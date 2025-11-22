In de rubriek Weekend-kijktips besteden we aandacht aan het nieuwe aanbod van de Streaming videodiensten zoals Apple TV (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video. Maar ook lokale aanbieders zoals NLZiet (twee weken gratis!), Videoland, CineMember en Ziggo hebben van alles te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.
Apple TV
Apple TV is de streamingdienst van Apple met originele films, series en documentaires biedt. De producties zijn vaak van hoge kwaliteit en zijn zonder advertenties te kijken. Alle content is ook offline te downloaden. Ontdek hoe je Apple TV 3 maanden gratis kunt kijken bij je aankoop. Geen nieuw device gekocht? Dan krijg je 7 dagen gratis.
Apple TV heeft geen nieuwe content deze week
Disney+
Disney+ biedt een breed scala aan content, waaronder films, tv-series en documentaires van Disney, Pixar, Marvel, Star Wars en National Geographic. Geniet van een enorme collectie nieuwe en klassieke Disney-content. Je kunt genieten van HD-streaming zonder extra kosten. En je vindt bij Disney+ veel gezinsvriendelijke content, waardoor het geschikt is voor kijkers van alle leeftijden. Neem een jaarabonnement van 12 maanden en je krijgt 16% korting of bekijk onze Disney-deals.
The Hand That Rocks the Cradle
Het buitenwijkkoppel Caitlin en Miguel Morales huren de ogenschijnlijk lieve Polly in om voor hun pasgeboren baby te zorgen. Maar Polly’s ware motieven hebben weinig te maken met het zingen van slaapliedjes – tot grote schrik van het stel.
Netflix
Netflix biedt een uitgebreide collectie films, series, documentaires en originele content in diverse genres. Je kunt content downloaden om offline te kijken. Ook kun je op verschillende manieren kijken, waardoor je altijd wel een geschikt apparaat hebt.
A Man on the Inside
Een gepensioneerde professor leeft op als een privédetective hem inhuurt om undercover te gaan in een bejaardentehuis in San Francisco.
Amazon Prime Video
Amazon Prime Video biedt een gevarieerde selectie van films, series en documentaires, waaronder exclusieve content. Ben je Amazon Prime-lid, dan heb je toegang tot deze streamingdienst én kun je genieten van extra voordelen zoals snellere verzending van Amazon-aankopen. Daarnaast kun je films huren of kopen. Start je gratis proefperiode van 30 dagen.
Zara Larsson – Up Close
Een intiem en eerlijk portret van Zara Larssons ambitie, zelfbeeld en wat er werkelijk nodig is om de top van de muziekindustrie te bereiken, terwijl ze worstelt om haar stem en expressie te behouden.
HBO Max
HBO Max biedt een breed scala aan hoogwaardige content, waaronder exclusieve HBO-series, films en documentaires zoals Game of Thrones en de nieuwste blockbusters. Het aanbod wordt continu bijgewerkt. Betaal jaarlijks en je bespaart 40%.
Santos
In de serie met de naam Santos probeert liefdeskoppel Glen en Yola samen een leven op te bouwen in Rotterdam. Hoewel ze allebei hun dromen willen najagen, komen ze klem te zitten tussen hun eigen ambities en hun criminele vrienden en familie. Zo wordt aspirant-chef-kok Glenn meegesleept door zijn dealende beste vriend en komt non-profit ondernemer Yola in conflict met haar criminele moeder die meedogenloos de macht naar zich toetrekt in de Rotterdamse haven. Glenn en Yola proberen los van elkaar, maar ook samen telkens de juiste keuzes te maken in een wereld die met een gekleurde bril naar hen kijkt. Maar wat is de juiste keuze als het om familie, vrienden en liefde gaat?
SkyShowtime
SkyShowtime is een streamingdienst die een uitgebreide collectie van films, series, sport, en kinderprogramma’s biedt. Het combineert content van bekende filmstudio’s zoals Dreamworks, Universal en Paramount. Het platform is gebruiksvriendelijk en laat je ook offline kijken. Bekijk welke korting op SkyShowtime je kunt krijgen.
Landman (seizoen 2)
De serie speelt zich af in de spreekwoordelijke boomtowns van West-Texas en is een modern verhaal over de zoektocht naar fortuin in de wereld van booreilanden. Het vertelt het verhaal van pestkoppen en wilde miljardairs die een hausse aanwakkeren die zo groot is dat deze ons klimaat, onze economie en onze geopolitiek opnieuw vormgeeft.
Videoland
Videoland is een Nederlandse streamingdienst met veel aandacht voor Nederlandse producties. Je kunt onbeperkt kijken zonder reclames, ook naar series die op RTL te zien zijn. Ook kun je vooruit kijken naar series die op een later moment op RTL uitgezonden worden. De content wordt regelmatig vernieuwd, waardoor er altijd iets nieuws te bekijken is.
Club Zero
De eigenzinnige miss Novak gaat aan de slag op een privéschool waar ze les zal geven in het bewust omgaan met eten. De verwachtingen zijn hoog en slechts een kleine selectie leerlingen mag deelnemen aan haar lessen. Terwijl voedingspatronen uitgebreid onder de loep worden gelegd, ontstaat er een hechte band tussen miss Novak en haar pupillen. De onderlinge relatie neemt een gevaarlijke wending als de leerlingen volledig opgaan in de voorgestelde leefwijze van hun geliefde docent. Tegen de tijd dat de andere docenten en ouders echt begrijpen waar de kinderen mee bezig zijn, is ‘Club Zero’ de schokkende realiteit geworden.
Pathé Thuis
Wil je de nieuwste films zien, dan moet je bij Pathé Thuis zijn! Je betaalt per film en betaalt daarom alleen voor wat je echt kijkt. De streams zijn van hoge kwaliteit en je kunt al binnen een paar weken na de bioscooprelease de grootste blockbusters kijken. Kijk je eerste film met 60% korting!
In the Lost Lands
Een koningin droomt ervan om de gave van gedaanteverwisseling te krijgen. Ze huurt de heks Gray Alys in, een vrouw die even gevreesd als machtig is. Alys en haar gids, de zwerver Boyce, worden naar de Lost Lands gestuurd en moeten de mens en demon te slim af zijn en bevechten in een fabel die de aard van goed en kwaad, schuld en vervulling, liefde en verlies onderzoekt.
Voor het samenstellen van deze lijst hebben we – uiteraard met toestemming – gebruik gemaakt van de info van Nieuwdezeweek.nl
