Nieuw: ontvang de iCulture-nieuwsbrief nu ook wekelijks met de beste artikelen en handigste tips

Fan van nieuwsbrieven, maar vind je een dagelijkse nieuwsbrief wat teveel van het goede? Dan is er nu leuk nieuws, want de iCulture-nieuwsbrief is er nu ook in wekelijkse vorm!

Vorig jaar zomer zijn we op iCulture begonnen met onze eigen nieuwsbrief, waarmee je elke dag al het Apple-nieuws, de beste tips en interessante uitlegartikelen rechtstreeks in je inbox ontvangt. Een mooie manier om je Apple-dag mee af te sluiten, omdat je zo in een overzicht direct in je mail ziet wat er speelt in de wereld van Apple. Wil je alleen het beste van iCulture van de afgelopen week ontvangen? Dan is er nu ook de wekelijkse nieuwsbrief.

Wekelijkse iCulture-nieuwsbrief

De wekelijkse nieuwsbrief is een door de redactie samengesteld overzicht met daarin de beste artikelen van afgelopen week. Denk aan onze eigen reviews, uitlegartikelen, belangrijk nieuws en overzichten van bijvoorbeeld nieuwe functies voor iOS-updates en de nieuwste Apple-toestellen. De focus ligt bij de wekelijkse nieuwsbrief dus vooral op de belangrijkste artikelen en minder op de korte nieuwtjes, dus ideaal als wekelijks overzicht met alleen het beste van iCulture.

Qua opmaak verschilt de wekelijkse nieuwsbrief niet veel van onze dagelijkse variant, dus als je daar al op geabonneerd bent weet je wat je ongeveer kan verwachten. Na een korte introductie vind je in de mail een compact overzicht van maximaal vijftien artikelen van de afgelopen week.

Zo kun je je abonneren

Als je nog geen abonnee bent op de iCulture-nieuwsbrief, is aanmelden een fluitje van een cent. Ga naar deze pagina of abonneer je via onderstaand formulier en geef je voorkeur op. Je kunt kiezen om alleen de wekelijkse, alleen de dagelijkse of allebei de nieuwsbrieven te ontvangen. De dagelijkse nieuwsbrief wordt elke dag om 20:00 uur verzonden.

Ben je al abonnee van de dagelijkse nieuwsbrief en wil je switchen naar de wekelijkse of wil je die er als iCulture-superfan ook nog bij hebben? Dat kan natuurlijk ook! Je past dan simpelweg je voorkeuren aan door in een van onze e-mails onderaan te klikken op de button voor het aanpassen van je mailvoorkeuren. Vervolgens klik je op de blauwe button E-mail mij een link en klik daarna in de e-mail die je ontvangt op Je voorkeuren bijwerken. Je komt dan op een nieuwe pagina waar je kan aangeven op welke frequentie je de nieuwsbrief wil ontvangen.

Alvast veel leesplezier!

Meld je aan voor de iCulture nieuwsbrief Ontvang het belangrijkste Apple-nieuws, de beste tips en meer direct in je inbox! Dagelijkse nieuwsbrief Wekelijkse nieuwsbrief Het belangrijkste Apple-nieuws

Het belangrijkste Apple-nieuws Gemaakt voor iedere Apple-fan

Gemaakt voor iedere Apple-fan Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt

Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt Ieder moment opzegbaar

Toe aan meer iCulture? Vergeet ook niet om iCulture op social media te volgen of luister de iCulture Podcast, waarin we elke maand het belangrijkste nieuws bespreken.