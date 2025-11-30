App Gemist november 2025: ReisWijs, Rename X Pro, Festivitas en meer

In de maandelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen maand de moeite waard zijn. We bespreken steeds een aantal apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen.

Eerder deze maand besproken op iCulture:

🏆 iCulture (Nederlandse) App van de Maand: ReisWijs Laat de auto staan en kies een duurzamer alternatief. Dat is wat de makers van ReisWijs voor ogen hebben. Deze app, gefocust op inwoners van Zuid-Holland, beloont duurzamere en gezondere transportkeuzes. Iedere keer als je via de app een duurzame keuze maakt, verdien je muntjes. Voor iedere 100 munten krijgen deelnemers een ticket voor De Parade. Er worden na ieder kwartaal prijzen uitgedeeld, zoals dagtripjes en museumkaarten. ReisWijs Versie 1.1.0 Download Geschikt voor iPhone, iPad Vereist iOS 16+ Grootte 43.79 MB Uitgever Toertje Leeftijd 4+ Talen 🇺🇸

Rename X Pro

Deze Nederlandse app is ideaal voor mensen die bestanden op de Mac graag geordend houden. De app kan meerdere bestanden tegelijk voorzien van een nieuwe naam. De Mac heeft hiervoor al een ingebouwde functie, maar het bijzondere van Rename X Pro is dat Apple Intelligence wordt gebruikt. Zo kun je in een paar woorden beschrijven hoe bestandstitels eruit moeten zien en de app doet de rest. Een aantal voorbeelden zijn om alle getallen uit titels te halen, te vertalen naar een andere taal en namen te optimaliseren voor gebruik op het internet. Ben je een power user zoals een fotograaf of webdeveloper, dan is dit wel het overwegen waard.

Rename X Pro Versie 1.1.0 € 9,99 Geschikt voor Mac Vereist macOS 26.0+ Grootte 4.73 MB Uitgever Gijs Raggers Leeftijd 4+ Talen 🇺🇸

Festivitas

Zijn jouw Mac, iPhone en iPad al in de feeststemming? Met de Festivitas-app is dat in een handomdraai geregeld. Op de Mac verandert het de interface in een winterwonderland, waar er bijvoorbeeld kerstlampjes op je Dock hangen en waar sneeuwvlokken naar beneden dwarrelen. Dit jaar is de app ook op de iPhone en iPad te installeren. Met widgets kun je ook hier de slingers ophangen en je favoriete foto’s uitlichten met een winters feesttintje.

Op de Mac kun je de app downloaden op de website van de ontwikkelaar.

Festivitas Versie 1.0.1 Download Geschikt voor iPhone, iPad Vereist iOS 18.5+ Grootte 67.41 MB Uitgever Simon B. Støvring Leeftijd 4+ Talen 🇺🇸

Mouse Jiggler

Deze app is voor mensen die hun Mac graag even uit de sluimerstand houden. Mouse Jiggler houdt je Mac actief door de muiscursor te bewegen. Dat is handig als je Mac ergens mee bezig is waarbij de sluimerstand een onderbreking veroorzaakt. Of je gebruikt het natuurlijk voor andere doeleinden, zoals het online blijven op je werk-apps, maar dat heb je niet van ons…