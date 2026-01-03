In de rubriek Weekend-kijktips besteden we aandacht aan het nieuwe aanbod van de Streaming videodiensten zoals Apple TV (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video. Maar ook lokale aanbieders zoals NLZiet (twee weken gratis!), Videoland, CineMember en Ziggo hebben van alles te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.
Apple TV
Apple TV is de streamingdienst van Apple met originele films, series en documentaires biedt. De producties zijn vaak van hoge kwaliteit en zijn zonder advertenties te kijken. Alle content is ook offline te downloaden. Ontdek hoe je Apple TV 3 maanden gratis kunt kijken bij je aankoop. Geen nieuw device gekocht? Dan krijg je 7 dagen gratis.
Apple TV had deze week geen nieuwe content
Disney+
Disney+ biedt een breed scala aan content, waaronder films, tv-series en documentaires van Disney, Pixar, Marvel, Star Wars en National Geographic. Geniet van een enorme collectie nieuwe en klassieke Disney-content. Je kunt genieten van HD-streaming zonder extra kosten. En je vindt bij Disney+ veel gezinsvriendelijke content, waardoor het geschikt is voor kijkers van alle leeftijden. Neem een jaarabonnement van 12 maanden en je krijgt 16% korting of bekijk onze Disney-deals.
Percy Jackson and the Olympians (seizoen 2)
Percy Jackson & The Olympians vertelt het fantastische verhaal van een 12-jarige moderne halfgod, Percy Jackson, die net in het reine komt met zijn pas ontdekte bovennatuurlijke krachten als de hemelgod Zeus hem beschuldigt van het stelen van zijn meesterbliksemschicht. Nu moet Percy door Amerika trekken om de bliksemschicht te vinden en de orde op Olympus te herstellen.
💻 Probeer Apple TV 7 dagen gratis (of 3 maanden gratis bij geselecteerde devices)
🇳🇱 NLZIET: twee weken gratis kijken naar alle belangrijke Nederlandse zenders!
👽 SkyShowtime: probeer 7 dagen gratis, daarna vanaf €5,99 per maand
🏎 Viaplay: volg de F1 en Premier League met veel korting
🧟♀️ Pathé Thuis: kijk de beste films, ook recente blockbusters!
🎬 CineMember: kijk 2 weken gratis naar arthouse films
🍿 HBO Max: vanaf slechts €5,99 per maand
Netflix
Netflix biedt een uitgebreide collectie films, series, documentaires en originele content in diverse genres. Je kunt content downloaden om offline te kijken. Ook kun je op verschillende manieren kijken, waardoor je altijd wel een geschikt apparaat hebt.
Synden
Wanneer tiener Silas dood wordt aangetroffen in een boerderij op het schiereiland Bjäre, wordt de altijd boze, excentrieke maar zeer intelligente rechercheur Dani gekoppeld aan haar pas afgestudeerde politiecollega Malik om de zaak te onderzoeken. Het onderzoek leidt Dani en Malik naar een patriarchaal bolwerk op het platteland van Skåne, waar ze zich al snel midden in een duistere familievete bevinden die al generaties lang speelt.
Amazon Prime Video
Amazon Prime Video biedt een gevarieerde selectie van films, series en documentaires, waaronder exclusieve content. Ben je Amazon Prime-lid, dan heb je toegang tot deze streamingdienst én kun je genieten van extra voordelen zoals snellere verzending van Amazon-aankopen. Daarnaast kun je films huren of kopen. Start je gratis proefperiode van 30 dagen.
Trap House
Een undercover DEA-agent en zijn partner beginnen aan een kat-en-muisspel met een gedurfde en verrassende groep dieven: hun eigen opstandige tieners, die zijn begonnen met beroven van een gevaarlijk kartel, waarbij ze de tactieken en uiterst geheime informatie van hun ouders gebruiken.
HBO Max
HBO Max biedt een breed scala aan hoogwaardige content, waaronder exclusieve HBO-series, films en documentaires zoals Game of Thrones en de nieuwste blockbusters. Het aanbod wordt continu bijgewerkt. Betaal jaarlijks en je bespaart 40%.
The Whale
Charlie is een teruggetrokken leraar Engels. Hij heeft ernstig overgewicht en lijkt alles in zijn leven te zijn kwijt geraakt. Toch probeert Charlie, vol hoop, het contact met zijn 17-jarige dochter Ellie te herstellen.
SkyShowtime
SkyShowtime is een streamingdienst die een uitgebreide collectie van films, series, sport, en kinderprogramma’s biedt. Het combineert content van bekende filmstudio’s zoals Dreamworks, Universal en Paramount. Het platform is gebruiksvriendelijk en laat je ook offline kijken. Bekijk welke korting op SkyShowtime je kunt krijgen.
Smurfs
Als de boze tovenaar Gargamel probeert de Smurfen gevangen te nemen, vluchten ze weg uit hun dorp in het bos, gaan door een toverpoort en stranden in New York.
Videoland
Videoland is een Nederlandse streamingdienst met veel aandacht voor Nederlandse producties. Je kunt onbeperkt kijken zonder reclames, ook naar series die op RTL te zien zijn. Ook kun je vooruit kijken naar series die op een later moment op RTL uitgezonden worden. De content wordt regelmatig vernieuwd, waardoor er altijd iets nieuws te bekijken is.
House of Villains
In de realityserie House of Villains nemen acht beruchte schurken uit de realitywereld het tegen elkaar op. Het programma draait om strategie, allianties en eliminaties. Het doel? Gekroond worden tot de ultieme Supervillain en daarmee een geldprijs van €25.000 winnen.
Pathé Thuis
Wil je de nieuwste films zien, dan moet je bij Pathé Thuis zijn! Je betaalt per film en betaalt daarom alleen voor wat je echt kijkt. De streams zijn van hoge kwaliteit en je kunt al binnen een paar weken na de bioscooprelease de grootste blockbusters kijken. Kijk je eerste film met 60% korting!
Het Lieve Spookje Elli
Elli, een dakloos spookje dat op zoek is naar een plek om erbij te horen, klopt op de deur van een spookachtige trein die wordt bewoond door een leuke gemeenschap van monsters. Hun komst trekt per ongeluk de aandacht van de ‘buitenwereld’ en brengt het leven van de bewoners van de trein in gevaar. Maar Elli werkt samen met de bemanning en begint aan een spannende en gekke missie om niet alleen de toekomst van de spooktrein te redden, maar ook de enige kans om eindelijk een gezin te stichten.
Voor het samenstellen van deze lijst hebben we – uiteraard met toestemming – gebruik gemaakt van de info van Nieuwdezeweek.nl
Artikelcorrectie, spelfout of -aanvulling doorgeven?