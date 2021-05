macOS Big Sur 11.3.1 beschikbaar

De update verschijnt een week nadat macOS Big Sur 11.3 werd uitgebracht, waarin talloze vernieuwingen zaten. Zo heb je nu meer mogelijkheden om het startscherm van Safari aan te passen en krijgen ontwikkelaars meer opties voor extensies. In ons overzicht van macOS Big Sur 11.3-functies vind je ze allemaal bij elkaar. Maar blijkbaar zaten er ondanks de lange betaperiode toch nog wat foutjes in, waardoor Apple nu macOS Bug Sur 11.3.1 moet uitbrengen.



macOS Big Sur 11.3.1 releasenotes

Apple’s officiële releasenotes van macOS Big Sur 11.3.1 luiden als volgt:

macOS Big Sur 11.3.1 bevat belangrijke beveiligingsupdates en wordt aanbevolen voor alle gebruikers.

Raadpleeg voor meer informatie over de beveiligingsaspecten van software-updates van Apple de volgende website: https://support.apple.com/kb/HT201222

Update 20:00 uur: Apple zegt dat er in iOS 14.5.1 en macOS 11.3.1 ook een WebKit-beveiligingsprobleem is opgelost, dat mogelijk actief is gebruikt. Dit is te lezen in supportdocumenten, waarin Apple meer details geeft over de opgeloste problemen. Het ging om onder andere om webcontent met een kwaadaardige bedoeling, waardoor willekeurige code kon worden uitgevoerd. Meer details lees je hier.

macOS Big Sur 11.3.1 downloaden

Je downloadt macOS Big Sur 11.3.1 via de Systeemvoorkeuren, net als bij iOS. Je downloadt deze update daarom als volgt:

Ga naar Systeemvoorkeuren. Klik op Software-update. De Mac zoekt nu automatisch naar de nieuwste versie. Klik op Download en installeren om de update binnen te halen.

Je kan de instellingen ook zo aanpassen dat er automatisch gezocht wordt naar de nieuwste versies. Meer over het installeren van een macOS-update lees je in ons artikel.