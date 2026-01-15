Apple MacBook Pro M5 gevouwen in zilver

Nieuwe MacBook Pro-modellen op komst? Dit zeggen de geruchten

Er wordt een nieuwe MacBook Pro met M5 Pro- en M5 Max-chip verwacht. Wanneer deze komt is nog de vraag maar geruchten laten doorschemeren dat dit wel eens snel kan zijn.
Sinds de aankondiging van de 14-inch MacBook Pro met M5-chip halverwege oktober rijst al de vraag: wanneer komt de 16-inch variant met M5 Pro en M5 Max-chip? Een analyse van Apple’s meest recente aankondiging suggereert dat deze sneller komt dan verwacht.

Nieuwe MacBook Pro M5 komt eraan

De komst van een grotere 16‑inch MacBook Pro met M5 Pro‑ en M5 Max‑chips lijkt vooral een kwestie van tijd. Waar we die aankondiging sowieso al vroeg dit jaar verwachtten, zetten nieuwe geruchten de vaart er nu extra in. Een redacteur van Macworld wakkert de speculatie verder aan door te stellen dat een introductie van een krachtigere MacBook Pro met M5‑chips allesbehalve ondenkbaar is.

De redenering van de redacteur rust op drie punten. Allereerst komt de net aangekondigde Apple Creator Studio op 28 januari beschikbaar. Deze bundel zet in op professionele Mac‑apps zoals Final Cut Pro, Logic Pro en Pixelmator Pro, dus zou een krachtigere MacBook Pro daar logisch bij aansluiten.

Daarnaast presenteert Apple op 29 januari de kwartaalcijfers. Het is vaker gebeurd dat Apple vlak daarvoor nog een product aankondigde. Tot slot bracht Apple in januari 2023 de MacBook Pro met M2 Pro en M2 Max ook via een persbericht uit.

Verwachten wij een MacBook Pro in januari?

Geloofwaardigheid van dit gerucht80%

Er zijn geen harde aanwijzingen dat Apple al in januari een MacBook Pro met krachtigere M5‑chips uitbrengt. Leg je de signalen wel naast elkaar – recente geruchten, de productcyclus en de timing rond Apple Creator Studio – dan ontstaat een plausibel scenario. Het is goed denkbaar dat Apple de lancering van Creator Studio aangrijpt om tegelijk krachtigere MacBooks te tonen, maar zonder officiële bevestiging blijft het uiteraard speculatie.

Deze MacBooks zijn bovendien slechts een van de producten die Apple dit jaar zou kunnen aankondigen. We hebben alle verwachte Apple‑producten bij elkaar gezet in ons overzicht.

