Waarom een screenprotector op de iPhone 17 misschien geen goed idee is
Apple’s iPhone 17-serie heeft met Ceramic Shield 2 voor het eerst een ingebouwde antireflectieve (AR) coating op het display. Dit is bedoeld om schittering in fel licht zichtbaar te verminderen. Uit nieuwe tests van Astropad blijkt echter dat je dit voordeel grotendeels verliest zodra je een standaard screenprotector zonder eigen AR‑coating aanbrengt.
Antireflectieve coating werkt niet
Uit onderzoek van accessoiremaker Astropad blijkt dus dat een standaard screenprotector op een iPhone 17 juist een tegenovergestelde werking heeft. Doordat dit toestel een ingebouwde antireflectielaag op het scherm heeft, wordt deze met een screenprotector juist tenietgedaan.
Om de reflectie te meten, gebruikt Astropad een speciale lichtmeter. Deze meet hoeveel licht er nog overblijft na het weerkaatsen. Het is allereerst duidelijk dat de iPhone 17 (Pro) aanzienlijk beter presteert dan de voorgaande iPhone. Wordt er echter een gewone screenprotector geplaatst, dan schiet de grafiek omhoog en presteert het zelfs slechter dan de iPhone 16 zonder Ceramic Shield 2.
De resultaten hebben volgens Astropad ook een duidelijke verklaring: de antireflectielaag van Ceramic Shield 2 wordt geactiveerd in contact met lucht. Zodra je dat glas bedekt met een extra laag (zoals een screenprotector), verliest deze speciale coating zijn effectieve werking. Zo wordt je scherm reflecterender dan zonder screenprotector.
Het is goed om te weten dat Astropad zelf ook een screenprotector verkoopt. Met dit onderzoek komt hun eigen product als het beste uit de test, maar de bevindingen zijn nog steeds relevant. Voor meer details over het onderzoek en de methode kun je bij het blog van Astropad terecht.
Hoe bescherm ik mijn iPhone 17?
De gemiddelde screenprotector zorgt er dus voor dat de antireflectielaag op je iPhone 17 juist niet zo werkt als deze zou moeten. Eigenlijk is het ook niet meer nodig om op dit toestel een screenprotector te doen. Dit komt doordat deze gebruikmaakt van het vernieuwde Ceramic Shield 2. Hierdoor is deze tot wel 3 keer krasbestendiger. Het scherm raakt hierdoor veel minder snel beschadigd.
Toch kan het zijn dat je liever wél een screenprotector wil nemen voor je iPhone 17. In dat geval kan dat alsnog wel. Hierbij moet je goed opletten dat je kiest voor een screenprotector met een antireflectieve eigenschap. Deze zijn vaak wel iets duurder dan de standaard-schermbeschermers. Dit kan het wel waard zijn als je veel buiten bent en in direct zonlicht staat.
iPhone 17 Pro Max
De iPhone 17 Pro Max is het nieuwe grote Pro-model van 2025. De iPhone 17 Pro Max is de directe opvolger van de iPhone 16 Pro Max en is in september 2025 uitgebracht. De iPhone 17 Pro Max heeft een 6,9-inch scherm en dat is hetzelfde formaat als de voorganger. Wel is de maximale helderheid verhoogd. Het design heeft een opfrisbeurt gekregen, waarbij de achterkant opnieuw ontworpen is met een horizontale camerabult. Ook is hij nu helemaal van aluminium en heeft Apple een zogenaamde vapor chamber toegevoegd, waardoor warmte beter afgevoerd wordt. Daardoor blijven de prestaties hoger. Daarnaast is er een verbeterde camera (nu met 48-megapixel telelens voor 8x optische zoom), snellere A19 Pro-chip en andere verbeterde specs. De iPhone 17 Pro Max heeft de langste accuduur van alle iPhones, tot wel Voor prijzen en deals lees je onze pagina's over de iPhone 17 Pro Max met abonnement of iPhone 17 Pro Max als los toestel. Nieuwe iPhone kopen? Dan check je hier welke modellen er nu zijn. Zie ook ons overzicht van de iPhone 2025 line-up.
