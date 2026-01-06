‘Dit is wanneer de iPhone 17e verschijnt’

Vorig jaar bracht Apple vrij vroeg in het jaar een nieuwe iPhone uit, namelijk de iPhone 16e. Dit jaar komt Apple met de opvolger, namelijk de iPhone 17e. Dit is wanneer jij deze kan verwachten.

Dat Apple druk bezig is met het ontwikkelen van de iPhone 17e, is ondertussen geen verrassing meer. Een nieuw gerucht op Weibo laat zien dat Apple het massaproductieproces is begonnen. Hierdoor komt de onthulling van dit toestel weer een stapje dichterbij. Dit is wanneer je de iPhone 17e kan verwachten.

‘Release iPhone 17e nabij’

Volgens de nieuwste geruchten start Apple kort na CES – dat deze week in Las Vegas plaatsvindt – met de massaproductie van de iPhone 17e. Omdat CES na deze week afloopt, lijkt een productiestart rond medio januari logisch. Apple hanteert voor dit traject doorgaans 4 tot 6 weken, waardoor de 17e een vergelijkbaar pad kan volgen als zijn voorganger.

Houdt Apple dit schema aan, dan ligt eenzelfde timing voor de iPhone 17e voor de hand: een aankondiging halverwege februari en beschikbaarheid eind februari, net als bij de iPhone 16e. Met zo’n vroege presentatie lijkt Apple bovendien alvast voor te sorteren op de iPhone 18-serie, waarbij het standaardmodel samen met de iPhone 18e in het voorjaar van 2027 zou moeten verschijnen.

Hoe dan ook staat de release van de iPhone 17e gepland voor voorjaar 2026, waarschijnlijk dus in februari.

Wat wordt er nieuw aan de iPhone 17e?

De iPhone 17e wordt de opvolger van de iPhone 16e, Apple’s instap‑iPhone. Volgens de meest recente geruchten krijgt het toestel een 6,1‑inch OLED‑scherm mét Dynamic Island en de A19‑chip, maar geen ProMotion‑display. Verder zou de iPhone 17e MagSafe‑ondersteuning bieden en de nieuwe Center Stage‑selfiecamera krijgen die ook in de rest van de iPhone 17‑serie aanwezig is.