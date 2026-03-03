Apple’s C1X-modem nu ook in iPhone 17e en nieuwe iPad Air: dit zijn de voordelen

In steeds meer toestellen zijn Apple's eigen modem te vinden. Het C1X-modem zit ook in de iPhone 17e en iPad Air M4, maar wat maakt dit modem onderscheidend?

Bij de introductie van de iPhone 16e in 2025 gebruikte Apple voor het eerst een zelfontwikkeld modem in een iPhone. In het najaar van 2025 volgde de volgende generatie – het C1X‑modem – dat zijn debuut maakte in de iPhone Air. Maar wat levert dit nieuwe modem je in de praktijk eigenlijk op?

#1 Snellere 5G-verbindingen

Apple’s eigen 5G-modems hebben als belangrijk voordeel dat ze hogere snelheden halen bij mobiel datagebruik. In Apple’s eigen metingen zijn iPhone- en iPad-modellen met het C1X‑modem tot 50% sneller dan het C1-modem.

Daar blijft het niet bij. Volgens Apple kunnen deze modems ook slimmer omgaan met drukte op het netwerk. De iPhone en iPad herkennen automatisch welke taken het meest tijdsgevoelig zijn en geven die voorrang. Hierdoor blijven apps en streams soepeler lopen – zelfs als het netwerk vol zit. Waar mogelijk worden gegevens alvast op de achtergrond worden gedownload, zodat je minder merkt van vertragingen door tijdelijke pieken in dataverbruik.

#2 Preciezere locatie

Dankzij de eigen C1- en C1X‑modems kan je instellen dat je provider niet langer je exacte locatie op straatniveau te zien krijgt. In plaats daarvan krijgen ze alleen een globale locatie, bijvoorbeeld op wijk- of stadsdeelniveau te zien. Volgens Apple heeft dit geen gevolgen voor de signaalkwaliteit of de manier waarop je iPhone met zendmasten schakelt. Ook staat het los van de bekende locatie-instellingen voor apps. Deze optie is exclusief beschikbaar op iPhones en iPads met een C1- of C1X-modem, maar werkt slechts bij een handjevol providers wereldwijd (en Nederland hoort daar nog niet bij).

Bekijk ook Apple wil voorkomen dat providers je exacte locatie zien: deze nieuwe instelling in iOS 26.3 zorgt daarvoor Apple voegt in iOS 26.3 een nieuwe instelling toe waarmee je voorkomt dat providers van mobiele netwerken je exacte locatie kunnen zien. Er zit wel een addertje onder het gras.

#3 Energiezuiniger dan niet Apple-modems

Ten slotte zijn de modellen met het C1X‑modem ook een stuk zuiniger als je veel op mobiel internet zit, in vergelijking met de oudere modems die niet door Apple gemaakt zijn. Apple zegt dat het nieuwe modem merkbaar minder energie verbruikt dan eerdere oplossingen, waardoor je iPhone of iPad langer met een volle batterij doet. Dat sluit aan bij wat we eerder al zagen bij de iPhone 16e, die dankzij Apple’s eigen modem ook al betere accuprestaties haalde dan vergelijkbare toestellen met een Qualcomm‑modem.

Het verschil zit hem dus vooral tussen Apple’s modems enerzijds en die van Qualcomm anderzijds, niet tussen de C1X en eerdere C1 van Apple. Je krijgt bij de iPhone 17e ten opzichte van de iPhone 16e dus geen langere batterijduur, ondanks de upgrade van het C1- naar C1X-modem.

Wat merk je als gebruiker van een C1X-modem?

Voor gebruikers van de iPhone 17e, iPad Air met M4 en iPhone Air zijn de voordelen van C1X vooral merkbaar als je veel mobiel internet gebruikt: het zorgt voor snellere downloads en uploads, minder haperingen op drukke netwerken, extra privacy via ‘Beperk nauwkeurige locatie’ (waar het ondersteund wordt) en een efficiëntere batterij bij intensief 5G‑gebruik.

Wil je niks missen over alle andere Apple-aankondigingen van maart? Abonneer je dan op de iCulture-nieuwsbrief en krijg al het nieuws rechtstreeks in je inbox.