De iPhone 17-serie wordt standaard uitgerust met een ingebouwde antireflectieve coating. Deze blijkt minder effectief te zijn als je een screenprotector op je toestel plaatst, maar er is een oplossing.

Apple’s iPhone 17-serie heeft met Ceramic Shield 2 voor het eerst een ingebouwde antireflectieve (AR) coating op het display. Dit is bedoeld om schittering in fel licht zichtbaar te verminderen. Uit nieuwe tests van Astropad blijkt echter dat je dit voordeel grotendeels verliest zodra je een standaard screenprotector zonder eigen AR‑coating aanbrengt.

Antireflectieve coating werkt niet

Uit onderzoek van accessoiremaker Astropad blijkt dus dat een standaard screenprotector op een iPhone 17 juist een tegenovergestelde werking heeft. Doordat dit toestel een ingebouwde antireflectielaag op het scherm heeft, wordt deze met een screenprotector juist tenietgedaan.

Om de reflectie te meten, gebruikt Astropad een speciale lichtmeter. Deze meet hoeveel licht er nog overblijft na het weerkaatsen. Het is allereerst duidelijk dat de iPhone 17 (Pro) aanzienlijk beter presteert dan de voorgaande iPhone. Wordt er echter een gewone screenprotector geplaatst, dan schiet de grafiek omhoog en presteert het zelfs slechter dan de iPhone 16 zonder Ceramic Shield 2.

De resultaten hebben volgens Astropad ook een duidelijke verklaring: de antireflectielaag van Ceramic Shield 2 wordt geactiveerd in contact met lucht. Zodra je dat glas bedekt met een extra laag (zoals een screenprotector), verliest deze speciale coating zijn effectieve werking. Zo wordt je scherm reflecterender dan zonder screenprotector.

Het is goed om te weten dat Astropad zelf ook een screenprotector verkoopt. Met dit onderzoek komt hun eigen product als het beste uit de test, maar de bevindingen zijn nog steeds relevant. Voor meer details over het onderzoek en de methode kun je bij het blog van Astropad terecht.

Hoe bescherm ik mijn iPhone 17?

De gemiddelde screenprotector zorgt er dus voor dat de antireflectielaag op je iPhone 17 juist niet zo werkt als deze zou moeten. Eigenlijk is het ook niet meer nodig om op dit toestel een screenprotector te doen. Dit komt doordat deze gebruikmaakt van het vernieuwde Ceramic Shield 2. Hierdoor is deze tot wel 3 keer krasbestendiger. Het scherm raakt hierdoor veel minder snel beschadigd.

Toch kan het zijn dat je liever wél een screenprotector wil nemen voor je iPhone 17. In dat geval kan dat alsnog wel. Hierbij moet je goed opletten dat je kiest voor een screenprotector met een antireflectieve eigenschap. Deze zijn vaak wel iets duurder dan de standaard-schermbeschermers. Dit kan het wel waard zijn als je veel buiten bent en in direct zonlicht staat.