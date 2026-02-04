Je Apple Music Replay 2026-afspeellijst staat klaar: hier vind je hem

Apple Music is begonnen met het tonen van de Apple Music Replay 2026-afspeellijst. Daarmee zie je nu al welke nummers je dit jaar het meest beluisterd hebt. Wij laten zien waar je hem vindt.

Waar Spotify altijd pas in december met het Wrapped-overzicht komt, deelt Apple Music het hele jaar door een persoonlijk jaaroverzicht met je. Sterker nog: je kunt per maand zien waar je het meest naar geluisterd hebt. Aangezien januari alweer voorbij is, is Apple Music daarom begonnen met het tonen van het eerste Apple Music Replay-maandoverzicht, maar daarbij is er ook meteen de persoonlijke Apple Music Replay 2026-afspeellijst.

Apple Music Replay 2026 is er al

Als je de afgelopen maand voldoende naar Apple Music geluisterd hebt, vind je de nieuwe Replay 2026-afspeellijst helemaal onderaan de Home-pagina in de Muziek-app. Onder het kopje Replay: jouw beste muziek vind je eerst een snelkoppeling naar je maandoverzicht, met daarnaast je Apple Music Replay allertijden. Scroll je nog een keertje verder, dan zie je daar je Apple Music Replay 2026-afspeellijst (mits je voldoende geluisterd hebt). Deze afspeellijst bevat nummers die je dit jaar het meest geluisterd hebt, tot maximaal honderd nummers.

De afspeellijst wordt regelmatig bijgewerkt. Sowieso krijg je vanaf nu weer elke maand een apart overzicht van de afgelopen maand. Je kunt alles ook bekijken via deze pagina van Apple, door in te loggen in je account.

Op dit moment kan het nog zo zijn dat jij je persoonlijke afspeellijst van dit jaar nog niet ziet, maar dat is een kwestie van geduld. De échte Apple Music Replay 2026 met alle statistieken en persoonlijke hoogtepunten volgt pas in december. Dan gooit Apple ook alle cijfertjes van alle gebruikers op een hoop en krijg je nog veel meer inzicht.