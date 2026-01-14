Pixelmator Pro: foto bewerken

Apple stopt met Pixelmator Classic – dit betekent het voor jou

Nieuws Apple Apps
De populaire fotobewerkingsapp Pixelmator voor iOS krijgt vanaf eind deze maand geen updates meer. Dit komt door de introductie van Apple's Creator Studio.
Sasha Koevoets -

Apple heeft bevestigd dat Pixelmator Classic voor iOS niet langer wordt bijgewerkt. De fotobewerkingsapp, die in 2014 verscheen als compagnon voor de inmiddels stopgezette Mac-versie, blijft bruikbaar voor basisbewerking zoals bijsnijden, kleurcorrecties en effecten. Er worden geen nieuwe functies of grotere veranderingen meer verwacht.

Pixelmator Pro komt naar iPad

Dat Pixelmator voor iOS geen updates meer krijgt, hangt samen met Apple Creator Studio: een abonnementsbundel met Apple’s creatieve apps. Daaronder valt ook Pixelmator Pro, die voor het eerst ook op de iPad verschijnt. Op een nieuwe infopagina wordt Pixelmator Pro neergezet als krachtige editor voor veeleisende workflows – zie het als Apple’s alternatief voor Photoshop.

Bekijk ook
Apple Creator Studio

Apple introduceert Apple Creator Studio – een bundel van Apple’s creatieve apps

Apple heeft de nieuwe Creator Studio onthuld. Dit nieuwe pakket bevat alle creatieve apps van Apple en krijgen stuk voor stuk een flinke upgrade mee.

Photomator, een app die meer op fotografen is gericht dan beeldbewerkers, blijft daarnaast als iOS-app bestaan en krijgt doorlopend updates. Apple deelt verder nog geen extra details, maar het feit dat Photomator zelfstandig beschikbaar blijft, wijst op verdere doorontwikkeling.

Wat betekent dit voor gebruikers?

Voor gebruikers van Pixelmator op iPhone of iPad is dit geen goed nieuws: de app krijgt geen nieuwe functies meer en wordt niet verder ondersteund. Totdat de Creator Studio beschikbaar is kan je deze app nog kopen en gebruiken. Daarnaast blijft het ook na het beschikbaar komen van Pixelmator Pro voor iPad mogelijk om snelle en eenvoudige fotobewerkingen uit te voeren met de originele Pixelmator-app.

Voor wie meer en modernere tools wil, wijst de weg op termijn naar Pixelmator Pro op iPad – maar daar zijn iPhone-gebruikers niet mee geholpen. Photomator is dan een zelfstandig Adobe Lightroom-achtig alternatief met regelmatige updates. Bestaande Pixelmator-gebruikers kunnen mogelijk nog sporadische bugfixes verwachten, maar structurele vernieuwingen blijven verder uit.

Het laatste nieuws over apple van iCulture

Apple introduceert Apple Creator Studio – een bundel van Apple's creatieve apps
13-01-2026
Apple had een ontzettend goed jaar in 2025 – dit is waarom
13-01-2026
Apple en Google slaan de handen ineen – en dat is goed nieuws
13-01-2026
Salaris, beveiliging en privéjets voor Tim Cook: zoveel kostte het in 2025
09-01-2026
Apple-jaaroverzicht 2025: dit zijn de 5 hoogte- en dieptepunten van dit jaar
31-12-2025

Ook interessant

iMessage tekstopmaak en effecten

Zo gaat Apple RCS in de Berichten-app nóg beter maken op iOS (als het hier ooit komt)

Nieuws 1 reactie
13:11
AirPods 4 dragen

Nieuwste update voor AirPods: alles over AirPods updaten lees je hier

Tips
09:20
Review: iPhone Air achterkant

Help, mijn iPhone trilt! Alles over trilpatronen en trillingen uitschakelen

Tips
07:00
Dobbelsteen gooien Siri

Dobbelstenen en muntjes gooien met Siri op iPhone en iPad

Tips
13-01-2026

Tweede beta van iOS 26.3 en iPadOS 26.3 voor testers nu beschikbaar

Nieuws 1 reactie
13-01-2026

Nu te testen: Apple brengt tweede beta van watchOS 26.3 uit voor testers

Nieuws
13-01-2026

Plaats een reactie

Off-topic reacties worden verwijderd. Linken naar illegale bronnen is niet toegestaan. Respecteer onze algemene gedragsregels. Gebruik voor eventuele spelfouten of andere opmerkingen met betrekking tot het artikel s.v.p. onze artikelrapportage. Voor opmerkingen over ons moderatiebeleid kun je ons contactformulier gebruiken. Reacties met betrekking hierover worden als off-topic beschouwd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactiegegevens worden verwerkt.