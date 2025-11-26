Dit zijn de scherpste aanbiedingen tijdens Black Friday voor de iPhone 17

Denk je eraan om een nieuwe iPhone aan te schaffen? Dan is Black Friday het ideale moment om toe te slaan. De iPhone 17 is tijdens deze periode namelijk met flinke korting verkrijgbaar. In dit artikel vind je de beste deals overzichtelijk op een rij.

Black Friday 2025 is begonnen en dat betekent flinke kortingen op veel smartphones, waaronder de nieuwste iPhone 17 en iPhone Air. Dit is het perfecte moment om een nieuwe iPhone te kopen met een mooie korting en zo behoorlijk te besparen.

iPhone 17: nu al €293,- goedkoper

De iPhone 17 heeft een helder 6,3-inch Super Retina XDR OLED-scherm met een resolutie van 2622x 1206 pixels en is uitgerust met een verversingssnelheid tot 120 Hz. Het ontwerp is gemaakt van licht aluminium met een always-on-display, waardoor je meldingen en de tijd kunt zien zonder het scherm helemaal aan te zetten. Binnenin werkt de snelle A19-chip samen met 8GB RAM, wat zorgt voor vloeiende prestaties bij gamen, video’s maken en dagelijks gebruik.

De camera bestaat uit een dual-lens systeem met twee 48-megapixel camera’s: een groothoek- en een ultragroothoeklens. Zo maak je scherpe foto’s, ook bij minder licht, en kun je 4K-video’s filmen met mooie stabilisatie. De batterij gaat tot ongeveer 28 uur mee bij videoweergave en je laadt hem snel op via USB-C, MagSafe of draadloos. De opslag begint bij 256GB en is uit te breiden tot 512GB. De iPhone 17 is daarmee een krachtige en makkelijk te gebruiken smartphone, en zeer geschikt voor wie op zoek is naar een hoogwaardig toestel zonder het prijskaartje van de Pro-toestellen.

De iPhone 17 heeft een adviesprijs van €969,-, maar tijdens Black Friday kun je flink besparen, zeker wanneer je het toestel combineert met een abonnement bij webshops zoals Mobiel.nl of Belsimpel. Met een onbeperkt abonnement kun je soms honderden euro’s goedkoper uit zijn dan wanneer je het toestel los koopt. Dit maakt het een aantrekkelijk moment om de iPhone 17 aan te schaffen met een mooie korting en voordelig abonnement.

Bekijk de iPhone 17 bij providers: kortingen tot €225,-

Als je de iPhone 17 liever rechtstreeks via je eigen provider bestelt, kan dat ook gemakkelijk. Bij Vodafone betaal je momenteel zo’n €225,- minder dan de reguliere adviesprijs, waardoor je het toestel al vanaf €744,- in huis haalt. Kies je voor Odido of KPN, dan haal je hem in huis vanaf €816,-, wat neerkomt op een besparing van €153,-. Zo haal je de nieuwste iPhone 17 voordelig in huis bij je eigen provider.​

Bekijk de iPhone 17 met abonnement bij webshops: kortingen tot €293,-

De voordeligste optie voor de iPhone 17 vind je bij Belsimpel in combinatie met een Unlimited-abonnement van Odido. Hiermee betaal je €676,- voor het toestel, en bespaar je €293,- ten opzichte van de adviesprijs. Kies je voor een Unlimited-abonnement van Vodafone bij Belsimpel, dan kost de iPhone 17 €692,-, waarmee je €277,- bespaart.

Met een Unlimited-abonnement van KPN bij Belsimpel betaal je €840,-, wat een besparing van €129,- betekent ten opzichte van de losse adviesprijs. Profiteer snel van deze aanbiedingen en bestel jouw iPhone 17 vandaag nog met het abonnement dat het beste bij je past. Wacht niet te lang, want deze acties zijn tijdelijk en zolang de voorraad strekt.

iPhone 17 los toestel: al vanaf €969,-

iPhone Air: nu al €516,- goedkoper

De iPhone Air is het nieuwste en dunste model uit de iPhone 17-serie, met een slank design en een ultralicht gewicht van slechts 165 gram. Het toestel heeft een 6,5-inch Super Retina XDR OLED-scherm met een hoge resolutie van 2736 x 1260 pixels en ondersteunt ProMotion met een verversingssnelheid tot 120 Hz, wat zorgt voor vloeiende beelden en een always-on-display. De behuizing is van stevig titanium, wat het toestel een luxe en duurzame uitstraling geeft.

Binnenin werkt de krachtige A19 Pro-chip met 12GB werkgeheugen, waardoor je moeiteloos zware apps en multitasking aan kunt. De iPhone Air beschikt over een enkele 48-megapixel hoofdcamera, waarmee je scherpe foto’s maakt en 4K-video’s kunt opnemen.

Voor selfies is er een 24-megapixel frontcamera die zorgt voor heldere en gedetailleerde beelden. De batterij gaat de hele dag mee en je kunt snel opladen via USB-C, MagSafe of draadloos. Zo is de iPhone Air ideaal voor gebruikers die op zoek zijn naar een stijlvol, krachtig en licht toestel zonder in te leveren op prestaties.

Bekijk de iPhone Air bij providers: kortingen tot €317,-

Als je de iPhone Air rechtstreeks bij je eigen provider wilt bestellen, kan dat heel eenvoudig. Bij Vodafone krijg je nu een korting van €317,-, waardoor je het toestel al vanaf €912,- kunt kopen. Kies je voor KPN, dan begint de prijs vanaf €1104,-, wat neerkomt op een besparing van zo’n €125 ten opzichte van de adviesprijs.

Bij Odido betaal je voor de iPhone Air €1105,-, waarmee je zo’n €124,- bespaart. Zo haal je jouw iPhone Air voordelig in huis via je eigen provider en profiteer je van aantrekkelijke kortingen.

Bekijk de iPhone Air met abonnement bij webshops: kortingen tot €516,-

De beste aanbiedingen voor de iPhone Air vind je momenteel bij Belsimpel gecombineerd met een Unlimited-abonnement van Vodafone. Daar kost het toestel je nog maar €713,-, wat neerkomt op een besparing van €516,- ten opzichte van de adviesprijs. Kies je voor een Unlimited-abonnement van KPN via Belsimpel, dan betaal je €744,- voor het toestel, waarmee je €485,- bespaart.

Bij Belsimpel in combinatie met Odido kost de iPhone Air €771,-, wat nog altijd een voordeel van €458,- betekent. Door de iPhone Air samen met een abonnement te kopen, profiteer je dus van flinke kortingen op de toestelprijs. Grijp deze kans en bestel snel om te profiteren van deze scherpe deals zolang de voorraad strekt.

iPhone Air los toestel: al vanaf €939,-