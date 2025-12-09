Apple timmert met Apple TV flink aan de weg met het maken van series en films. Deze worden nu beloond met maar liefst veertien Golden Globe-nominaties.

Apple’s streamingdienst zet met originele series en films stevig in op kwaliteit en dat wordt nu zichtbaar bij de 83e Golden Globes, waarbij Apple TV meerdere nominaties verspreid over top­titels telt. Alle genoemde producties zijn meteen te bekijken op Apple TV; de winnaars worden op 11 januari 2026 bekendgemaakt.

Apple krijgt veertien nominaties

Apple TV zet met 14 Golden Globe‑nominaties de toon voor kwaliteitscontent in 2025. De lijst beslaat zes titels die zowel publieksimpact als vakmanschap laten zien. Speerpunt is de speelfilm F1: na een uitzonderlijke bioscooprun genomineerd voor Cinematic & Box Office Achievement en Best Original Score van Hans Zimmer – een duidelijk signaal dat Apple Original Films inzet op theatrale successen naast streaming.

Aan de seriekant bevestigt Severance zijn status met een Drama‑nominatie en acteerkansen voor Adam Scott, Britt Lower en Tramell Tillman. Ook nieuwkomer Pluribus pakt meteen een Drama‑nominatie plus Rhea Seehorn voor Beste Actrice. Slow Horses toont opnieuw de lange adem met een Drama‑nominatie en Gary Oldman in de hoofdrolcategorie. In comedy zet The Studio de lijn door na het sterke Emmy‑debuut, met een nominatie voor Best Comedy en erkenning voor Seth Rogen en Catherine O’Hara.

Tot slot blijft The Morning Show een awards‑trekker met een terugkerende nominatie voor Billy Crudup. Samen laten de nominaties de breedte van Apple TV zien – van boxoffice‑film tot doorbraakdrama en prijswinnende comedy – en verstevigen ze Apple’s positie als belangrijke speler in de versplinterde streamingmarkt.

Dit zijn alle nominaties

F1

Cinematic and Box Office Achievement

Best Original Score — Hans Zimmer

Severance

Best Television Series — Drama

Best Performance by a Male Actor in a Television Series, Drama — Adam Scott

Best Performance by a Female Actor in a Television Series, Drama — Britt Lower

Best Performance by a Male Actor in a Supporting Role on Television — Tramell Tillman

Pluribus

Best Television Series — Drama

Best Performance by a Female Actor in a Television Series, Drama — Rhea Seehorn

Slow Horses

Best Television Series — Drama

Best Performance by a Male Actor in a Television Series, Drama — Gary Oldman

The Studio

Best Television Series — Musical or Comedy

Best Performance by a Male Actor in a Television Series, Musical or Comedy — Seth Rogen

Best Performance by a Female Actor in a Supporting Role on Television — Catherine O’Hara

The Morning Show

Best Performance by a Male Actor in a Supporting Role on Television — Billy Crudup

Apple valt regelmatig in de prijzen

Apple bouwt de laatste jaren gestaag aan een flinke prijzenkast. Na doorbraken als Lily Gladstones Golden Globe‑winst in 2024 (Killers of the Flower Moon) en Paul Walter Hauser in 2023 (Black Bird), staan Apple TV Originals inmiddels op 658 gewonnen prijzen en 2.958 nominaties en telt de teller door. Alle genoemde titels zijn nu te streamen op Apple TV.

