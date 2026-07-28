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Samenvatting: Dit zijn alle WWDC 2026-aankondigingen (met iOS 27 meer)

Maak en verstuur tekeningen in Berichten met iOS 27

Tips
Met de nieuwe Tekening-app in Berichten in iOS 27 maak en verstuur je eenvoudig een handgetekende schets of krabbel.
Sasha Koevoets -

De tekenfunctie zit voortaan in Berichten, zodat je vanuit een gesprek direct een tekening kunt maken en versturen. Je hoeft daarvoor niet langer eerst de Notities-app te openen. In deze tip laten we zien waar je de functie vindt en hoe je deze gebruikt.

Inhoudsopgave

Wat kun je allemaal met de Tekening-app?

Voorheen moest je eerst een tekening maken in de Notities-app en deze vervolgens delen via Berichten. In iOS 27 is dat niet meer nodig: je maakt en verstuurt een tekening nu rechtstreeks vanuit een gesprek. Dat is handig als je snel iets wilt uitleggen, een route wilt schetsen of gewoon een persoonlijke boodschap wilt sturen. De Tekening-app gebruikt dezelfde tekengereedschappen als Notities. Je hebt onder andere deze tools tot je beschikking:

  • Pen, potlood, marker en fineliner.
  • Gum en liniaal.
  • Verschillende kleuren en lijndiktes.
  • Een wit of zwart canvas, afhankelijk van de lichte of donkere weergave.

Daardoor kun je eenvoudig een schets, handgeschreven bericht of kleine illustratie maken zonder de Berichten-app te verlaten.

Zo maak je een tekening in Berichten

Om een tekening te maken moet je op je iPhone met iOS 27 de onderstaande stappen volgen:

  1. Open de Berichten-app.

  2. Tik vervolgens op het gesprek.

  3. In het gesprek tik je op de + naast het tekstveld.

  4. Selecteer Tekening uit de lijst.

  5. Maak je kunstwerk. Ben je klaar, tik dan op het vinkje en verzend de tekening.

Tekening-app in iOS 27 in iMessage

Meer over iOS 27 en iPadOS 27

iOS 27 is de grote nieuwe iPhone-update van 2026, terwijl iPadOS 27 onderweg is naar de iPad. In iOS 27 en iPadOS 27 vind je nieuwe Apple Intelligence-functies, de nieuwe Siri AI (hoewel niet in de EU) en aanpassingen aan het Liquid Glass-design. Er komen nieuwe functies voor AirPods, CarPlay, de Foto’s- en Wallet-app en nog veel meer kleine verbeteringen. Apple focust ook flink op verbeterde prestaties, waardoor veel alledaagse taken sneller werken. Voor de iPad zijn er enkele optimalisaties, zoals het werken met een externe schijf. De geschikte toestellen van iOS 27 zijn de iPhone 11-serie en nieuwer. De release van iOS 27 en iPadOS 27 staat gepland voor september 2026.

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iOS 27

iOS 27 is de aankomende grote software-update voor de iPhone en is de opvolger van iOS 26. iOS 27 is in juni 2026 aangekondigd tijdens de WWDC. De update verschijnt in september voor de iPhone 11 en nieuwer. In deze update legt Apple vooral de focus op stabiliteit en bugfixes, maar er komen ook veel nieuwe functies voor Apple Intelligence, de nieuwe Siri AI (niet in de EU), een aangepast Liquid Glass-design en nog veel meer. Lees op onze pagina meer over iOS 27 en alle huidige verwachtingen.

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Alles wat we weten over iOS 27 De belangrijkste iOS 27 functies De beste kleine iOS 27-ontdekkingen Welke iPhones zijn geschikt voor iOS 27? Toegangsscherm in iOS 27 Foto's-app in iOS 27 AirPods in iOS 27 CarPlay in iOS 27 Alles over de WWDC

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