iPhone 17 Pro (Max) fors in prijs gedaald: dit zijn de beste deals tijdens Black Friday

Van plan om een nieuwe iPhone te kopen? Dan is Black Friday hét moment! De iPhone 17 Pro (Max) is tijdens Black Friday namelijk flink goedkoper in huis te halen. We zetten de beste aanbiedingen hieronder voor je op een rij.

Black Friday 2025 is van start gegaan, wat betekent dat er flinke kortingen te vinden zijn op meerdere smartphones, waaronder de nieuwste iPhone 17 Pro en iPhone 17 Pro Max. Dit is hét moment om jouw nieuwe iPhone met een mooie korting aan te schaffen en zo flink te besparen.

iPhone 17 Pro: nu al €388,- goedkoper

De iPhone 17 Pro heeft een 6,3-inch Super Retina XDR OLED-scherm met een resolutie van 2622 x 1206 pixels en ondersteunt ProMotion met een verversingssnelheid tot 120 Hz. De behuizing is gemaakt van licht aluminium en het toestel beschikt over een always-on-display zodat je direct meldingen ziet zonder het scherm te activeren. Binnenin zit de krachtige A19 Pro-chip samen met 12GB RAM, wat zorgt voor soepele prestaties bij zware taken zoals gamen en video bewerken.

Qua camera’s heeft het toestel een triple-lens systeem met drie 48-megapixel camera’s: een hoofdcamera, ultragroothoeklens en telelens, waarmee je tot 8x kunt zoomen in optische kwaliteit en filmopnames in 4K kunt maken. De batterij gaat ongeveer 31 uur mee bij het afspelen van video’s en het opladen kan snel via USB-C, MagSafe of draadloos. Het geheugen begint bij 256GB en kan oplopen tot 1TB. Hiermee is de iPhone 17 Pro een krachtig en veelzijdig high-end toestel.

De iPhone 17 Pro heeft een adviesprijs van €1.329,-, maar tijdens Black Friday kun je flinke kortingen krijgen. Vooral als je het toestel combineert met een abonnement bij webshops zoals Mobiel.nl of Belsimpel, bespaar je flink. Met een onbeperkt-abonnement kun je tot honderden euro’s besparen in vergelijking met wanneer je het toestel los aan zou schaffen.

Bekijk de iPhone 17 Pro bij providers: kortingen tot €224,-

Als je de iPhone 17 Pro liever direct bij je eigen provider bestelt, kan dat ook eenvoudig. Bij Odido betaal je momenteel €224,- minder dan de adviesprijs, waardoor je het toestel al voor €1.105,- kunt krijgen. Kies je voor Vodafone of KPN, dan ligt de prijs op €1.128,- voor het toestel, wat neerkomt op een besparing van zo’n €201,- op het toestel in vergelijking met de adviesprijs. Hiermee haal je de nieuwste iPhone 17 Pro voordelig in huis via je eigen provider.

Bekijk de iPhone 17 Pro met abonnement bij webshops: kortingen tot €388,-

De goedkoopste optie voor de iPhone 17 Pro is nu bij Belsimpel in combinatie met een Unlimited-abonnement van Odido. Via Belsimpel betaal je dan nog €941,- voor het toestel, wat je €388,- scheelt ten opzichte van de adviesprijs.

Kies je voor een Unlimited-abonnement van Vodafone bij Belsimpel, dan betaal je ongeveer €1.051,- en bespaar je €278,-. Bij Belsimpel met KPN betaal je voor hetzelfde toestel met een Unlimited-abonnement ongeveer €1.128,-, wat een besparing van €201,- betekent ten opzichte van de losse adviesprijs. Hiermee kun je dus flink besparen door het toestel te combineren met een Unlimited-abonnement.

iPhone 17 Pro los toestel: kortingen tot €144,-

iPhone 17 Pro Max: nu al €308,- goedkoper

De iPhone 17 Pro Max is het grootste model van dit jaar met een groot 6,9-inch Super Retina XDR OLED-scherm. Dit scherm is heel helder, heeft een hoge resolutie en werkt heel soepel dankzij de hoge verversingssnelheid van 120 Hz. De behuizing is gemaakt van lichtgewicht aluminium met een achterzijde van keramisch glas. Binnenin zit een snelle A19 Pro-chip en 12GB aan geheugen, waardoor je moeiteloos zware apps en spellen kunt gebruiken.

Het toestel heeft drie camera’s van 48 megapixels op de achterkant, waarmee je foto’s en video’s van hoge kwaliteit kunt maken. Je kunt tot wel 8x inzoomen zonder dat de beeldkwaliteit achteruitgaat. De batterij is erg groot, waardoor je tot 37 uur aan video kunt kijken zonder opladen. Opladen kan snel via kabel, MagSafe of draadloos. Ook heeft de iPhone 17 Pro Max een 18-megapixel frontcamera, ideaal voor scherpe selfies en videogesprekken. Hiermee biedt het toestel veel power en gemak voor wie het beste van Apple wil.

Bekijk de iPhone 17 Pro Max bij providers: kortingen tot €207,-

Als je de iPhone 17 Pro Max liever direct bij je eigen provider bestelt, kan dat ook eenvoudig. Bij Vodafone betaal je momenteel €207,- minder dan de adviesprijs, waardoor je het toestel al voor €1.272,- kunt krijgen. Kies je voor Odido, dan ligt de prijs op €1.335,- voor het toestel, wat neerkomt op een besparing van zo’n €144,- op het toestel in vergelijking met de adviesprijs. Ga je liever voor KPN, dan betaal je voor het toestel €1.368,-. Daarmee bespaar je maar liefst €111,- op de toestelprijs.

Bekijk de iPhone 17 Pro Max met abonnement bij webshops: kortingen tot €308,-

De beste aanbiedingen voor de iPhone 17 Pro Max vind je momenteel bij Belsimpel in combinatie met een Unlimited-abonnement van Odido. Bij Belsimpel betaal je dan nog maar €1.171,- voor het toestel, wat je een besparing van €308,- oplevert ten opzichte van de oorspronkelijke adviesprijs. Kies je voor een Unlimited-abonnement van Vodafone bij Belsimpel, dan ligt de prijs rond de €1.195,-, waarmee je €284,- bespaart.

Kies je voor KPN bij Belsimpel, danbetaal je €1.344,- met een Unlimited-abonnement, wat neerkomt op een voordeel van €135,-. Door het toestel samen met een abonnement te kopen, kun je zo flink op de toestelprijs besparen.

iPhone 17 Pro Max los toestel: kortingen tot €74,05