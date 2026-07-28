Met de nieuwe Tekening-app in Berichten in iOS 27 maak en verstuur je eenvoudig een handgetekende schets of krabbel.

De tekenfunctie zit voortaan in Berichten, zodat je vanuit een gesprek direct een tekening kunt maken en versturen. Je hoeft daarvoor niet langer eerst de Notities-app te openen. In deze tip laten we zien waar je de functie vindt en hoe je deze gebruikt.

Wat kun je allemaal met de Tekening-app?

Voorheen moest je eerst een tekening maken in de Notities-app en deze vervolgens delen via Berichten. In iOS 27 is dat niet meer nodig: je maakt en verstuurt een tekening nu rechtstreeks vanuit een gesprek. Dat is handig als je snel iets wilt uitleggen, een route wilt schetsen of gewoon een persoonlijke boodschap wilt sturen. De Tekening-app gebruikt dezelfde tekengereedschappen als Notities. Je hebt onder andere deze tools tot je beschikking:

Pen, potlood, marker en fineliner.

Gum en liniaal.

Verschillende kleuren en lijndiktes.

Een wit of zwart canvas, afhankelijk van de lichte of donkere weergave.

Daardoor kun je eenvoudig een schets, handgeschreven bericht of kleine illustratie maken zonder de Berichten-app te verlaten.

Zo maak je een tekening in Berichten

Om een tekening te maken moet je op je iPhone met iOS 27 de onderstaande stappen volgen: Open de Berichten-app. Tik vervolgens op het gesprek. In het gesprek tik je op de + naast het tekstveld. Selecteer Tekening uit de lijst. Maak je kunstwerk. Ben je klaar, tik dan op het vinkje en verzend de tekening.

Meer over iOS 27 en iPadOS 27

iOS 27 is de grote nieuwe iPhone-update van 2026, terwijl iPadOS 27 onderweg is naar de iPad. In iOS 27 en iPadOS 27 vind je nieuwe Apple Intelligence-functies, de nieuwe Siri AI (hoewel niet in de EU) en aanpassingen aan het Liquid Glass-design. Er komen nieuwe functies voor AirPods, CarPlay, de Foto’s- en Wallet-app en nog veel meer kleine verbeteringen. Apple focust ook flink op verbeterde prestaties, waardoor veel alledaagse taken sneller werken. Voor de iPad zijn er enkele optimalisaties, zoals het werken met een externe schijf. De geschikte toestellen van iOS 27 zijn de iPhone 11-serie en nieuwer. De release van iOS 27 en iPadOS 27 staat gepland voor september 2026.