Apple’s AirPods zijn nog altijd razend populair en met allerlei modellen in omloop is er genoeg om uit te kiezen. Voor elke prijsklasse is er wel een geschikt AirPods-model te vinden, maar wat zijn nu de laagste prijzen en bij welke winkel kun je het beste terecht? De beste Black Friday 2025-deals voor AirPods vind je hier.
Om het overzicht te bewaren, hebben we dit artikel opgesplitst in drie kopjes: de beste deals voor de gewone AirPods, voor de AirPods Pro en voor de AirPods Max. Kies dus het model waar jij het meest interesse in hebt. Lees ook onze AirPods vergelijking als je nog twijfelt welke het beste bij jou past.
AirPods 4 met Black Friday-korting
De AirPods 4 en AirPods 4 met actieve ruisonderdrukking zijn de meest recente standaard AirPods-modellen. Ze zijn voorzien van H2-chip en ondersteunen de nieuwste functies van iOS. Het grote verschil tussen de twee versies van de AirPods 4 is dat de ANC-variant voorzien is van actieve ruisonderdrukking, transparantiemodus en adaptieve audio. Ook wordt dit model geleverd met een draadloos oplaadbare oplaadcase.
Hier vind je de gewone AirPods 4 voor de laagste prijs:
- AirPods 4 bij Bol: van €149,- voor €128,95 (-13%)
- AirPods 4 bij Belsimpel: van €149,- voor €128,95 (-13%)
- AirPods 4 bij Mobiel: van €149,- voor €128,95 (-13%)
- AirPods 4 bij Amazon: van €149,- voor €128,95 (-13%)
Liever de AirPods 4 met ANC? Dan vind je hier de laagste prijzen:
- AirPods 4 bij Bol: van €199,- voor €164,95 (-17%)
- AirPods 4 bij Belsimpel: van €199,- voor €164,95 (-17%)
- AirPods 4 bij Mobiel: van €199,- voor €164,95 (-17%)
- AirPods 4 bij Amazon: van €199,- voor €164,95 (-17%)
AirPods Pro met Black Friday-korting
Als je op zoek bent naar de in-ear AirPods Pro, dan kun je kiezen uit twee versies: de AirPods Pro 2 en de nieuwste AirPods Pro 3. De AirPods Pro 2 heeft een H2-chip en ondersteunt de nieuwste iOS-functies met krachtige ruisonderdrukking en oplaadcase met speaker en Ultra Wideband-chip voor het snel terugvinden van een zoekgeraakte case. De AirPods Pro 3 hebben nog betere ruisonderdrukking en geluidskwaliteit, maar hebben ook een ingebouwde hartslagmeter. De pasvorm is verbeterd en je krijgt meerdere formaten oordopjes, die tevens met foam zijn afgewerkt.
Hier vind je de AirPods Pro 2 het goedkoopst:
- AirPods Pro 2 bij Bol: van €219,- voor €209,95 (-4%)
- AirPods Pro 2 bij Belsimpel: van €279,- voor €209,95 (-4%)
- AirPods Pro 2 bij Mobiel: van €229,- voor €209,95 (-8%)
- AirPods Pro 2 bij Amazon: van €229,- voor €209,95 (-8%)
De nieuwere AirPods Pro 3 vind je hier het goedkoopst:
- AirPods Pro 3 bij MediaMarkt: van €249,- voor €229,- (-8%)
- AirPods Pro 3 bij Amazon: van €249,- voor €229,- (-8%)
AirPods Max met Black Friday-korting
De AirPods Max is Apple’s hoofdtelefoon, die verkrijgbaar is in meerdere kleuren. Deze is vorig jaar vernieuwd met usb-c-poort en kreeg dit voorjaar nog een update voor lossless audio bij bedraad luisteren. De AirPods Max is de enige uit de AirPods-familie waarmee je in volledige lossless-audio (cd-kwaliteit) kan luisteren. Net als de andere AirPods-modellen is deze voorzien van actieve ruisonderdrukking, transparantiemodus en andere geluidsmodi.
- AirPods Max (middernacht) bij Mobiel: van €579,- voor €497,95 (-14%)
- AirPods Max (sterrenlicht) bij Belsimpel: van €579,- voor €498,95 (-14%)
- AirPods Max (blauw) bij Belsimpel: van €579,- voor €498,95 (-14%)
- AirPods Max (oranje) bij Belsimpel: van €579,- voor €498,95 (-14%)
