Eerder dit jaar maakte The Walt Disney Company al bekend dat Disney+ een nieuw uiterlijk ging krijgen, waarbij Hulu geïntroduceerd zou worden en daarbij een meer prominente plek zou krijgen. Deze verbeteringen worden in het nieuwe jaar nog verder uitgebreid, maar deze veranderingen zijn er nu al doorgevoerd.
Hieronder volgt ons oorspronkelijke artikel van 3 oktober 2025
Nieuw ontwerp voor Disney+
Het nieuwe design van Disney+ lijkt qua stijl wel op wat we gewend zijn, maar er komt een sterkere focus op beeldmateriaal uit films en series. Om te beginnen gaat het carrousel met uitgelichte content meer lijken op de Apple TV+ app. In plaats van statische posters komen er bewegende beelden om je enthousiast te maken over de film of serie.
Daarnaast komt er een nieuwe menubalk in de app. Hiermee kun je schakelen tussen een Voor jou-tabblad en specifieke kanalen zoals Disney+, Hulu (daarover later meer) en ESPN+ (niet beschikbaar in Nederland). Het Voor jou-tabblad combineert alle kanalen met een verbeterd algoritme wat meer focust op gebruikersprofielen en kijkgeschiedenis. Disney toont in het persbericht enkel beelden van de Apple TV-versie van de app. Hoe de veranderingen er op de iPhone en iPad uitzien, is niet gedeeld.
Een andere welkome verbetering is de toevoeging van labels. Disney+ voegt labels toe zoals “Seizoensfinale”, “Nieuwe serie” en “Nieuwe film” om content verder uit te lichten. Ten slotte krijgt de iOS-app ook een widget voor op je thuisscherm. Zo ga je sneller verder met kijken.
Hulu komt naar Nederland en vervangt Star
Velen kennen de naam Hulu als een video streamingdienst uit de Verenigde Staten. Het merk komt met ingang van de nieuwe update ook naar andere markten, waaronder Nederland. Helaas betekent dat niet automatisch meer content, want het zal slechts de naam van het Star-kanaal vervangen. Op dit kanaal staat meer ‘algemeen’ entertainment. Het verschil met Disney-content is dat het bij Star/Hulu niet allemaal kindvriendelijke films zijn en er wordt meer geëxperimenteerd met nieuwe concepten.
Taalfout gezien of andere suggestie hoe we dit artikel kunnen verbeteren? Laat het ons weten!
Artikelcorrectie, spelfout of -aanvulling doorgeven?
Het laatste nieuws over Apple van iCulture
- Na 5 jaar: Apple Fitness+ komt naar Nederland en België (en dit is de prijs) (08-12)
- Weekend kijktips: The Roses, Troll 2, The Paper en nog veel meer (06-12)
- Netflix koopt deel Warner Bros: HBO Max-titels komen naar Netflix (05-12)
- Gerucht: 'iPhone 17e krijgt dunnere schermranden, maar geen Dynamic Island’ (04-12)
- Checken maar: zo bekijk je nu jouw Spotify Wrapped 2025 (03-12)
Disney zou eerst eens fatsoenlijk hun content laten zien ipv alleen dat “wordt abonnee screen” betalen voor je weet wat er allemaal is??