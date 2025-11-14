Voetbalfans kunnen vanaf het nieuwe seizoen in 2026 de Amerikaanse Major League Soccer-wedstrijden volgen bij Apple TV. De streamingdienst van Apple is al drie seizoenen lang een plek om deze divisie te volgen, maar je hoeft nu geen extra toeslag meer te betalen. MLS zit nu inbegrepen.

Major League Soccer (MLS) kijken bij Apple TV

Het gaat verder dan gewoon de wedstrijden. Abonnees van Apple TV kunnen ook het jaarlijkse Leagues Cup-toernooi, de MLS All-Star Game, de Campeones Cup, de Audi MLS Cup Playoffs en meer kijken. Voorheen kostte dit €14,99 per maand. Huidige abonnementen hierop worden na dit seizoen automatisch stopgezet.

Voor Apple is het aanbieden van voetbalwedstrijden belangrijk. De sport wordt in de Verenigde Staten steeds populairder, zeker naarmate het WK in de VS dichterbij komt. Het bedrijf investeert ook in andere opkomende sporten. Zo is volgend jaar de Formule 1 ook op Apple TV te zien, maar alleen voor abonnees uit de Verenigde Staten.

Komt dit ook naar andere divisies?

Mocht je stiekem hopen op een snelle uitbreiding naar divisies uit andere landen, dan moeten we je helaas teleurstellen. Er is geen enkele aanwijzing dat Apple uitzendrechten voor de Champions League, Premier League, Eredivisie en andere populaire divisies in handen krijgt. Bovendien lijkt Apple in eerste instantie te focussen op de Amerikaanse markt. Live voetbal kijken op je iPhone, iPad of Apple TV doe je met deze tips.