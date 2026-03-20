Hier scoor je de Apple Watch SE 3 voor een veel lagere prijs [ADV]

De lente is begonnen en dat viert Amac met de Lentedeals. Dat betekent hoge korting op veel apparaten van ons favoriete merk. Denk aan AirPods, MacBooks en Apple Watches. Vooral de Apple Watch SE 3 is een goede actie. We vertellen je er alles over.

Lentedeals bij Amac

Vanaf maandag 16 maart tot en met zondag 29 maart viert Amac de komst van de lente. Tijd om jouw iPhone, Apple Watch of AirPods te vervangen, want er zijn fijne aanbiedingen te vinden. Vooral de Apple Watch SE 3 is extra voordelig. Die scoor je nu namelijk voor €249,-. We vertellen je alles over deze uitstekende instapsmartwatch en de aanbieding.

❥ Dit artikel is een samenwerking tussen iCulture en Amac. Lees onze disclaimer.

Toch liever een iPhone of iPad? Lever dan zeker je huidige in, want tijdelijk ontvang je €50,- extra inruilwaarde. Dit komt bovenop het bedrag dat je apparaat nog waard is.

Apple Watch SE 3 tijdelijk voor slechts €249,-

De Apple Watch SE 3 kwam afgelopen jaar uit en is momenteel wat ons betreft de beste aanbieding bij Amac. Normaal ligt de prijs rond de adviesprijs van €269,- en hij is niet vaak afgeprijsd. Momenteel scoor je hem echter voor €249,-.

Voor dat bedrag krijg je de voordeligste Apple Watch, die toch boordevol handige functies zit. Zo merkt hij als je slaapapneu hebt en krijg je in de ochtend je slaapscore. Je weet dus precies hoe je geslapen hebt. Daarnaast heb je altijd een vinger aan je pols wat betreft de rest van je gezondheid en meet hij je hartslag, ademfrequentie en polstemperatuur. Natuurlijk weet hij ook precies hoeveel stappen je op een dag zet.

Het besturen van de Apple Watch gaat eenvoudig via het touchscreen-schermpje, dat overigens ook Always-On-ondersteuning heeft. Heb je even je handen vol, dan is dat ook geen probleem. Met polsbewegingen geef je ook simpele opdrachten aan de Watch SE 3.

Apple Watch werkt naadloos samen met je iPhone

De Apple Watch SE 3 is een verlengde van je iPhone en werkt naadloos daarmee samen. Al je meldingen ontvang je op je pols, waardoor je minder snel afgeleid raakt door je iPhone maar toch op de hoogte bent. Er zijn standaardreacties te vinden, zodat je snel kan reageren. Word je gebeld, dan bel je via de Apple Watch. Er zit namelijk ook een microfoontje en speaker in verwerkt.

Tijdens een work-out laat je jouw iPhone thuis (als je kiest voor de LTE-variant). Tijdens het sporten meet hij dus alle relevante gezondheidswaarden en die zie je vervolgens als je klaar bent met je trainingssessie in de Gezondheid-app op je iPhone. Handig is ook dat je een boodschap kan betalen door de NFC-chip die in het apparaatje verwerkt is.

Ook Apple Watch Series 11 goedkoper tijdens Lentedeals

Toch liever eentje die wat meer in zijn mars heeft? Dan is er de Apple Watch Series 11. Deze heeft dezelfde chip als de SE 3, maar een langere accuduur en meer sensoren. Krijg bijvoorbeeld een melding als je bloeddruk voor langere tijd te hoog is.

Tijdens het sporten zie je bovendien met Trainingsbelasting wat de invloed van je training op je lichaam is. Zo weet je precies wanneer je er nog een tandje bij kan doen of wanneer het juist tijd is om te stoppen. Tijdens de Lentedeals is de Apple Watch Series 11 in huis te halen vanaf €419,-

Nog veel meer Lentedeals bij Amac

Dit is natuurlijk maar het topje van de ijsberg van de acties bij Amac, want ook de AirPods 4 (zowel met als zonder ANC), Pro 3 én AirPods Max scoor je tijdelijk goedkoper. De lentedeals zijn er nog tot en met 29 maart, dus wacht niet te lang.

Wil je eerst je nieuwe Apple Watch, iPhone of MacBook even in het echt bekijken? Ga dan eens langs één van de Amac-winkels. Er zit er altijd eentje bij jou in de buurt. Hier kan je ook terecht met al je vragen en wordt je geholpen door een getrainde expert.