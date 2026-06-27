In de rubriek Weekend-kijktips besteden we aandacht aan het nieuwe aanbod van de Streaming videodiensten zoals Apple TV (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video. Maar ook lokale aanbieders zoals NLZiet (twee weken gratis!), Videoland, CineMember en Ziggo hebben van alles te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.
Apple TV
Apple TV is de streamingdienst van Apple met originele films, series en documentaires biedt. De producties zijn vaak van hoge kwaliteit en zijn zonder advertenties te kijken. Alle content is ook offline te downloaden. Ontdek hoe je Apple TV 3 maanden gratis kunt kijken bij je aankoop. Geen nieuw device gekocht? Dan krijg je 7 dagen gratis.
Kamp Snoopy
Als ze ontdekken dat hun groep opgeheven dreigt te worden, trekt Snoopy met de Pupvinders de natuur in om hun insignes te verdienen. Ondertussen geniet Charlie Brown met zijn vrienden van het zomerkamp.
Bekijken: The Enfield Poltergeist op Apple TV
Disney+
Disney+ biedt een breed scala aan content, waaronder films, tv-series en documentaires van Disney, Pixar, Marvel, Star Wars en National Geographic. Geniet van een enorme collectie nieuwe en klassieke Disney-content. Je kunt genieten van HD-streaming zonder extra kosten. En je vindt bij Disney+ veel gezinsvriendelijke content, waardoor het geschikt is voor kijkers van alle leeftijden. Neem een jaarabonnement van 12 maanden en je krijgt 16% korting of bekijk onze Disney-deals.
Avatar: Fire and Ash
In dit derde deel volgen we opnieuw Jake Sully, Neytiri en hun familie terwijl ze geconfronteerd worden met een nieuwe dreiging op Pandora. Naast de bekende natuur en waterwerelden introduceert de film een compleet andere kant van de planeet: een vurige en destructieve omgeving.
Centraal staan de zogeheten Ash People, een nieuwe Na’vi-stam die een stuk minder harmonieus met de natuur omgaat dan we gewend zijn. Dit zorgt voor spanningen, conflicten en een andere kijk op het leven op Pandora. Tegelijkertijd speelt de voortdurende strijd tegen menselijke invloeden nog altijd een grote rol.
💻 Probeer Apple TV 7 dagen gratis (of 3 maanden gratis bij geselecteerde devices)
🇳🇱 NLZIET: twee weken gratis kijken naar alle belangrijke Nederlandse zenders!
👽 SkyShowtime: probeer 7 dagen gratis, daarna vanaf €6,99 per maand
🏎 Viaplay: volg de F1 en Premier League met veel korting
🧟♀️ Pathé Thuis: kijk de beste films, ook recente blockbusters!
🎬 CineMember: kijk 2 weken gratis naar arthouse films
🍿 HBO Max: vanaf slechts €5,99 per maand
Netflix
Netflix biedt een uitgebreide collectie films, series, documentaires en originele content in diverse genres. Je kunt content downloaden om offline te kijken. Ook kun je op verschillende manieren kijken, waardoor je altijd wel een geschikt apparaat hebt.
Avatar: The Last Airbender
Netflix-serie Avatar: The Last Airbender brengt het geliefde fantasyverhaal uit de animatieserie naar live-action. In een wereld waar de vier naties – Water, Aarde, Vuur en Lucht – ooit in harmonie leefden, zorgt de Avatar normaal gesproken voor balans.
Maar nadat de Vuurnatie een verwoestende oorlog begint en de Luchtnomaden uitroeit, verdwijnt de Avatar spoorloos. Honderd jaar later ontdekken Katara en Sokka een mysterieuze jongen genaamd Aang, die de laatste luchtstuurder én de nieuwe Avatar blijkt te zijn. Samen beginnen ze aan een gevaarlijke reis om de wereld te redden van de ondergang.
Amazon Prime Video
Amazon Prime Video biedt een gevarieerde selectie van films, series en documentaires, waaronder exclusieve content. Ben je Amazon Prime-lid, dan heb je toegang tot deze streamingdienst én kun je genieten van extra voordelen zoals snellere verzending van Amazon-aankopen. Daarnaast kun je films huren of kopen. Start je gratis proefperiode van 30 dagen.
De Schapenspeurders
Iedere avond leest herder George zijn geliefde schapen voor uit detectiveboeken. George gaat ervan uit dat ze hem niet begrijpen, maar als een mysterieus voorval het leven op de boerderij op z’n kop zet, moeten de schapen in de rol van detective kruipen. Ze gaan op zoek naar aanwijzingen, storten zich op de menselijke verdachten en bewijzen zo dat schapen ook uitstekende speurneuzen kunnen zijn.
HBO Max
HBO Max biedt een breed scala aan hoogwaardige content, waaronder exclusieve HBO-series, films en documentaires zoals Game of Thrones en de nieuwste blockbusters. Het aanbod wordt continu bijgewerkt. Betaal jaarlijks en je bespaart 40%.
Nuremberg
De Amerikaanse psychiater Douglas Kelley krijgt de taak om te bepalen of ze toerekeningsvatbaar zijn om terecht te staan tijdens het proces van Neurenberg. Een van de gevangenen die hij moet beoordelen is Hermann Göring – charmant, manipulatief, gevaarlijk. Wat volgt is een dodelijk spel van macht en geest tussen de twee mannen, terwijl de wereld wacht op gerechtigheid. Gebaseerd op een waargebeurd verhaal, eerder in boekvorm verschenen als Jack El-Hai’s pageturner De Nazi en de Psychiater.
SkyShowtime
SkyShowtime is een streamingdienst die een uitgebreide collectie van films, series, sport, en kinderprogramma\’s biedt. Het combineert content van bekende filmstudio\’s zoals Dreamworks, Universal en Paramount. Het platform is gebruiksvriendelijk en laat je ook offline kijken. Bekijk welke korting op SkyShowtime je kunt krijgen.
The Agency
The Agency volgt Martian, gespeeld door Oscar®-genomineerde Michael Fassbender, een undercover CIA-agent die de opdracht krijgt zijn geheime identiteit op te geven en terug te keren naar London Station.
Wanneer de liefde die hij ooit achterliet opnieuw zijn leven binnenstapt, ontvouwt zich een nieuwe romance. Maar terwijl zijn gevoelens opnieuw opbloeien, raken Martians carrière, geheime identiteit en missie steeds meer in conflict met zijn emoties. Samen met de vrouw van wie hij houdt raakt hij verwikkeld in een verraderlijk spel van internationale intriges en spionage. Richard Gere speelt Bosko, de chef van London Station met een bewogen verleden als undercoveragent. Jodie Turner-Smith vertolkt de rol van Sami Zahir, een professor Sociale Antropologie met een connectie uit Martians verleden. Jeffrey Wright is te zien als Henry, Director of Operations binnen London Station en mentor van Martian.
Videoland
Videoland is een Nederlandse streamingdienst met veel aandacht voor Nederlandse producties. Je kunt onbeperkt kijken zonder reclames, ook naar series die op RTL te zien zijn. Ook kun je vooruit kijken naar series die op een later moment op RTL uitgezonden worden. De content wordt regelmatig vernieuwd, waardoor er altijd iets nieuws te bekijken is.
Het Perfecte Plaatje Op Reis
Diverse BN’ers met een passie voor fotografie nemen het tegen elkaar op in prachtige landen als Argentinië, Zuid-Afrika of Thailand. De deelnemers krijgen de meest indrukwekkende opdrachten, waarbij de adembenemende omgeving garant staat voor spectaculaire beelden.
Pathé Thuis
Wil je de nieuwste films zien, dan moet je bij Pathé Thuis zijn! Je betaalt per film en betaalt daarom alleen voor wat je echt kijkt. De streams zijn van hoge kwaliteit en je kunt al binnen een paar weken na de bioscooprelease de grootste blockbusters kijken. Kijk je eerste film met 60% korting!
Loverboy: Vertrouw niemand
Voormalig loverboy Terra probeert na zijn gevangenisstraf zijn leven opnieuw op te bouwen, wanneer hij door de politie wordt benaderd voor een riskante deal. Als hij infiltreert in een gevaarlijk mensenhandelnetwerk en vier vermiste meisjes weet te redden, krijgt hij niet alleen de kans op een nieuw begin, maar ook het gezag over zijn dochter terug. Tijdens zijn missie raakt hij verstrikt in de duistere wereld van lovergirl Nina, een vrouw die met manipulatie en controle jonge vrouwen in haar greep houdt. Terwijl de lijn tussen goed en kwaad vervaagt, moet Terra kiezen: blijft hij een speler in dit gevaarlijke spel, of zet hij alles op alles om levens te redden?
Voor het samenstellen van deze lijst hebben we – uiteraard met toestemming – gebruik gemaakt van de info van Nieuwdezeweek.nl