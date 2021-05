Zijn third party-toetsenborden veilig om te gebruiken? Hoe zit het met je privacy en kunnen ze alles wat je intikt meelezen? Met deze 5 vragen en antwoorden over de privacy van iOS-toetsenborden weet je hoe de makers omgaan met je privacy.

iPhone-toetsenborden en privacy

Installeer je graag allerlei handige alternatieve iPhone-toetsenborden? Let dan goed op: veel toetsenborden vereisen volledige toegang om goed te kunnen werken. Dat kan gevolgen hebben voor je privacy, omdat derden kunnen meelezen wat jij intypt. In dit artikel geven we antwoord op veelgestelde vragen over de privacy van iOS-toetsenborden.



#1 Wat is het gevaar?

Third party toetsenbord-apps willen volledige toegang hebben tot de toetsenborddata van je iPhone of iPad . Ze krijgen dan toegang tot alles wat je typt met de betreffende app. Ook kunnen ze dit vastleggen en naar een server versturen. Dit geldt ook voor tekst die je hebt geschreven voordat je volledige toegang gaf.

De meeste third party-toetsenborden zijn er niet op uit om al je ingetypte teksten op te slaan en je privacy te schenden. Ze hebben de toegang daadwerkelijk nodig om het toetsenbord goed te laten werken. Maar ook dan kan het misgaan. Zo kregen gebruikers van SwiftKey in 2016 zomaar teksten van anderen te zien. Een jaar later lekten vertrouwelijke gegevens van het toetsenbord Ai.Type uit.



SwiftKey, een bekend third party-toetsenbord.

#2 Waarom willen toetsenborden volledige toegang?

De meeste toetsenborden zeggen dat volledige nodig is om het toetsenbord beter en slimmer te maken. Als een toetsenbord bijvoorbeeld weet welke woorden jij vaak schrijft, kan dit gebruikt worden om de suggesties te verbeteren. De maker kan een dergelijk woord dan aan de standaard woordenlijst toevoegen. Of een app leert van je zinsopbouw en helpt je de volgende keer met het voorspellen van een woord.

Het gaat echter vooral om toegang tot internet. Zonder volledige toegang kunnen third party toetsenbord-apps niet de mobiele of draadloze verbinding van je iPhone gebruiken en kunnen ze ook geen data versturen via 4G, 5G en WiFi.

#3 Hoe beschermt Apple je hiertegen?

Gelukkig beseft Apple ook wel dat er risico’s zitten aan third party-toetsenborden. Daarom zijn er enkele maatregelen genomen. Bij het intikken van wachtwoorden ben je verplicht om gebruik te maken van het standaard iOS-toetsenbord. Let er maar eens op als je een formulier met persoonlijke informatie moet invullen.

Apple kan ook gegevens verzamelen die je intikt op het iOS-toetsenbord, om zodoende de tekstsuggesties en voorspellingen te verbeteren. Maar Apple gebruikt differentiële privacy om te voorkomen dat jouw identiteit te achterhalen is. Daarbij wordt bewust ‘ruis’ toegevoegd, zodat Apple algemene trends kan achterhalen bij een grote groep gebruikers, zonder de privacy van een individuele gebruiker in gevaar te brengen. Bovendien kun je het verzamelen en analyseren van gebruiksdata uitschakelen via Instellingen > Privacy > Analyse en verbeteringen > Deel iPhone-analyse.

#4 Hoe gaan toetsenborden om met je privacy?

Niet alle toetsenborden vereisen volledige toegang. Bij toetsenborden die dat wel doen, is het verstandig om altijd de privacyverklaring door te lezen. Fleksy zegt in haar privacybeleid erg voorzichtig te zijn met privégegevens die je ingeeft in het toetsenbord. Fleksy zegt dat bewaarde gegevens bovendien niet gelinkt worden aan je naam en account. Maar ondanks deze voorzichtigheid kan er wel eens iets misgaan of uitlekken.

SwiftKey zegt dat de app invulformulieren herkent en niet meeneemt bij het onthouden van toetsaanslagen. Gaat dat mis, dan gaan de makers op jacht naar inloggegevens en wachtwoorden om die te verwijderen. Dit was echter een belofte die het bedrijf deed toen het nog zelfstandig was. Inmiddels is SwiftKey overgenomen door Microsoft en gelden de alemene privacyvoorwaarden van dit bedrijf.

Niet alle toetsenborden zijn duidelijk met hun privacybeleid. Vertrouw je het niet helemaal, dan raden we aan om gewoon voor het standaard toetsenbord te kiezen. Vooral bij gratis toetsenborden kun je je afvragen: waar zit het verdienmodel? Is de ontwikkelaar echt zo aardig om vele uren te steken in een app waar hij/zij niets aan verdient? Het kan natuurlijk best een hobbyproject zijn van iemand die het maken en onderhouden van een gratis app leuk vindt om te doen en bevat de app alleen wat reclames om de kosten te dekken. Maar voor die reclames kunnen weer trackers nodig zijn die data verzamelen.

#4 Hoe herken je het originele iOS-toetsenbord?

Ga je privacygevoelige info invoeren, let dan goed op hoe het toetsenbord eruit ziet. Krijg je het standaard toetsenbord te zien, of een app van derden? Veel mobiele bankieren-apps hebben een numeriek toetsenbord met grote cijfers, waarop je de toegangscode voor de app kan invoeren.

Zie je een toetsenbord met letters? Let op de spatiebalk om te zien of je het officiële iOS-toetsenbord voor je hebt. Het officiële toetsenbord heeft namelijk een lege spatiebalk met daarin klein het woord ‘spatie’. Veel alternatieve toetsenborden laten ‘spatie’ in een andere taal zien of tonen de naam van het toetsenbord in de spatiebalk.

Van een onofficieel toetsenbord naar het echte toetsenbord schakelen doe je door drukken op de wereldbol, net zolang tot je bij het officiële toetsenbord bent aangekomen. Hou de wereldbol ingedrukt om de volledige lijst te zien. Door ‘Nederlands’ te kiezen weet je zeker dat je het standaard toetsenbord te pakken hebt.

#5 Hoe zit het met toetsenborden zonder tekst?

Er zijn ook toetsenborden die niet bedoeld zijn om tekst in te typen, bijvoorbeeld het populaire Bitmoji. Daarmee kun je persoonlijke karakters maken met emoji en ze vervolgens gebruiken als stickers. Bitmoji vraagt volledige toegang. Een ander voorbeeld is het Giphy-toetsenbord, waarmee je leuke gifjes in je chats kunt plakken.

Deze toetsenborden hebben volledige toegang nodig om verbinding met internet te maken, zodat ze de plaatjes en animaties kunnen ophalen. Ze kunnen niet lezen wat je op het standaard iOS-toetsenbord hebt ingevoerd. Overigens kunnen ze nog wel wat data verzamelen. Als jij bijvoorbeeld veel gifjes van eenhoorns of katten verstuurt, kunnen de makers daaruit iets afleiden over jouw hobbies, interesses of lifestyle.

Hoe zit het met de privacy van het standaard iPhone-toetsenbord?

Het standaard toetsenbord op de iPhone heeft weinig extra functies. Je kunt geen kleurthema’s instellen en er zijn eigenlijk geen instellingsmogelijkheden. Toch verdient het de voorkeur om deze te gebruiken als je privacy belangrijk vindt. Apple heeft enkele maatregelen ingebouwd, om te voorkomen dat jouw ingetypte teksten in verkeerde handen komen.

Apple gebruikt ten eerste differentiële privacy, waardoor ze gegevens kunnen verzamelen zonder dat dit terug te voeren is op een specifieke persoon. Je kunt ook het delen van analysegegevens uitschakelen, zoals we hierboven hebben uitgelegd. Daarnaast is er steeds minder reden om een third party-toetsenbord te gebruiken, omdat Apple bepaalde functies inmiddels standaard aan iOS heeft toegevoegd. Het gaat dan bijvoorbeeld om swipe-functies op het toetsenbord (QuickPath) vergelijkbaar met SwiftKey (al werkt het nog niet in alle talen) en woordvoorspelling met QuickType op basis van de termen die je vaak gebruikt.

