Apple heeft iOS 26.6, iPadOS 26.6 en macOS Tahoe 26.6 uitgebracht. Op het eerste gezicht lijken het bescheiden updates zonder grote nieuwe functies, maar onder de motorkap heeft Apple veel verbeterd.

Apple dicht met deze updates tientallen beveiligingslekken. In totaal gaat het om meer dan 75 beveiligingsupdates voor iPhone en iPad en meer dan 150 voor de Mac. Daarom is dit een update die je beter zo snel mogelijk kunt installeren.

Waarom iOS 26.6 en iPadOS 26.6 belangrijk zijn

Apple heeft op alle platforms een groot aantal beveiligingsproblemen opgelost in veelgebruikte onderdelen, waaronder Siri, Spotlight, Contacten, Safari, CoreMedia en Apple Account. De meeste kwetsbaarheden konden niet op afstand worden misbruikt. Wel konden kwaadaardige apps in sommige gevallen gegevens bekijken, uit de sandbox ontsnappen of verhoogde systeemrechten verkrijgen. Ook zijn meerdere problemen opgelost waarbij speciaal gemaakte audio- of videobestanden een app of zelfs het hele systeem konden laten vastlopen.

Apple noemt vele afzonderlijke beveiligingsupdates. De meest opvallende voorbeelden zijn:

Apple Account: voorkomt dat apps toegang krijgen tot gevoelige gebruikersgegevens of uit hun sandbox kunnen ontsnappen.

voorkomt dat apps toegang krijgen tot gevoelige gebruikersgegevens of uit hun sandbox kunnen ontsnappen. Contacten: verhelpt kwetsbaarheden waarbij een kwaadaardig contactbestand gegevens kon lekken.

verhelpt kwetsbaarheden waarbij een kwaadaardig contactbestand gegevens kon lekken. Siri: dicht een beveiligingslek waardoor apps mogelijk gevoelige informatie konden benaderen.

dicht een beveiligingslek waardoor apps mogelijk gevoelige informatie konden benaderen. Spotlight: voorkomt dat apps via Spotlight toegang konden krijgen tot gebruikersgegevens.

voorkomt dat apps via Spotlight toegang konden krijgen tot gebruikersgegevens. DesktopServices (macOS): lost een probleem op waarbij Gatekeeper-beveiliging kon worden omzeild.

lost een probleem op waarbij Gatekeeper-beveiliging kon worden omzeild. Core Services en SecurityAgent (macOS): verhelpen kwetsbaarheden die in sommige gevallen tot rootrechten konden leiden.

verhelpen kwetsbaarheden die in sommige gevallen tot rootrechten konden leiden. Crash Reporter: voorkomt dat gevoelige informatie in crashrapporten terechtkomt.

Daarnaast heeft Apple diverse andere kwetsbaarheden opgelost die misbruikt konden worden om ongeautoriseerde toegang te krijgen of apps onverwacht te laten crashen. Zulke beveiligingslekken zijn voor de meeste gebruikers niet zichtbaar, maar kunnen door aanvallers wel worden misbruikt.

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Meer dan alleen beveiliging

Hoewel iOS 26.6, iPadOS 26.6 en macOS Tahoe 26.6 geen grote nieuwe functies toevoegen, zijn het wel updates die je beter niet overslaat. Naast de beveiligingsverbeteringen bevat iOS 26.6 ook een paar kleine wijzigingen. Zo krijg je voortaan een melding wanneer je het maximale aantal geblokkeerde telefoonnummers hebt bereikt. Ook treft Apple achter de schermen voorbereidingen voor iOS 27, waaronder verbeteringen aan de Spotlight-indexering. Lees daar meer over in ons artikel over iOS 26.6 en de voorbereidingen voor iOS 27.