Review: iPhone 17 Pro achterkant

iPhone 17 Pro mist een belangrijke camerafunctie die de iPhone 16 Pro en eerder wél hebben

De iPhone 17 Pro is op veel gebieden een vooruitgang op zijn voorganger, maar toch deze mist een belangrijke functie. Je kan namelijk geen portretfoto's in nachtmodus maken.
Sasha Koevoets -

Waar de iPhone 17 Pro-modellen qua camera’s weer een stap vooruit zijn dankzij de 48-megapixel telelens, is er toch een functie verdwenen. De afgelopen maanden is dit onderbelicht gebleven, maar met de iPhone 17 Pro kun je geen portretfoto’s in het donker meer maken. In het Apple Support-document wordt het ontbreken van de portretmodus met de nachtmodus bevestigd.

Geen nachtmodus bij portretten op iPhone 17 Pro

De iPhone heeft een handige portretmodus, waarmee de camera de focus legt op het gezicht van de persoon. De achtergrond wordt daarbij wazig gemaakt, wat een mooi effect geeft op de gefotografeerde persoon. Daarnaast is er de nachtmodus, die ervoor zorgt dat je in het donker ook mooie plaatjes kan schieten. Al sinds de iPhone 12 Pro-modellen kun je deze twee modi combineren, dankzij de aanwezigheid van de LiDAR-scanner. Deze kan ook in het donker de contouren van een persoon herkennen. Vervolgens gebruikt de camera deze informatie om de portretmodus te combineren met de nachtmodus.

Hoewel de iPhone 17 Pro-modellen ook een LiDAR-scanner hebben, zorgt deze niet voor de portretstand in nachtmodus. De reden ervoor blijft gissen, maar komt dit doordat de LiDAR-scanner nu op een iets andere plek zit. Deze zit helemaal aan de zijkant van het cameraplateau, verder weg van de cameralenzen dan voorheen. Maar wat de reden ook is: mooie portretfoto’s maken in het donker met de nachtmodus actief, is op de iPhone 17 Pro (Max) geen optie.

Op Apple’s officiële supportpagina staat dat Portretfoto’s in Nachtmodus worden ondersteund tot en met de iPhone 16 Pro‑serie. Oftewel: alle modellen met LiDAR-scanner. Het is opvallend dat een functie die sinds 2020 op elke Pro‑iPhone aanwezig was, nu ontbreekt.

Review: iPhone 17 Pro in de hand

Je kunt op de iPhone 17 Pro nog wel portetfoto’s maken met weinig licht, maar de foto zal er dan wel een stuk minder mooi uit zien. Om toch een mooier plaatje te krijgen, kun je daarom beter een foto met nachtmodus maken. Je mist in dat geval wel het zogenaamde bokeh-effect. Dat zou je eventueel met apps van derden achteraf nog kunnen toepassen.

Komt deze functie terug?

Het is niet geheel ondenkbaar dat Apple de ondersteuning via een toekomstige software‑update herintroduceert, maar daar is op dit moment niets officieel over bekend. Tot die tijd zul je het effect moeten benaderen met andere technieken om een vergelijkbaar resultaat te krijgen.

Taalfout gezien of andere suggestie hoe we dit artikel kunnen verbeteren? Laat het ons weten!

