Hier scoor je de HomePod mini voor de laagste prijs sinds jaren

De HomePod mini is Apple’s aantrekkelijke smart speaker, die in meerdere kleuren verkrijgbaar is. De HomePod mini is ideaal voor het luisteren van muziek, maar ook voor het aansturen van je HomeKit-accessoires of het regelen van smart home-automatiseringen. Plaats je er meerdere in huis, dan heeft dat ook nog diverse voordelen. En nu haal je de HomePod mini tijdens Black Friday voor een nog lagere prijs in huis bij MediaMarkt.

Beste HomePod mini deal van dit moment

Een slimme speaker in huis heeft diverse voordelen. Je kunt er op iedere plek in huis muziek op afspelen, in een goede kwaliteit. Hoewel de HomePod mini klein is van formaat, biedt hij rijk geluid voor allerlei soorten muziekgenre’s. Dankzij AirPlay 2 ingebouwd kun je vanuit elke app eenvoudig muziek afspelen vanaf je iPhone, waaronder dus Spotify. Maar hij werkt uiteraard ook heel goed samen met Apple Music. Het zit standaard ingebouwd, zodat je eenvoudig via Siri op de HomePod mini de muziek kan aanvragen en bedienen. En dat nu met een lekkere korting.

De HomePod mini biedt ook handige smart home-functies. Hij fungeert als woninghub, zodat je automatiseringen kan instellen. Denk bijvoorbeeld aan het automatisch uitschakelen van je slimme verlichting, zodra iedereen van huis vertrokken is. Bovendien zit er in elke HomePod mini een temperatuur- en luchtvochtigheidssensor. Zo kun je in elke kamer waar je een HomePod mini hebt staan, checken wat de temperatuur is. Het is daarom ook de moeite om meerdere HomePod mini’s in huis te hebben staan.

En heb je een Apple TV 4K? Dan kun je de HomePod mini ook als speaker voor je televisie gebruiken. Met een stereopaar klinkt het geluid nog veel beter. Oftewel: de HomePod mini is een veelzijdig apparaatje. Normaal betaal je zo’n €109,- per stuk, maar tijdens Black Friday haal je de HomePod mini al voor €88,- per stuk in huis. Dat is de laagste prijs sinds jaren. Je hebt de keuze uit wit, middernacht, blauw, oranje en geel.

Volgens geruchten gaat Apple begin 2026 een nieuwe HomePod mini uitbrengen, maar daar worden geen grote vernieuwingen in verwacht. Je zult dus waarschijnlijk niet zo heel veel missen, waardoor je met het huidige model nog jarenlang vooruit kan. En zoals gezegd: het hebben van meerdere HomePod mini’s in huis heeft allerlei voordelen.

Mis geen Black Friday-deal voor je favoriete Apple-producten

Wil jij dit jaar geen enkele Black Friday-aanbieding missen? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief en ontvang de beste deals rechtstreeks in je inbox. Zo ben je er altijd op tijd bij en pak je de beste kortingen van 2025 mee.