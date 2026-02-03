WhatsApp is een van de meest gebruikte apps van menig Nederlander. Hier kan je ook heel eenvoudig een datum prikken en evenementen organiseren. Zo doe je dat!

Veel mensen hebben een ontzettend drukke agenda en om met elkaar af te spreken moet je daarvoor de juiste datum vinden. Hiervoor zijn een aantal handige tools, waarbij de bekendste toch wel Datumprikker is. Wist je dat je hier ook WhatsApp voor kan gebruiken? Wij leggen je de opties uit.

Datum prikken in WhatsApp met een poll

De poll-functie in WhatsApp is allesbehalve nieuw, maar nog steeds ontzettend handig. Je kunt er niet alleen meningen over een onderwerp mee peilen, maar hem ook gebruiken om een datumprikker te vervangen. Zo kun je in één klap zien wie wanneer kan: Open de chat waarin je datum wil prikken. Tik op het plusje naast de tekstbalk. Tik op Peiling. Vul vervolgens de vraag en data in. Selecteer eventueel nog of mensen meerdere data mogen kiezen. Als vraag kan je bijvoorbeeld kiezen: Wanneer gaan we film kijken? of Wanneer gaan we op stedentrip? Tik op Verzend. Nu is het wachten tot iedereen zijn voorkeuren heeft doorgegeven.

Pro-tip: zet de datumprikker vast in het gesprek

Een nadeel van een poll in WhatsApp is dat deze al snel uit beeld verdwijnt als er veel in het gesprek gezegd wordt. Maar ook daar is een oplossing voor: je kunt het chatbericht met de datumprikker vastzetten in het gesprek, zodat deze altijd bovenaan staat. Zo doe je dat:

Hou het bericht met de datumprikker (poll) ingedrukt. Tik op Meer… Kies bovenaan voor Zet vast. Kies een gewenste tijdsduur (24 uur, 7 dagen of 30 dagen).

Het bericht met poll (datumprikker) staat dan altijd bovenaan in de chat, zodat je er altijd direct bij kan. Je hoeft dan niet meer oneindig terug te scrollen naar de poll.

Datum prikken met Datumprikker

Een andere app die diep geworteld is in het leven van veel Nederlanders, is Datumprikker. Al lang voordat WhatsApp zelf een datumprikfunctie kreeg, gebruikten mensen deze app om snel een geschikte datum te vinden. Daardoor blijven veel gebruikers nog steeds automatisch terugvallen op Datumprikker.

In Datumprikker maak je zoals gewend een nieuw evenement aan en vul je de mogelijke data in. In de app kun je er bovendien voor kiezen om een WhatsApp-oproeplink toe te voegen. De genodigden geven vervolgens in Datumprikker hun beschikbaarheid door. Is iedereen geweest, dan kun je in de app de definitieve datum prikken en die direct delen in WhatsApp.

Event-tool in WhatsApp

Zodra je de juiste datum hebt gevonden waarop iedereen (of in elk geval de meesten) kan, kun je in WhatsApp nog een handige stap zetten om die datum meteen vast te leggen. Zowel in groepschats als in één-op-één gesprekken kun je namelijk eenvoudig een evenement aanmaken. Zo zorg je dat de afspraak bij iedereen netjes in beeld komt:

Open de chat waarin je ook de peiling hebt gezet. Tik op het plusje en selecteer Evenement. Voer de data in die voor iedereen het beste uitkomt. Ben je klaar? Tik dan op Stuur. Je kan alle evenementen inzien in het menu van de chat onder het kopje Evenementen.

Lees ook onze uitgebreide tip over hoe je evenementen in WhatsApp kunt aanmaken.

Bekijk ook Evenementen plannen via WhatsApp: zo pak je het eenvoudig aan Als je iets met een groep wil afspreken, is de kans groot dat je dit bespreekt in een WhatsApp-groep. In zo’n geval komt de Evenementen-functie van WhatsApp goed van pas. Lees hier hoe je zo’n WhatsApp-evenement aanmaakt.

