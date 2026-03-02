Officieel: iPad Air krijgt een opfrisbeurt dankzij de (niet helemaal) nieuwe chip

De iPad Air is vernieuwd. Het nieuwe 2026-model van de iPad Air heeft een snellere M4-chip gekregen. Net als voorheen kies je uit twee uitvoeringen.

Hoewel de iPad Air een van Apple’s populairste modellen is, wordt er de afgelopen jaren bijzonder weinig vernieuwd. In 2022, 2024 en 2025 stond de iPad Air in het teken van spec-bumps: nieuwere chip, verbeterde camera’s en wat nieuwe kleurtjes. Apple’s nieuwste uitvoering, de iPad Air 2026, is net aangekondigd en biedt wederom alleen enkele vernieuwingen aan de binnenkant.

iPad Air 2026 officieel

Om meteen met de deur in huis te vallen: Apple heeft de iPad Air alleen een snellere chip gegeven. De iPad Air maakt met het 2026-model de overstap van de M3-chip naar de M4-chip. Daarmee heeft de iPad Air wederom niet de allernieuwste chip, want de iPad Pro zit inmiddels al een aantal maanden op de M5-chip. De iPad Air loopt daardoor qua prestaties wel een jaartje achter, al zal je daar in de praktijk niet zoveel van merken. Je kunt met de iPad Air M4 nagenoeg exact hetzelfde doen als met de iPad Pro M5.

De nieuwe chip zorgt voor iets snellere prestaties en betere graphics en is tegelijkertijd ook wat energiezuiniger. Er zit nu 12GB RAM in, 4GB meer dan in de voorganger. Over opslag gesproken: je krijgt nog steeds 128GB opslag mee, maar je kan ook kiezen voor 256GB, 512GB of 1TB. Andere eigenschappen zoals de camera (12-megapixel Center Stage aan de lange voorkant en 12-megapixel groothoekcamera aan de achterkant), speakers, microfoons, poort en geschikte accessoires, zijn gelijk gebleven. Dit alles maakt van de iPad Air 2026 misschien wel de kleinste update van de iPad Air ooit.

Het ontwerp is ook ongewijzigd gebleven. De 11- en 13-inch modellen zijn verkrijgbaar in vier kleuren (spacegrijs, blauw, paars en sterrenlicht) en hebben dezelfde afmetingen als voorgaande modellen. Het voordeel is, is dat alle bestaande hoesjes daardoor blijven werken. Het aanbod van accessoires is daardoor nu al erg groot.

Specs iPad Air 2026

Dit zijn alle belangrijke specs van de iPad Air 2026:

11- en 13-inch formaat

Resolutie: 2360 x 1640 (11-inch); 2732 x 2048 (13-inch)

Apple M4-chip (nieuw)

8-core CPU met 3 performance-cores en 5 efficiency-cores; 12GB RAM (nieuw)

9-core GPU

Hardware-accelerated ray tracing

16-core Neural Engine

120 GB/s geheugenbandbreedte

Media Engine (8K HEVC, 4K H.264, ProRes en ProRes RAW)

ProRes encode en decode engine

AV1 decode

12-megapixel groothoekcamera, diafragma ƒ/1.8

Positie frontcamera: landscape (horizontaal op lange zijkant)

Stereospeakers (horizontale stand), twee microfoons

Apple N1: Wifi 7, Bluetooth 6, Thread (nieuw)

5G (sub-6 GHz) op Cellular-model (alleen eSIM) dankzij C1X-modem

Opslag: 128GB, 256GB, 512GB, 1TB

Kleuren: sterrenlicht, spacegrijs, blauw, paars

Pre-order: 4 maart 2026, vanaf 15:15 uur

Release: 11 maart 2026

Prijs: vanaf €669,- (11-inch); vanaf €869,- (13-inch)

Prijs en beschikbaarheid iPad Air 2026

De iPad Air 2026 is vanaf 4 maart te bestellen en wordt vanaf 11 maart 2026 geleverd bij de eerste kopers. Zodra de eerste modellen uitgeleverd worden, zullen ook andere winkels met de verkoop beginnen. De iPad Air 2026 is verkrijgbaar vanaf €669,- voor het 11-inch model met 128GB opslag. Het 13-inch model met dezelfde opslaghoeveelheid kost €869,-.

Wil je goedkoper uit zijn, kijk dan ook eens bij de nagenoeg identieke iPad Air 2025, voorzien van de ook hele snelle M3-chip.

Prijzen 11-inch iPad Air 2025 (M3)

Prijzen 13-inch iPad Air 2025 (M3)

Dit artikel wordt nog verder aangevuld.