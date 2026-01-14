Apple heeft bevestigd dat Pixelmator Classic voor iOS niet langer wordt bijgewerkt. De fotobewerkingsapp, die in 2014 verscheen als compagnon voor de inmiddels stopgezette Mac-versie, blijft bruikbaar voor basisbewerking zoals bijsnijden, kleurcorrecties en effecten. Er worden geen nieuwe functies of grotere veranderingen meer verwacht.

Pixelmator Pro komt naar iPad

Dat Pixelmator voor iOS geen updates meer krijgt, hangt samen met Apple Creator Studio: een abonnementsbundel met Apple’s creatieve apps. Daaronder valt ook Pixelmator Pro, die voor het eerst ook op de iPad verschijnt. Op een nieuwe infopagina wordt Pixelmator Pro neergezet als krachtige editor voor veeleisende workflows – zie het als Apple’s alternatief voor Photoshop.

Photomator, een app die meer op fotografen is gericht dan beeldbewerkers, blijft daarnaast als iOS-app bestaan en krijgt doorlopend updates. Apple deelt verder nog geen extra details, maar het feit dat Photomator zelfstandig beschikbaar blijft, wijst op verdere doorontwikkeling.

Wat betekent dit voor gebruikers?

Voor gebruikers van Pixelmator op iPhone of iPad is dit geen goed nieuws: de app krijgt geen nieuwe functies meer en wordt niet verder ondersteund. Totdat de Creator Studio beschikbaar is kan je deze app nog kopen en gebruiken. Daarnaast blijft het ook na het beschikbaar komen van Pixelmator Pro voor iPad mogelijk om snelle en eenvoudige fotobewerkingen uit te voeren met de originele Pixelmator-app.

Voor wie meer en modernere tools wil, wijst de weg op termijn naar Pixelmator Pro op iPad – maar daar zijn iPhone-gebruikers niet mee geholpen. Photomator is dan een zelfstandig Adobe Lightroom-achtig alternatief met regelmatige updates. Bestaande Pixelmator-gebruikers kunnen mogelijk nog sporadische bugfixes verwachten, maar structurele vernieuwingen blijven verder uit.