Zo krijg je goedkoop internet tijdens het reizen zonder een aparte simkaart [ADV]

Met een eSIM van Airalo blijf je tijdens je reis eenvoudig online, zonder gedoe met fysieke simkaarten. Kies de databundel die het beste past bij jouw reisduur en internetgebruik. Hieronder vind je een overzicht van de beschikbare bundels en meer informatie.

Direct online in Amerika zonder gedoe of roamingkosten

Wie naar de Verenigde Staten reist, wil vooral één ding vermijden: hoge roamingkosten of gedoe met fysieke simkaarten. Een steeds populairdere oplossing is de eSIM. Hiermee activeer je direct een mobiel databundel op je smartphone, zonder fysieke kaart. Een van de bekendste aanbieders hierin is Airalo, een digitaal platform dat wereldwijd eSIM-pakketten aanbiedt ook specifiek voor de VS.

❥ Dit artikel is een samenwerking tussen iCulture en Airalo. Lees onze disclaimer.

Airalo maakt het mogelijk om al vóór vertrek een Amerikaanse databundel te installeren. Zodra je landt, schakelt je telefoon automatisch over op een lokaal netwerk. Dit betekent dat je meteen gebruik kunt maken van internet voor navigatie, taxi-apps, communicatie en social media. Voor veel reizigers is dat een groot voordeel, omdat je niet meer hoeft te zoeken naar een lokale telecomwinkel op het vliegveld. Daarnaast is er op dit moment een mooie actie beschikbaar: met de kortingscode AIRSPARK15 ontvangen nieuwe gebruikers 15% korting op hun eerste eSIM-aankoop.

Hoe werkt een eSIM in de Verenigde Staten?

Een eSIM van Airalo voor de Verenigde Staten is een volledig digitale simkaart die je installeert via een QR-code of de Airalo-app. Daarna kies je een databundel, bijvoorbeeld voor 7, 15 of 30 dagen. Je hebt geen fysieke simkaart nodig en je kunt je eigen nummer gewoon blijven gebruiken voor bijvoorbeeld WhatsApp of iMessage.

Airalo biedt voor de Verenigde Staten verschillende soorten eSIM-bundels aan, zodat je kunt kiezen wat het beste past bij jouw manier van reizen. Een deel van de pakketten is gericht op datagebruik, waarbij je internet gebruikt voor alles wat je nodig hebt, zoals navigatie, berichten en bellen via apps.

Geldigheid Data Prijs 3 dagen 1 GB € 4,00 3 dagen 3 GB € 8,00 7 dagen 3 GB € 8,50 7 dagen 5 GB € 11,50 7 dagen 10 GB € 19,50 15 dagen 5 GB € 12,00 15 dagen 10 GB € 20,00 15 dagen 20 GB € 32,50 30 dagen 5 GB € 12,50 30 dagen 10 GB € 20,50 30 dagen 20 GB € 33,00 30 dagen 50 GB € 38,00

Kies de eSIM die bij jouw reis past

Naast de databundels zijn er ook pakketten beschikbaar met uitgebreidere mogelijkheden. Afhankelijk van het gekozen pakket kun je namelijk ook een hoeveelheid belminuten en sms’jes kiezen. Hierdoor heb je niet alleen de optie om via internet te communiceren, maar kun je ook rechtstreeks bellen en sms’en via het mobiele netwerk.

Door die variatie in bundels kun je gewoon kiezen wat bij jou past. Ga je vooral voor internet, dan is een data-only eSIM vaak al genoeg. Maar wil je ook kunnen bellen en sms’en, dan kun je kiezen voor een uitgebreider pakket met belminuten en sms’jes. Zo kies je altijd iets dat aansluit op jouw wensen en behoeften.

Dit zijn de voordelen van een eSIM van Airalo

Een groot voordeel van Airalo is dat je de eSIM direct kunt activeren, zonder contracten af te sluiten of ID-controles te doorlopen zoals vaak het geval is bij Amerikaanse providers. Omdat alle bundels prepaid zijn, houd je bovendien volledige controle over je kosten en kom je niet voor onverwachte verrassingen te staan. Daarnaast ben je direct online zodra je in de Verenigde Staten landt, zonder gedoe met fysieke simkaarten. De eSIM is geschikt voor zowel korte als middellange verblijven en werkt op vrijwel alle moderne smartphones die eSIM ondersteunen, waardoor je zorgeloos verbonden blijft tijdens je reis.

Daarnaast profiteer je van wereldwijde dekking in meer dan 200 bestemmingen, waardoor je ook buiten de VS makkelijk verbonden blijft. De Airalo-app is beschikbaar in 53 talen en ondersteunt meerdere valuta’s, wat het gebruik extra toegankelijk maakt, waar je ook bent. De installatie is eenvoudig en binnen enkele minuten geregeld, zodat je snel online bent zonder ingewikkelde stappen.



