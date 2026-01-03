Het Lieve Spookje Elli

Elli, een dakloos spookje dat op zoek is naar een plek om erbij te horen, klopt op de deur van een spookachtige trein die wordt bewoond door een leuke gemeenschap van monsters. Hun komst trekt per ongeluk de aandacht van de ‘buitenwereld’ en brengt het leven van de bewoners van de trein in gevaar. Maar Elli werkt samen met de bemanning en begint aan een spannende en gekke missie om niet alleen de toekomst van de spooktrein te redden, maar ook de enige kans om eindelijk een gezin te stichten.