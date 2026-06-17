Het WK Voetbal 2026 is begonnen en Apple heeft de Sports-app bijgewerkt met speciale WK-ondersteuning. Zo mis je geen moment van Oranje of de Rode Duivels.

Met Apple Sports volg je sportwedstrijden live vanaf je iPhone. Je voegt het toernooi of je eigen land toe als favoriet en volgt daarna live scores, statistieken en groepsstanden. Via Live Activiteiten blijft de score zichtbaar op je toegangsscherm en in het Dynamic Island. Wij leggen je uit hoe je het meeste uit de app haalt tijdens het toernooi.

Het WK volgen met Apple Sports

Van 11 juni tot en met 19 juli 2026 is het wereldkampioenschap voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Apple heeft de Sports-app in 2026 uitgebracht in Nederland en bijgewerkt met ondersteuning voor WK-wedstrijden, waardoor je het toernooi eenvoudig kunt volgen – alle wedstrijden, of alleen die van je favoriete team.

In de Apple Sports-app krijg je een overzicht van recent gespeelde wedstrijden, aankomende duels en de standen in de groepsfase. Tik je op een gespeelde wedstrijd, dan zie je uitgebreide statistieken én een samenvatting met de hoogtepunten. Vanuit diezelfde pagina deel je de uitslag snel, of wissel je direct door naar de pouletussenstand.

Apple Sports Versie 4.1 Download Geschikt voor iPhone, iPad Vereist iOS 18.0+ Grootte 79.32 MB Uitgever Apple Leeftijd 4+ Talen

Zo stel je jouw favoriete teams in Apple Sports

Om het WK of je favoriete team te kunnen volgen in Apple Sports, moet je deze eerst als favoriet markeren. Vanaf dat moment verschijnt het WK in je persoonlijke overzicht en kan je de tussenstand van de wedstrijden eenvoudig bijhouden vanaf je iPhone, iPad of Apple Watch. Open Apple Sports. Heb je nog geen teams ingesteld, tik dan op Volg competities. Anders tik je rechtsboven op Beginscherm. In het menu tik je op Wijzig. Tik bij FIFA WK 2026 op het sterretje en tik vervolgens op het vinkje Wil je alleen Nederland volgen, tik dan op het pijltje achter FIFA WK 2026 en zet het sterretje aan bij Nederland (of een ander land dat je wil volgen).

Voetbalwedstrijden bijhouden op iPhone of iPad

Zodra je het WK en je favoriete team hebt toegevoegd, zie je in de app een speciale WK-hub. Daarin vind je de volledige groepsfase, live scores, statistieken en de tussenstand in de poules. Je schakelt snel tussen lopende, afgeronde en komende wedstrijden en bekijkt per duel de opstellingen en play-by-play-updates.

Wil je updates ontvangen van een specifieke wedstrijd? Tik dan op een wedstrijd in het overzicht en kies Volg. Vanaf dat moment krijg je automatisch meldingen van die wedstrijd. Wil je de wedstrijd niet meer volgen, tik dan op Volgend om dit ongedaan te maken. Het is helaas niet mogelijk om van één land standaard alle meldingen in te schakelen, dit moet je dus per wedstrijd doen.

Voetbalwedstrijden als Live Activiteit

Heb je een wedstrijd (of meerdere wedstrijden) ingeschakeld als favoriet in Apple Sports? Dan verschijnt er automatisch een Live Activiteit op je toegangsscherm zodra de aftrap plaatsvindt. Daarin zie je de actuele stand, de speeltijd en wie er recent gescoord heeft – zonder dat je de app hoeft te openen.

Live Activiteit en widget op Dynamic Island van een wedstrijd die je volgt

Gebruik je je iPhone met ontgrendeld scherm, dan verschijnt de score ook compact in het Dynamic Island bovenaan je scherm. Valt er een doelpunt? Dan volgt er een korte animatie waarbij het widget in Dynamic Island even uitklapt, zodat je in één oogopslag ziet dat er gescoord is en door wie.

WK-wedstrijden bijhouden in Stand-by Stand

Leg je jouw iPhone op zijn kant terwijl hij oplaadt, dan schakelt hij automatisch over naar de Stand-by-weergave. Heb je in Apple Sports een wedstrijd geselecteerd om te volgen, dan verschijnt er automatisch een widget in Stand-by. Boven je klok zie je een icoontje met de vlaggen van beide landen. Tik je daarop, dan krijg je een uitgebreider overzicht met de actuele score en de speelduur van de wedstrijd.

Voetbalwedstrijden op Apple Watch volgen

Ook op de Apple Watch kun je WK-scores in de gaten houden. Heb je een wedstrijd op je iPhone ingesteld om te volgen, dan verschijnt er automatisch een Live Activiteit in de Slimme stapel op je Apple Watch. Zo zie je de actuele stand direct op je pols, zonder dat je je iPhone hoeft te pakken.

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WK Voetbal 2026 kijken

Apple Sports is alleen bedoeld als tweede scherm: live wedstrijden bekijk je er niet in. Wil je Oranje of de Rode Duivels écht in actie zien, dan heb je een andere app nodig. In ons overzicht vind je de beste manieren om het WK 2026 live te kijken op je iPhone, iPad en Apple TV.