmiddels op 658 gewonnen prijzen en 2.958 nominaties en telt de teller door. Alle genoemde titels zijn nu te streamen op Apple TV.

Ben je van plan te kijken of een abonnement te nemen? Als nieuwe abonnee krijg je de eerste drie maanden gratis Apple TV! Via onderstaande button sluit je eenvoudig een abonnement af.

Stream Apple TV

Het laatste nieuws over apple van iCulture

Johny Srouji blijft bij Apple: de chipbaas ontkracht geruchten over vertrek
09:27
Apple's designbaas en man achter Liquid Glass stapt over naar Meta
04-12-2025
Apple's AI-baas vertrekt na rumoerige Siri- en AI-strategie
02-12-2025
Apple waarschuwt in nieuwe kerstreclame: laat nooit zomaar je iPhone in het bos slingeren
27-11-2025
Bij deze webshops kun je je Black Friday-aankopen snel afrekenen met Apple Pay
27-11-2025

Ook interessant

Major League Soccer bij Apple TV

Voetbal kijken bij Apple TV: vanaf 2026 is deze divisie zonder meerprijs te zien

Nieuws 1 reacties
14-11-2025

Apple TV+ en Apple One hebben een nieuw logo (en intro)

Nieuws 3 reacties
04-11-2025
The Enfield Poltergeist horrorserie Apple TV+

Halloween-kijktips: deze horrorfilms en -series vind je op Apple TV

Gidsen
31-10-2025
Apple One diensten

Apple One: de alles-in-1 bundel voor Apple’s abonnementen

Uitleg
12-07-2025
F1 filmposter

Apple laat je de snelheid voelen met haptische trailer van F1: The Movie

Nieuws 2 reacties
13-06-2025
Apple Snapshot

Apple komt met Apple Snapshot-pagina: dit kan je ermee

Nieuws
30-04-2025