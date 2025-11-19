Het jaar nadert weer het einde en dat betekent dat Apple’s traditie met de App Store Awards ook weer in aantocht is. Maar voordat de uiteindelijke winnaars bekendgemaakt worden, heeft Apple nu al laten weten welke apps genomineerd zijn om de hoofdprijs in de wacht te slepen. Wij hebben ze allemaal voor je op een rijtje gezet.

App Store Awards 2025: dit zijn de genomineerden

In totaal zijn er, net als vorig jaar, twaalf verschillende categorieën. Elke categorie telt drie genomineerden, maar in de categorie Culturele Impact dingen nog twaalf apps mee voor de winst. Onder de genomineerden bevinden zich enkele bekende namen, maar er zitten ook wat minder bekende apps bij. We nemen ze snel met je door.

iPhone-app van het jaar

BandLab: Maak je eigen muziek en deel het met de wereld.

LADDER: Een workout-app voor krachttraining.

Tiimo: Een planningstool met focus op gebruikers met ADHD en autisme.

iPhone-game van het jaar

Capybara Go!: Free-to-start-game waarin je bevriend moet worden met capybara’s en gevechten moet houden.

Pokémon TCG Pocket (niet in Nederland en België): Digitale versie van de Pokémon-kaarten.

Thronefall – A Little Kingdom: Zie je koninkrijk tot leven komen en verdedig het in gevechten in deze strategiegame.

iPad-app van het jaar

Detail: AI-videobewerker voor contentmakers.

Graintouch: Een tekenapp waarbij het lijkt alsof je tekening geprint is.

Structured: Alles-in-1-dagplanner

iPad-game van het jaar

DREDGE: Vaar naar eilanden en ontdek het onderwaterleven.

Infinity Nikki: Open-world adventure met ondersteuning voor cross-platform gameplay.

Prince of Persia Lost Crown: Nieuwste 2.5D-deel in de bekende Prince of Persia-reeks.

Mac-app van het jaar

Acorn: Uitgebreide afbeeldingenbewerker die je foto’s en afbeeldingen nog mooier maakt.

Essayist: Helpt studenten met het schrijven van essays.

Under My Roof: Beheer alles digitaal wat er in je huis te vinden is.

Mac-game van het jaar

Assassin’s Creed Shadows: De bekende Assassin’s Creed-game in een Japanse setting.

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition: De bekende en bekroonde open-world action-adventure RPG.

Neva: Volg het verhaal van een jonge vrouw en de band met een wolf.

Apple Arcade-game van het jaar

Katamari Damacy Rolling LIVE: Rollen tot je een ons weegt en alles wat je tegenkomt met je meenemen.

PGA TOUR Pro Golf: De bekende golf-game met banen uit de echte wereld.

WHAT THE CLASH?: Partygame met tientallen bizarre minigames, in de stijl van What The Golf?.

Apple Vision Pro-app van het jaar

Camo Studio: Een app om livestreams mogelijk te maken.

D-Day: The Camera Soldier: Volg het verhaal tijdens D-Day in een interactieve documentaire.

Explore POV: Interactieve video’s waarin je de wereld kan ontdekken.

Apple Vision Pro-game van het jaar

Fishing Haven: Ga vissen in virtual reality.

Gears & Goo: Cartoony actiegame waarin je een komisch leger aanstuurt.

Porta Nubi: Puzzelen in mixed reality, met ondersteuning voor PS VR2-controllers.

Apple Watch-app van het jaar

Apple TV-app van het jaar

HBO Max: De app van HBO Max, waar volgens Apple focus ligt op toegankelijkheid.

PBS KIDS Video (niet in Nederland): Kijk content in de kindvriendelijke app van de zender PBS.

Super Farming Boy 4K: Beheer je eigen boerderij en bestrijd tegelijkertijd het kwaad in puzzels en actie.

Culture Impact-award

De winnaars worden meestal midden december aangekondigd. Zodra de winnaars bekend zijn, updaten we dit overzicht.