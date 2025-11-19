App Store Awards 2025

App Store Awards 2025: dit zijn volgens Apple de kanshebbers voor de beste apps van het jaar

Apple heeft de genomineerden voor de App Store Awards 2025 bekendgemaakt. In twaalf categorieën strijden in totaal 45 apps om de hoofdprijs.
Benjamin Kuijten -

Het jaar nadert weer het einde en dat betekent dat Apple’s traditie met de App Store Awards ook weer in aantocht is. Maar voordat de uiteindelijke winnaars bekendgemaakt worden, heeft Apple nu al laten weten welke apps genomineerd zijn om de hoofdprijs in de wacht te slepen. Wij hebben ze allemaal voor je op een rijtje gezet.

App Store Awards 2025: dit zijn de genomineerden

In totaal zijn er, net als vorig jaar, twaalf verschillende categorieën. Elke categorie telt drie genomineerden, maar in de categorie Culturele Impact dingen nog twaalf apps mee voor de winst. Onder de genomineerden bevinden zich enkele bekende namen, maar er zitten ook wat minder bekende apps bij. We nemen ze snel met je door.

iPhone-app van het jaar

  • BandLab: Maak je eigen muziek en deel het met de wereld.
  • LADDER: Een workout-app voor krachttraining.
  • Tiimo: Een planningstool met focus op gebruikers met ADHD en autisme.

iPhone-game van het jaar

iPad-app van het jaar

  • Detail: AI-videobewerker voor contentmakers.
  • Graintouch: Een tekenapp waarbij het lijkt alsof je tekening geprint is.
  • Structured: Alles-in-1-dagplanner

iPad-game van het jaar

Mac-app van het jaar

  • Acorn: Uitgebreide afbeeldingenbewerker die je foto’s en afbeeldingen nog mooier maakt.
  • Essayist: Helpt studenten met het schrijven van essays.
  • Under My Roof: Beheer alles digitaal wat er in je huis te vinden is.

Mac-game van het jaar

Apple Arcade-game van het jaar

Apple Vision Pro-app van het jaar

Apple Vision Pro-game van het jaar

  • Fishing Haven: Ga vissen in virtual reality.
  • Gears & Goo: Cartoony actiegame waarin je een komisch leger aanstuurt.
  • Porta Nubi: Puzzelen in mixed reality, met ondersteuning voor PS VR2-controllers.

Apple Watch-app van het jaar

Apple TV-app van het jaar

  • HBO Max: De app van HBO Max, waar volgens Apple focus ligt op toegankelijkheid.
  • PBS KIDS Video (niet in Nederland): Kijk content in de kindvriendelijke app van de zender PBS.
  • Super Farming Boy 4K: Beheer je eigen boerderij en bestrijd tegelijkertijd het kwaad in puzzels en actie.

Culture Impact-award

  • Art of Fauna: Puzzels met flora en fauna.
  • A Space for the Unbound: Avonturengame in pixelart-stijl met als hoofdthema mentale gezondheid.
  • Be My Eyes: App die blinden en slechtzienden helpt kijken.
  • Chants of Sennaar: Puzzelgame waarin taal centraal staat.
  • despelote: Voetbalgame maar dan met een focus op cultuur en mensen.
  • Focus Friend: Krijg je focus terug in de vorm van een game.
  • Is This Seat Taken?: Begeleid de mensen naar hun favoriete zitplek.
  • Retro: Een sociaal netwerk om echte foto’s te delen met echte vrienden.
  • StoryGraph: Hou bij wat je allemaal aan boeken gelezen hebt.
  • Venba: Kookspelletje waarbij het draait om familie.
  • Whoscall: Deze app beschermt je tegen spamtelefoontjes.
  • Yuka (niet in Nederland): Scan producten en zie info over ingrediënten en de impact op je gezondheid.

De winnaars worden meestal midden december aangekondigd. Zodra de winnaars bekend zijn, updaten we dit overzicht.

