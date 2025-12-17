LG heeft recent een nieuw high-end display op de markt gebracht dat de strijd aan moet gaan met het Studio Display van Apple. Deze monitor heeft een 32-inch scherm met een 6K-resolutie en is het eerste display dat gebruikmaakt van Thunderbolt 5. Alles wat je moet weten en onze ervaringen over deze monitor lees je in onze review.

Tekst, review en foto’s: Sasha Koevoets (@Koevoeeets). LG UltraFine-display is voor deze review tijdelijk beschikbaar gesteld door LG. We hebben het LG UltraFine-display getest in combinatie met de MacBook Air 2024 (M3). De review is uitgevoerd in november en december 2025 en beschrijft de situatie op dat moment.

LG UltraFine 32U990A in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de LG UltraFine 32U990A:

6K Nano IPS Black-paneel

32-inch met een resolutie van 6144 x 3456 pixels met 224 pixels per inch

pixels met In hoogte verstelbaar, kantelbaar en roteerbaar

Maximale helderheid van 450 nits

Ondersteuning voor HDR10

Maximale verversingssnelheid is 60 Hz

Voorzien van 2x 5W-speakers

2000:1-contrastratio

6K Daisychaining

Achterkant: 2x Thunderbolt 5, DisplayPort 2.1, HDMI 2.1, 1x usb-c (up) en 2x usb-c (down).

Vanafprijs: €1.999,-

Design LG UltraFine 32U990A

6K-resolutie; 6144 x 3456 pixels

32-inch Nano IPS-paneel

7 verschillende poorten aan de achterkant; inclusief Thunderbolt 5

Zodra je de LG UltraFine 32U990A uit de doos haalt, komt er een imposant 32-inch scherm tevoorschijn. Voor dit display heeft LG gekozen voor een Nano Black IPS-paneel met een 6K-resolutie van 6144 x 3456 pixels. Deze oogt haarscherp. Verder zit er aan de voorkant van dit scherm nog een paar grote zwarte randen, maar verder is dit een en al scherm. De randen zijn echter een stuk smaller dan bij Apple’s eigen Studio Display, waardoor hij er in dat opzicht net wat strakker uit ziet.

Ook de achterkant is heel minimalistisch uitgewerkt, want daar zitten naast een groot LG-logo verder alleen de bijbehorende ingangen. Zo heb je een HDMI-poort, DisplayPort-poort, twee Thunderbolt 5-poorten, 2 usb-c out en 1 usb-c in poort. Alle bijbehorende kabels worden ook standaard meegeleverd in de doos. Wel zitten alle poorten aan de achterzijde van het scherm, waardoor je altijd het scherm moet draaien om een nieuwe kabel in te voegen.

Een andere opvallende eigenschap van het design van deze monitor is dat de behuizing gemaakt is van plastic, wat naar mijns inziens wel afdoet aan de premium-ervaring van een monitor in deze prijsklasse. Apple’s eigen Studio Display ligt in dezelfde prijsklasse, maar is wel gemaakt van aluminium. Dat geldt ook voor de voet, die aan de achterkant in donkerblauw uitgerust is met een ribbelmotiefje. Wat ons betreft had dat niet per se gehoeven. Apple’s Studio Display is in dat opzicht wat simpeler en in onze ogen wat mooier uitgevoerd.

Een groot voordeel van dit LG-scherm is dat je het scherm met de meegeleverde voet zowel kan kantelen als in hoogte kan verstellen. Hij is zelfs roteerbaar, mocht je graag een verticaal display willen gebruiken. Bij Apple’s Studio Display krijg je standaard alleen een kantelbare voet. Wil je de in hoogte verstelbare voet, dan moet je daarvoor flink bijbetalen: bijna €500,-. Bij LG zit dat er gewoon meteen bij in.

Beeldkwaliteit LG UltraFine 32U990A

Aangezien veel mensen toch een hele dag naar een beeldscherm kijken, is de beeldkwaliteit een van de belangrijkste elementen van een monitor en daar schort het hier ook niet aan. Het display van dit externe scherm is van haarscherpe kwaliteit en mooi helder. De resolutie ligt wat hoger dan van het Studio Display. Daarentegen levert het apparaat wel in op maximale helderheid: met 450 nits ligt deze lager dan de 600 nits van het Studio Display.

Wat wel een minpunt is voor een scherm van dit kaliber, is dat het slechts een refresh rate heeft van 60 Hz. Verschillende schermen die aanzienlijk minder kosten dan dit scherm hebben al een hogere verversingssnelheid dan dit scherm.

Wat daarentegen wel een aanzienlijk pluspunt is, is het feit dat dit scherm standaard een matte laag heeft. Hierdoor is deze vanuit meerdere hoeken goed te lezen, maar is deze ook beter bestand tegen weerspiegelingen van zonlicht en gaat dit niet ten koste van de leesbaarheid. Hoewel de zon op ons kantoor best goed naar binnen kan schijnen, waren de weersomstandigheden gedurende de testperiode vooral regenachtig, dus hebben we deze antireflectieve coating niet tot het uiterste weten te testen.

Connectiviteit LG UltraFine 32U990A

Voor een beeldscherm met deze prijs moet de connectiviteit tiptop zijn en dat is hier het geval. Aan de achterzijde vind je in totaal zeven poorten: 2× Thunderbolt 5, 1× HDMI 2.1, 1× DisplayPort 2.1, 2× usb-c down en 1× usb-c up. Daarmee is het scherm inzetbaar in uiteenlopende werkstations, met voldoende doorvoer voor hoge resoluties en randapparatuur.

Dit is bovendien het eerste display met Thunderbolt 5. De nieuwe standaard biedt tot 80 Gbps aan doorvoercapaciteit, ondersteunt daisy-chain, zodat je (mits je Mac dit ondersteunt) nóg een 6K‑scherm kunt aansluiten, en levert via usb-c Power Delivery tot 96 W om een MacBook op te laden. In de praktijk betekent dit: één kabel voor video, data en stroom, wat je bureau opgeruimd houdt en je workflow vereenvoudigt.

Let wel op de praktische kant. Gebruik de meegeleverde Thunderbolt 5‑kabel en sluit die in de juiste poort op de monitor aan. Wil je de native 6K‑resolutie van 6144 × 3456 pixels benutten, dan heb je Thunderbolt 5 of DisplayPort 2.1 nodig; via andere aansluitingen val je terug naar een lagere kwaliteit. In onze testsituatie loop je direct tegen zichtbare scherpte‑ en schaalproblemen aan: tekst en UI‑elementen ogen dan snel wazig of verkeerd geschaald.

We hebben het display voornamelijk op 3072 × 1728 pixels getest. Die instelling is een goede balans tussen schermruimte en leesbaarheid: voldoende plek voor tijdlijnen en vensters, zonder dat macOS‑interface‑elementen te klein worden. In volledige 6K zijn letters in macOS erg klein, waardoor je al snel naar schaling of een leesbril grijpt.

Compatibiliteit is ook een punt van aandacht. LG geeft ook aan dat dit scherm niet optimaal werkt op oudere Macs zonder Apple Silicon. De fabrikant raadt minimaal een Mac met macOS Sequoia of nieuwer aan. Onze test vond plaats met een MacBook Air met M3‑chip op macOS Tahoe 26.1, wat in lijn is met de vereisten en de beste prestaties en stabiliteit opleverde.

Hoe staat deze op je bureau?

Ondanks het 32-inchformaat neemt dit scherm verrassend weinig ruimte in. Al hangt dit natuurlijk ook samen met de afmetingen van je bureau. Waar veel monitoren een brede voet hebben die kostbare werkoppervlakte opslokt, blijft deze in een bescheiden formaat. De LG UltraFine staat op een enkele poot van pakweg 20 centimeter breed, waardoor hij stabiel is zonder veel plek op te eisen. Kabels komen netjes samen, en met één Thunderbolt‑aansluiting kun je video, data en stroom combineren, wat je werkplek opgeruimd houdt. Het enige nadeel is dat deze monitor geen speciale afwerking heeft, waardoor deze kabel niet netjes weggewerkt kan worden.

Speakers in het scherm

Ingebouwde monitorspeakers zijn zelden indrukwekkend, maar deze set verrast positief. Voor een display produceert hij een vol en redelijk gebalanceerd geluid – voldoende voor YouTube, videomeetings en snelle edits zonder direct naar externe speakers te grijpen. Verwacht geen hifi‑ervaring: een losse set blijft beter voor muziek en nauwkeurige audiomixage, maar het klinkt niet blikkerig en blijft op normaal bureauniveau helder en ruimtelijk genoeg. Belangrijk om mee te nemen is dat de speakers van een MacBook Pro wel aanzienlijk beter zijn dan die van een MacBook Air, dus zou je wel voldoende kwaliteit hebben met de speakers van een MacBook Pro.

Geen ingebouwde camera

Wat jammer genoeg ontbreekt in dit LG-scherm, is een ingebouwde camera. Apple heeft dat in het Studio Display wel, met functies als Middelpunt die aangestuurd worden door een A13-chip. Als je dus wil videobellen met dit LG-scherm, kun je het beste een externe camera gebruiken. De ingebouwde camera van je MacBook is dan altijd toch een beetje onhandig, omdat het camerabeeld dan niet recht van voren komt. Je kunt ook met Continuïteitscamera je iPhone als webcam gebruiken.

Kleurweergave LG UltraFine 32U990A

Kalibratiemogelijkheden

Voor creatieve professionals is natuurgetrouwe kleurweergave cruciaal. Dit scherm levert standaard een levendig, helder beeld met consistente kleuren, waardoor foto’s en video’s er direct overtuigend uitzien zonder ingrijpende tweaks. Wie nauwkeurigheid wil finetunen, kan via het on‑screen menu helderheid, contrast en kleurtemperatuur aanpassen.

LG biedt daarnaast software om het paneel verder af te stemmen. De belangrijkste tool is LG Calibration Studio, waarmee je kleurenweergave, kleurtemperatuur en gamma kunt kalibreren richting een gewenste referentie. In theorie kun je zo een workflow opbouwen die aansluit bij je grading‑ of fotoproces. In de praktijk ervaren we op de Mac een app die niet echt wil werken. Zo wordt het scherm soms niet herkend, sessies moeten opnieuw gestart worden en USB/Thunderbolt‑detectie is niet altijd betrouwbaar. Voor wie kleurkritisch werkt, is het daarom aan te raden een externe hardwarekalibrator te gebruiken of te vertrouwen op macOS‑systeemprofielen in combinatie met ICC‑profielen.

Als aanvullend hulpprogramma biedt LG LG Switch. Daarmee kies je uit voorinstellingen, pas je helderheid en contrast aan, schakel je snel tussen liggende en staande oriëntatie en definieer je vensterindelingen met sneltoetsen. Ook firmware‑updates voor de monitor verlopen via deze app. Handig in dagelijks gebruik, al blijft het verstandig om belangrijke instellingen (zoals kleurbeheer) centraler in macOS of je creatieve apps te borgen, zodat presets niet door elkaar gaan lopen.

Kleurechtheid, HDR en meer

Dit scherm biedt ook ondersteuning voor VESA DisplayHDR 600, wat moet zorgen voor heldere highlights, diepe schaduwen en nauwkeurige kleurweergave. Zelf merkte ik dat ik dit prettig vond werken tijdens het bewerken van HDR-foto’s, omdat de kleuren daardoor een stuk dieper overkomen.

De HDR-weergave valt wel wat tegen bij bijvoorbeeld het bekijken van een video. Bij Apple’s MacBook Pro-modellen is een hogere hoeveelheid nits inbegrepen met een prachtige HDR-ervaring tot gevolg. Dat mis je wel bij dit scherm. Als je een MacBook Pro open gebruikt naast dit LG-scherm, zie je in dat opzicht dus wel wat verschil in kwaliteit.

Daarnaast dekt het paneel 99,5% van Adobe RGB en 98% van DCI‑P3. Daarmee biedt het een nauwkeuriger en ruimer kleurbereik dan standaard sRGB‑displays. DCI‑P3 98% is bij uitstek geschikt voor video‑editing en color grading dankzij de levendige, consistente weergave, terwijl Adobe RGB aansluit op printgerichte workflows, zodat je kleurnauwkeurigheid voor zowel digitale als gedrukte media op één scherm kunt controleren.

Daarnaast verhoogt Nano IPS Black de contrastverhouding van circa 1000:1 (standaard IPS) naar 2000:1. Zwarttinten worden dieper en schaduwen rijker, terwijl objecten, randen en achtergronden scherper worden weergegeven. Uit ervaring is ook te merken dat onder alle omstandigheden dit display een consistente kleurweergave heeft en een realistische beeldervaring biedt.

Voor wie is de LG UltraFine 32U990A?

LG richt zich met dit scherm duidelijk op een specifiek professioneel segment. De gemiddelde consument zal niet snel een monitor in deze prijsklasse aanschaffen; dit model wordt gepositioneerd als gereedschap voor makers die dagelijks werken met video‑ en fotobewerking. Denk aan colorists, editors en fotografen die profiteren van nauwkeurige kleurweergave, hoge helderheid en veel schermruimte voor tijdlijnen, scopes en previewvensters.

Die focus zie je terug in de keuzes die LG maakt: een 32‑inch paneel met hoge resolutie en strak kleurbeheer, bedoeld om lange sessies in Final Cut Pro of Adobe Lightroom flexibel te ondersteunen. Voor algemene kantoorwerkzaamheden of casual gebruik is het veel te groot en kostbaar, maar in een creatieve workflow kan het juist tijdwinst opleveren doordat je meer detail ziet en minder hoeft te schakelen tussen vensters.

Score 7.2 LG UltraFine 32U990A €1.999 Voordelen + Haarscherp 6K-scherm

Speakers in het display zijn goed

Veel aansluitingen, waaronder Thunderbolt 5

Scherm is kantelbaar, draaibaar én in hoogte verstelbaar Nadelen - Geen ingebouwde camera

Geen ondersteuning voor hogere verversingssnelheid

Vrij hoge prijs

Goedkoop ogende behuizing door gebruik van plastic

Conclusie review LG UltraFine 32U990A

Om een lang verhaal kort te maken: dit 32‑inch 6K‑display overtuigt met een haarscherp, helder beeld en levendige kleuren. Voor wie blind op beeldkwaliteit afgaat, is het een feest. Juist daarom wringt het dat een monitor met een high‑end prijskaartje in een plastic behuizing komt. Het ontwerp oogt fraai en minimalistisch, maar de behuizing die gemaakt is van plastic voelt naast een poot van aluminium toch weer minder premium aan dan je zou verwachten.

Functioneel is het een mengelmoes van plus- en minpunten. De 6K‑resolutie (6144 × 3456) biedt enorm veel werkruimte, maar in macOS wordt de interface zó klein dat het in de praktijk vaak minder bruikbaar is zonder schaling. Voor professionele videobewerking kan deze extra ruimte wel waardevol zijn, omdat je comfortabel met meerdere vensters en tijdlijnen naast elkaar kunt werken.

Alles afwegend zou ik niet snel voor deze monitor kiezen. Hoewel Thunderbolt 5‑ondersteuning nog schaars is, is de prijs‑kwaliteitverhouding uit balans: de behuizing is plastic, het scherm wordt snel warm en de meerprijs wordt daardoor niet geheel gerechtvaardigd. Daarentegen is de beeldkwaliteit uitmuntend; wie vooral werkt met hoogwaardige foto‑ en videoprojecten krijgt rijke kleuren en een zeer hoge detailweergave. Toch blijft het gevoel dat je voor hetzelfde geld een alternatief kunt vinden dat een beter totaalpakket biedt. Apple-gebruikers neigen wellicht eerder naar Apple’s Studio Display, dat dankzij de ingebouwde camera, hele goede speakers en een typisch Apple-design meer in de smaak valt.