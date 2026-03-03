F1 TV Pro gratis proefperiode is terug: zo kijk je de Grand Prix van Australië voor niks

Formule 1-fans kunnen de eerste Grand Prix van het nieuwe seizoen gratis bekijken via een proefperiode van F1 TV. De streamingdienst heeft de gratis proefweek weer geactiveerd, net op tijd voor de seizoensopener.

Gratis toegang tot volledige F1-ervaring

F1 TV biedt momenteel een proefperiode van zeven dagen aan voor zowel het Pro- als Premium-abonnement. Dit betekent dat je de eerste race van het seizoen volledig gratis kunt volgen op je Apple-apparaten, inclusief iPhone, iPad, Mac en Apple TV.

Het F1 TV Pro-abonnement geeft toegang tot alle vrije trainingen, kwalificaties en races in een livestream. Daarnaast bevat de dienst documentaires en talkshows over de Formule 1. Een bijzondere functie is de mogelijkheid om tijdens races te wisselen tussen verschillende camerastandpunten en het perspectief van specifieke coureurs te volgen. Na de proefperiode kost dit abonnement €11,90 per maand.

Voor gebruikers die nog meer willen, is er F1 TV Premium beschikbaar voor €17,99 per maand na de gratis periode. Dit abonnement biedt meerdere perspectieven tegelijkertijd op één scherm en ondersteunt gelijktijdig kijken op maximaal zes apparaten. Dit is vooral interessant voor gezinnen met meerdere F1-fans of voor viewing parties met vrienden.

Alternatief bij Viaplay: geen reclame voor €14,92 per maand

Gebruikers die na de proefperiode op zoek zijn naar een alternatief, kunnen overwegen om over te stappen naar Viaplay. Deze dienst biedt momenteel een jaarabonnement aan voor €179 (€14,92 per maand) als eenmalige betaling, waarbij toegang tot F1 TV Pro inbegrepen is. Dit pakket bevat geen advertenties, wat normaal gesproken een duurdere optie zou zijn.

Het Viaplay-aanbod kan interessant zijn voor Apple-gebruikers die ook geïnteresseerd zijn in andere sportuitzendingen en entertainment-content die de dienst aanbiedt.

Apple-ecosysteem integratie

F1 TV werkt naadloos samen met Apple-apparaten door native apps voor iOS en tvOS. Apple TV-gebruikers kunnen direct vanuit hun thuisscherm de races opstarten, terwijl iPhone en iPad-bezitters onderweg kunnen meekijken via de mobiele app. De dienst ondersteunt ook AirPlay, waarmee content van iPhone of iPad draadloos naar een Apple TV gestreamed kan worden.

Voor Mac-gebruikers is F1 TV toegankelijk via de webbrowser, met ondersteuning voor alle moderne functies van de dienst. De multi-view functionaliteit van F1 TV Premium werkt vooral goed op grotere schermen zoals externe monitoren aangesloten op een Mac.