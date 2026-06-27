Avatar: Fire and Ash

In dit derde deel volgen we opnieuw Jake Sully, Neytiri en hun familie terwijl ze geconfronteerd worden met een nieuwe dreiging op Pandora. Naast de bekende natuur en waterwerelden introduceert de film een compleet andere kant van de planeet: een vurige en destructieve omgeving.

Centraal staan de zogeheten Ash People, een nieuwe Na’vi-stam die een stuk minder harmonieus met de natuur omgaat dan we gewend zijn. Dit zorgt voor spanningen, conflicten en een andere kijk op het leven op Pandora. Tegelijkertijd speelt de voortdurende strijd tegen menselijke invloeden nog altijd een grote rol.