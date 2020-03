Gerucht: ‘Apple maart-evenement uitgesteld vanwege coronavirus’

Maart-event uitgesteld?

Apple heeft het maart-evenement nooit officieel aangekondigd, dus van een officiële afzegging is ook geen sprake. Er was dan ook nog geen datum gecommuniceerd. Wel waren er geruchten dat het op 31 maart zou plaatsvinden. De mededeling is dan ook niet gedaan door een woordvoerder van Apple zelf. Een afzegging of uitstel is echter niet verrassend, want gisteren kondigde Santa Clara County aan dat alle bijeenkomsten van meer dan 1.000 mensen zijn verboden. Dit geldt van 11 maart tot 1 april, waardoor het voor Apple toch al niet mogelijk was om een grootscheeps evenement op Apple Park te organiseren. Cupertino maakt deel uit van Santa Clara County.



Vertraging bij productie

Eventueel had Apple kunnen uitwijken naar een andere regio in de VS, maar ook dan speelt de vraag of het wel verantwoord is om zoveel mensen van over de hele wereld bij elkaar te brengen. Maar volgens Cult of Mac speelt er nog iets anders mee: er is vertraging bij de productie van de twee belangrijkste producten. Veel toeleveranciers van Apple moesten hun fabrieken in februari sluiten vanwege het coronavirus of hadden te maken met een lagere bezetting omdat personeel wegbleef. Ondertussen zijn veel fabrieken weer op gang gekomen, maar met een lagere productie dan normaal vanwege reisbeperkingen en tekort aan personeel.

Wachten op geschikter moment

Apple zou nu besloten hebben om het event uit te stellen en te wachten op een beter moment. Op dat moment is beter te evalueren of er voldoende componenten en eindproducten zijn. Het zou gaan om de betaalbare iPhone die meestal SE 2 wordt genoemd en een iPad Pro met drie cameralenzen.

Apple zou ze toch kunnen aankondigen in maart, maar op een andere manier: via een persbericht. Daarnaast speelt de vraag of Apple’s Worldwide Developers Conference nog wel doorgaat. Normaal worden daar rond de 5.000 ontwikkelaars verwacht. Het verbod op bijeenkomsten van meer dan duizend personen geldt op dat niet meer (al zou het wel kunnen worden verlengd), maar Apple kan het nog steeds afzeggen omdat er te veel risico’s en onzekerheden meespelen. Meestal kondigt Apple de datum van WWDC halverwege maart aan, dus we zouden over een paar dagen al uitsluitsel kunnen hebben.