iOS 27 brengt nieuwe knoppen naar je iPhone – en dit kun je ermee

iOS 27 krijgt twee nieuwe knoppen en een nieuwe schuifregelaar naar je iPhone. Samen brengen deze twee langverwachte functies naar je telefoon die echt de moeite waard zijn. Dit moet je weten.
In juni is het eindelijk zover: WWDC26 vindt plaats en Apple gaat de komende generatie van zijn besturingssystemen presenteren. Het is dan ook geen verrassing dat de geruchtenmolens rondom iOS 27 al overuren draaien.

Dit jaar lijkt de focus vooral op stabiliteit en prestaties te liggen, evenals op Siri – maar daarnaast komen er wel een hoop kleine verbeteringen naar je telefoon. Zoals een nieuwe knop die de bediening van je iPhone weer wat gemakkelijker maakt. Wij vertellen je wat je ermee kunt en wat je eraan hebt.

Gemakkelijk beginscherm aanpassen

Mark Gurman laat via zijn nieuwsbrief weten dat Apple een nieuwe functie voor zijn beginscherm aan het testen is. Als je regelmatig je app-icoontjes en widgets anders indeelt, dan ken je ongetwijfeld het probleem: een verkeerde veeg, en alles verspringt en staat op de verkeerde plek.

Bij het aanpassen van je beginscherm krijg je in iOS 27 een Herstel- en Opnieuw-optie.

iOS 27 gaat hier iets aan doen, want in het menu om je beginscherm te wijzigen (dat verschijnt als je lang op een lege plek tikt), komen er knoppen voor ‘Herstel’ en ‘Opnieuw’. Alle lay-outwijzigingen kun je dus met een tik ongedaan maken of weer herstellen.

Liquid Glass-regelaar

Maar daar blijft het niet bij. Apple maakt namelijk ook nog werk van een nieuwe schuifregelaar die we stiekem al in iOS 26 hadden gewild. Sinds iOS 26.1 kun al een Liquid Glass-stijl kiezen, transparant of getint. In iOS 27 komt daar een schuifregelaar bij zodat je zelf nauwkeurig kunt kiezen hoe transparant het glas van het systeem moet moet zijn.

In iOS 27 kies je zelf hoe transparant meldingen moeten zijn.

Presentatie in juni tijdens WWDC

Uiteraard, dit zijn allemaal wereldschokkende nieuwe functies, maar het zijn wel allemaal nuttige kleine verbeteringen. Bovendien zouden wij het ook heel fijn vinden als de basis van het besturingssysteem weer wat stabieler draait, want iOS 26 stond bij verschijning niet bepaald bekend als een foutloos OS.

iOS 27 wordt op 8 juni tijdens de grote WWDC-keynote onthuld.

