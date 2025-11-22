Santos

In de serie met de naam Santos probeert liefdeskoppel Glen en Yola samen een leven op te bouwen in Rotterdam. Hoewel ze allebei hun dromen willen najagen, komen ze klem te zitten tussen hun eigen ambities en hun criminele vrienden en familie. Zo wordt aspirant-chef-kok Glenn meegesleept door zijn dealende beste vriend en komt non-profit ondernemer Yola in conflict met haar criminele moeder die meedogenloos de macht naar zich toetrekt in de Rotterdamse haven. Glenn en Yola proberen los van elkaar, maar ook samen telkens de juiste keuzes te maken in een wereld die met een gekleurde bril naar hen kijkt. Maar wat is de juiste keuze als het om familie, vrienden en liefde gaat?