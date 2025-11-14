Major League Soccer bij Apple TV

Voetbal kijken bij Apple TV: vanaf 2026 is deze divisie zonder meerprijs te zien

Vanaf 2026 kunnen abonnees van Apple TV zonder meerprijs kijken naar voetbalwedstrijden van Major League Soccer (MLS). Voorheen vroeg Apple hier een extra toeslag voor.
Daniel Vischjager -

Voetbalfans kunnen vanaf het nieuwe seizoen in 2026 de Amerikaanse Major League Soccer-wedstrijden volgen bij Apple TV. De streamingdienst van Apple is al drie seizoenen lang een plek om deze divisie te volgen, maar je hoeft nu geen extra toeslag meer te betalen. MLS zit nu inbegrepen.

Major League Soccer (MLS) kijken bij Apple TV

Het gaat verder dan gewoon de wedstrijden. Abonnees van Apple TV kunnen ook het jaarlijkse Leagues Cup-toernooi, de MLS All-Star Game, de Campeones Cup, de Audi MLS Cup Playoffs en meer kijken. Voorheen kostte dit €14,99 per maand. Huidige abonnementen hierop worden na dit seizoen automatisch stopgezet.

Voor Apple is het aanbieden van voetbalwedstrijden belangrijk. De sport wordt in de Verenigde Staten steeds populairder, zeker naarmate het WK in de VS dichterbij komt. Het bedrijf investeert ook in andere opkomende sporten. Zo is volgend jaar de Formule 1 ook op Apple TV te zien, maar alleen voor abonnees uit de Verenigde Staten.

Bekijk ook
Apple TV Formule 1

Apple krijgt exclusieve uitzendrechten voor Formule 1, maar niet in Nederland

Apple heeft vanaf komend seizoen de exclusieve uitzendrechten voor de Formule 1, maar alleen in de Verenigde Staten. Lees hier waarom en wat de alternatieven zijn.

Komt dit ook naar andere divisies?

Mocht je stiekem hopen op een snelle uitbreiding naar divisies uit andere landen, dan moeten we je helaas teleurstellen. Er is geen enkele aanwijzing dat Apple uitzendrechten voor de Champions League, Premier League, Eredivisie en andere populaire divisies in handen krijgt. Bovendien lijkt Apple in eerste instantie te focussen op de Amerikaanse markt. Live voetbal kijken op je iPhone, iPad of Apple TV doe je met deze tips.

Bekijk ook
Voetbal kijken via deze apps

Live voetbal kijken op je iPhone, iPad en Apple TV

Voetbal kijken op je iPhone, iPad en Apple TV kan via allerlei apps. In dit overzicht zetten we alle opties voor je op een rijtje: welke voetbalcompetitie vind je bij welke aanbieder? En hoe combineer je het beste de diverse abonnementen om voetbal te kijken bij Viaplay, Ziggo Sport, ESPN en dergelijke?

Taalfout gezien of andere suggestie hoe we dit artikel kunnen verbeteren? Laat het ons weten!

Het laatste nieuws over Apple van iCulture

Ook interessant

Apple TV+ en Apple One hebben een nieuw logo (en intro)

Nieuws 3 reacties
04-11-2025
The Enfield Poltergeist horrorserie Apple TV+

Halloween-kijktips: deze horrorfilms en -series vind je op Apple TV

Gidsen
31-10-2025
Gratis voetbal van ESPN kijken op je iPad en tv

Gratis voetbal kijken: zo stream je Ajax – Telstar zonder extra te betalen

Deals
08-08-2025
Apple One diensten

Apple One: de alles-in-1 bundel voor Apple’s abonnementen

Uitleg
12-07-2025
WOmens euro 2025

Het EK Voetbal 2025: met deze apps volg je het allemaal

Gidsen
11-07-2025
F1 filmposter

Apple laat je de snelheid voelen met haptische trailer van F1: The Movie

Nieuws 2 reacties
13-06-2025

Plaats een reactie

Taalfout gezien of andere suggestie hoe we dit artikel kunnen verbeteren?
Laat het ons weten!

Off-topic reacties worden verwijderd. Linken naar illegale bronnen is niet toegestaan. Respecteer onze algemene gedragsregels. Gebruik voor eventuele spelfouten of andere opmerkingen met betrekking tot het artikel s.v.p. onze artikelrapportage. Voor opmerkingen over ons moderatiebeleid kun je ons contactformulier gebruiken. Reacties met betrekking hierover worden als off-topic beschouwd.
Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactiegegevens worden verwerkt.