iPhone-accessoires tijdens Black Friday met kortingen tot 80% (en meer dankzij exclusieve kortingscode) [ADV]

Hoewel Black Friday bekent staat om goede aanbiedingen op elektronica, is het ook de juiste tijd om accessoires voor je iPhone te scoren. Appelhoes heeft torenhoge kortingen op alles in hun webshop. Je krijgt namelijk minstens 20% korting, maar specifieke merken lopen op tot maar liefst 80% korting.

Tot 80% korting op Decoded, draadloze MagSafe-opladers en meer

Op 28 november is het Black Friday, maar dat betekent niet dat je moet wachten tot dan om de beste aanbiedingen te scoren. Bij Appelhoes ontvang je op de gehele website 20% korting en op geselecteerde merken lopen die kortingen zelfs op tot maar liefst 80%. Deze aanbieding geldt van maandag 24 november tot en met 1 december, dus wacht niet te lang!

❥ Dit artikel is een samenwerking tussen iCulture en Appelhoes. Lees onze disclaimer.

Daarnaast hebben we een exclusieve kortingscode voor je weten te regelen. Vul tijdens het afrekenen de code iculturebf in en je profiteert van nog eens 5% korting bovenop de al geldende acties. Daardoor wordt dat nieuwe hoesje of die draadloze lader wel heel voordelig. We zetten de beste aanbiedingen hieronder voor je op een rij.

1. Decoded hoesjes en Apple Watch-bandjes tot 80% korting

Jouw iPhone verdient de beste bescherming en dat krijgt-ie met een hoesje van Decoded. Dit is een merk die bekend staat om hoogewaardige producten. Kies bijvoorbeeld voor een echt leren backcover. Dit wordt na verloop van tijd alleen maar mooier, waardoor je een duurzaam hoesje of Apple Watch-bandje in huis haalt. Dankzij de Black Friday-aanbiedingen ontvang je momenteel tot wel 80% korting.

2. MagSafe draadloze opladers tot 50% korting

Al jaren verwerkt Apple MagSafe in de iPhones. Deze techniek zorgt er middels magneten voor dat het toestel optimaal opgeladen wordt. De magneten klikken precies op de goede plek vast, waardoor niets van de stroom verloren gaat. Een draadloze oplader zorgt er bovendien voor dat je geen gedoe meer hebt met kabeltjes. Haal er eentje in huis tijdens Black Friday bij Appelhoes en je krijgt tot 50% korting.

Ga voor de TechProtection Boost MagSafe 3 in 1 draadloze oplader in zwart en je hebt hem in handen voor €29,90 in plaats van €59,90. Handig is dat je ook direct je Apple Watch of AirPods oplaadt met het apparaatje.

3. 20% korting op alles

Passen de hoesjes van Decoded en Mujjo niet helemaal bij je en heb je ook geen draadloze lader nodig? Geen nood, want op de rest van de site ontvang je momenteel minstens 20% korting. Of je dus op zoek bent naar een nieuw hoesje voor je iPhone of bescherming van je MacBook en AirPods: alles is afgeprijsd.

Extra korting met code Iculturebf

Heb je een keuze weten te maken? Vul dan in je winkelwagentje de code iculturebf in. Vervolgens gaat er nog eens 5% extra korting van het eindbedrag af.

Je bent bij deze webwinkel aan het juiste adres voor alle accessoires die met Apple te maken hebben. Bestel je voor 21:00 uur, dan wordt je pakketje dezelfde dag nog naar je verzonden. Dat gebeurt overigens altijd gratis! En is er iets niet helemaal goed aan je bestelling? Dan kan je gewoon gratis retourneren.