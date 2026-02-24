MacBook Air M4, MacBook Pro M5 (en meer) tijdelijk flink goedkoper bij Coolblue [ADV]

Op zoek naar een nieuwe MacBook? Dan is er goed nieuws! Bij Coolblue scoor je tijdelijk extra voordelig een nieuwe MacBook en nog veel meer Apple-producten met forse kortingen. We hebben de beste aanbiedingen in dit artikel voor je op een rij gezet.

Zo scoor je jouw nieuwe MacBook tijdelijk met flink veel voordeel

Op zoek naar een nieuwe MacBook? Bij Coolblue scoor je nu topdeals tijdens de Onweerstaanbiedingen. De MacBook Pro M5, MacBook Air M4, iPhone 16 en diverse andere Apple-producten scoor je tijdelijk flink goedkoper. We hebben de beste aanbiedingen hieronder verzameld. Haast je, want deze aanbiedingen lopen nog maar tot zondag 8 maart en voor de voorraad geldt op=op!

1. MacBook Air M4: van €1.199,- voor €949,-

De MacBook Air M4 is Apple’s nieuwste ultradunne laptop, verkrijgbaar in een 13- en 15-inch versie. Dankzij de krachtige 10-core CPU, een 8- of 10-core GPU en 16-core Neural Engine ondersteunt hij geavanceerde AI-functies, en komt hij verder met een Liquid Retina-display, True Tone-technologie en een indrukwekkende batterijduur van wel 18 uur.

Verder vind je een 12MP Center Stage-camera met Bureauweergave-ondersteuning en een speakersysteem met ruimtelijk audio, ideaal voor multitaskers en creators. De M4-chip zorgt voor tot 25% betere prestaties dan de voorganger, en je hebt de keuze uit opslagopties tot 2TB. Tijdens de Onweerstaanbiedingen bij Coolblue profiteer je van forse kortingen op deze laptop, je haalt hem al in huis vanaf €949,-, een besparing van maar liefst €250,- ten opzichte van de prijs bij introductie.

2. MacBook Pro M5: van €1.829,- voor €1.659,-

Wil je liever meer power? Kies dan voor de MacBook Pro M5, die nog krachtiger presteert dan de MacBook Air M4. Deze laptop komt in 14- en 16-inch versies met een Liquid Retina XDR-display, 120Hz ProMotion en een optie voor nanotextuurglas. Standaard levert hij tot 32GB RAM en heb je de keuze uit opslag tot 4TB.

De MacBook Pro M5 biedt drie Thunderbolt 4-poorten, MagSafe 3-opladen en een batterijduur tot 24 uur, perfect voor intensieve taken zoals videobewerking. Bij Coolblue scoor je hem tijdelijk vanaf €1.659,-, een besparing van maar liefst €170,- vergeleken met de prijs bij introductie.

Tot €450,- inruilvoordeel op je nieuwe MacBook + gratis Antivirus t.w.v. €94,99

Overweeg je een nieuwe MacBook Pro aan te schaffen? Nu is het ideale moment bij Coolblue tijdens de Onweerstaanbiedingen. Bij Coolblue ontvang je een extra inruilkorting van €175,- bovenop de standaard inruilwaarde, waardoor je totale voordeel voor je nieuwe MacBook Pro kan oplopen tot wel €475,- (bij aanschaf van de 14-inch M5-versie). Plus, je ontvangt 1 jaar gratis Norton antivirus ter waarde van €94,99 (ook bij aanschaf van een nieuwe MacBook Air M4).

Hoe werkt het inruilen van je oude MacBook bij Coolblue

Volg deze eenvoudige stappen hieronder om je MacBook gemakkelijk in te ruilen en korting te krijgen:

Bestel je nieuwe MacBook en ga naar de afrekenpagina. Lever je oude MacBook in binnen 30 dagen in de Coolblue-winkel. Ontvang de geschatte inruilwaarde (of meer), die direct van je nieuwe MacBook wordt afgetrokken. Neem je oude MacBook direct mee als Coolblue deze ter plekke overneemt.

3. iPhone 16: van €869,- voor €759,-

Zoek je geen nieuwe MacBook maar wel een nieuwe iPhone? Dan hebben we goed nieuws! De iPhone 16 is tijdelijk flink voordeliger, je scoort hem tijdelijk al vanaf €759,- in plaats van €869,-, wat een aantrekkelijke korting oplevert. Ondanks dat de iPhone 17 al een tijdje uit is, doet de iPhone 16 hier zeker niet voor onder en blijft het een toptoestel voor dagelijks gebruik.

Het toestel heeft een scherp 6,1-inch Super Retina XDR OLED-display met hoge helderheid, draait op de razendsnelle A18-chip voor moeiteloos multitasken en ondersteunt Apple Intelligence. Daarnaast is de iPhone 16 uitgerust met een 48MP-hoofdcamera voor scherpe foto’s en video’s, tot 25W snelladen via USB-C, en heb je de keuze uit stijlvolle kleuren zoals zwart, wit, roze en groen.

4. iPad 2025: van €599,- voor €499,-

De iPad 2025 is tijdelijk flink voordeliger, deze haal je namelijk al in huis vanaf €499,- in plaats van €599,-, wat een flinke korting van €100,- oplevert. Ondanks dat er nieuwere modellen op de markt zijn, blijft deze iPad een topkeuze voor dagelijks gebruik, werk en entertainment.

Hij heeft een scherp 11-inch Liquid Retina-display met True Tone en hoge helderheid, draait op de krachtige A16-chip voor gemakkelijk multitasken, een 12MP achtercamera plus Center Stage-selfiecamera. Verder kan hij tot 20W snelladen via USB-C, heb je de keuze uit opslag tot 512GB en diverse kleuren waar je uit kunt kiezen zoals zilver en spacegrijs.

Nog veel meer kortingen tijdens de Onweerstaanbiedingen

Heb je niet gevonden wat je zocht? Geen probleem! Tijdens de Onweerstaanbiedingen bij Coolblue profiteer je ook van aantrekkelijke kortingen op andere verschillende Apple-producten, zoals de Apple Watch Ultra 3, Apple Watch Series 11 en de iPad Air 2025.