Apple Kaarten COVID-info

De nieuwe informatie voor vliegvelden moet het extra makkelijk maken om de benodigde regels te volgen. De informatie wordt geleverd door het Airports Council International en komt in beeld als je meer informatie over een vliegtuig opvraagt. De organisatie denkt dat er wel behoefte aan is: “Het herstel van de luchtvaardt zal zal afhangen van het vertrouwen dat passagiers hebben in de sector als het gaat om gezondheid en welzijn”, aldus directeur Luis Felipe de Oliveira. Op deze manier komt de informatie breder beschikbaar en hoef je er niet naar te zoeken. Zo moet je op Schiphol (uiteraard) een mondkapje dragen en beschikken over een gezondheidsverklaring. Mogelijk heb je ook een negatieve testuitslag nodig als je naar bepaalde landen reist.



De app bevat informatie over veel vliegvelden wereldwijd, maar niet alle. Vliegvelden die de informatie willen laten opnemen kunnen zich aanmelden bij het portaal van ACI. Deze organisatie vertegenwoordigt een groot aantal luchthavenautoriteiten. Je kunt het zien op de iPhone iPad en Mac . Wie meer gedetailleerde informatie wil hebben kan ook de Check & Fly-app installeren van dezelfde organisatie. De downloadlink daarvoor vind je onderaan dit artikel.

Apple Kaarten voegt steeds meer info toe. Zo ontdekten we eerder deze week dat Apple Maps flitspalen toont in Nederland en België. Verder zijn er milieuzones en kun je sinds iOS 14 ook Apple Maps-gidsen gebruiken om de bezienswaardigheden in een bepaalde stad te zien zijn.