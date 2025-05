iPhone 16 (Pro), iPhone 15, sim only en meer fors in prijs verlaagd

Mei is de maand van het vakantiegeld. Belsimpel viert deze periode met goede aanbiedingen. Daardoor is dit hét moment om jouw nieuwe iPhone met hoge korting in huis te halen.

Heb jij jouw vakantiegeld al binnen? Jouw nieuwe iPhone is momenteel met flink veel voordeel in huis te halen. Vooral in combinatie met een abonnement wordt het wel heel aantrekkelijk. Geen nieuwe iPhone nodig, maar is het wel tijd voor een nieuw abonnement? Er zijn ook fijne aanbiedingen voor sim only’s te vinden. We zetten de beste Vakantiegeld-deals van Belsimpel op een rij.

iPhone 16 tijdelijk met tot €335,- voordeel

Je kiest voor de iPhone 16 als je een krachtige iPhone zoekt met veelzijdige functies, maar niet het meest uitgebreide nodig hebt. De iPhone 16 is momenteel goedkoop te verkrijgen bij Belsimpel door hem te combineren met een abonnement. Hij is in de aanbieding met drie providers:

Odido: vanaf €454,-

KPN: vanaf €528,-

Ben: vanaf €612,-

Heb je aan een kleinere bundel genoeg? Kies dan voor Ben, waarbij de abonnementskosten lager liggen dan bij de andere twee.

iPhone 16 Pro tijdelijk met tot €359,- voordeel

Wil jij de beste camera’s van dit moment en de meest geavanceerde functies? Dan is de iPhone 16 Pro de juiste keuze voor jou. Tijdelijk scoor je hem bij Belsimpel met veel voordeel. Dat doe je door een abonnement af te sluiten bij je bestelling. In combinatie met zowel Odido als KPN is er een Vakantiegeld-deal te vinden:

Odido: vanaf €670,-

KPN: vanaf €792,-

iPhone 16 Pro Max tijdelijk tot €294,- voordeliger

Als je het beste van het beste wil én een groot scherm, dan moet je bij de iPhone 16 Pro Max zijn. Dankzij de Vakantiegeld-deals scoor je er ook nog eens een goede prijs op. Alleen in combinatie met Odido is-ie in de aanbieding. Je hebt hem nu al vanaf €948,-. Wees er snel bij!

iPhone 16 Plus met tot €300,- voordeel

Dan de iPhone 16 Plus. Dit toestel koop je als je een groot scherm van 6,7 inch wilt, maar verder niet de meest uitgebreide functies nodig hebt. In combinatie met een Odido-abonnement ben je weer voordeliger uit. In plaats van €960,- wat je voor een los toestel kwijt bent, betaal je nu €660,-. Dat is een verschil van maar liefst €300,-.

iPhone 15 tijdelijk €178,- goedkoper

Staat jouw budget één van de nieuwste toestellen niet toe? Dan is er natuurlijk altijd nog de iPhone 15-serie. De instapper van deze reeks kan nog met gemak jaren mee door zijn krachtige chip. Hij heeft vrijwel dezelfde camera als de iPhone 16, maar je moet het zonder de Actieknop, cameraregelaar en Apple Intelligence doen.

Tijdens de Vakantiegeld-deals van Belsimpel haal je hem in huis met tot €178,- voordeel. Kies voor Ben en je hebt ook nog eens een voordelig abonnement. Zo heb je hem in handen vanaf €518,-.

De beste sim only-deals: gratis Sony-koptelefoon en meer

Loopt jouw abonnement binnenkort af, maar werkt jouw iPhone nog goed? Dan is het natuurlijk zonde om hem te vervangen. Een sim only is een uitkomst. Ook op dit gebied heeft Belsimpel momenteel goede aanbiedingen. Check ze hieronder:

Bekijk alle sim only-aanbiedingen