Safari toont bij het openen van een nieuw tabblad handig je recente zoekopdrachten. Dit kan echter ook privacygevoelige informatie zijn die je liever niet wil zien. In dit artikel laten we zien hoe je deze functie uitschakelt.

Met de release iOS 18.4 heeft Apple een subtiele maar opvallende verandering doorgevoerd in Safari. Wanneer je een nieuw tabblad opent en op de zoekbalk tikt, krijg je voortaan direct een lijst met je recente zoekopdrachten te zien. Dit kan handig zijn om snel terug te keren naar eerdere zoekopdrachten, maar het kan ook ongewenst zijn als je je apparaat deelt met anderen of gewoon meer controle wilt over je privacy.

Gelukkig heeft Apple een instelling toegevoegd waarmee je de recente zoekacties in Safari kan uitschakelen. Zet je dit uit, dan blijft gewoon je Safari-startpagina (met onder andere je favorieten) weer gewoon in beeld staan. Terwijl je typt verschijnen dan weer gewoon de voorgestelde zoektermen, maar dus niet je recente zoekgeschiedenis.

Zo schakel je je recente zoekgeschiedenis in Safari uit

Wil je voorkomen dat Safari bij elk nieuw tabblad je recente zoekopdrachten toont? Volg dan deze stappen:

Open Instellingen op je iPhone of iPad. Scroll naar Apps en tik op Safari. Schuif de schakelaar bij Toon recente zoekacties uit.

Vanaf nu zal Safari niet langer een lijst met je recente zoekopdrachten tonen wanneer je een nieuw tabblad opent en op de zoekbalk klikt. Het is niet mogelijk om recente zoekacties stuk voor stuk te verwijderen. Wel kan je op de knop Wis alles tikken om alle zoekacties te verwijderen, maar na het invoeren van nieuwe zoektermen verschijnen deze weer in het scherm. Je kunt daarom het beste de functie helemaal uitschakelen als je geen recente zoekacties in beeld wil.

Links is met zoekgeschiedenis. Rechts is zonder zoekgeschiedenis

