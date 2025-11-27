Hier scoor je een sim only van Simyo met 10GB voor maar €3,29

Tijdens Black Friday profiteer je van een een mooie cashback op een abonnement van Simyo. Bekijk hier hoe je flink bespaart met deze tijdelijke actie.

Ben je van plan om over te stappen naar een voordelig sim only-abonnement? Dan is dit hét moment om toe te slaan. Belsimpel heeft namelijk een opvallende Black Friday-deal voor nieuwe Simyo-klanten. Wanneer je nu een tweejarig Simyo-abonnement afsluit met minimaal 10GB aan data, profiteer je tijdelijk van een mooie cashback van maar liefst €125,-.

Dankzij deze aanbieding houd je maandelijks meer geld over. Je belt, appt en streamt via het vertrouwde KPN-netwerk, dat bekendstaat om zijn uitstekende dekking in Nederland.

Profiteer van extra korting naast deze cashback

Kies je voor het Simyo-abonnement met 10GB data? Dan betaal je het eerste jaar slechts €7,- per maand. In het tweede jaar kost het abonnement €8,- euro per maand. Tel daar de cashback van €125,- bij op en je bespaart over de gehele looptijd een flink bedrag. Omgerekend komt je gemiddelde maandprijs uit op slechts €3,29.

Wil je liever wat meer data per maand? Dat kan natuurlijk ook. De cashback van €125,- geldt namelijk op alle Simyo-abonnementen vanaf 10GB. Ook daar ontvang je de tijdelijke maandelijkse korting tijdens het eerste jaar, waardoor elk abonnement extra voordelig is geprijsd.

Dit is wat je wilt weten over Simyo

Simyo maakt gebruik van het betrouwbare KPN-netwerk, dat al jaren tot de beste van Nederland behoort. Je profiteert van snelle internetverbindingen, uitstekende landelijke dekking en een stabiele verbinding, waar je ook bent. Daarnaast staat Simyo bekend om zijn klantvriendelijkheid: de provider scoort al jarenlang hoog in tests en klanttevredenheidsonderzoeken.

Met de handige Simyo-app houd je eenvoudig je dataverbruik in de gaten, pas je je bundel aan of voeg je met één druk op de knop extra MB’s toe. Deze cashback-actie is exclusief beschikbaar bij Belsimpel en geldt slechts tijdelijk. Wacht dus niet te lang.







