Disney heeft nieuwe functies en een nieuw ontwerp aangekondigd voor de Disney+ app. Het Hulu-kanaal komt naar Nederland en de app moet beter kunnen voorspellen wat je graag wil kijken. De update wordt vanaf 8 oktober uitgerold.

Eerder dit jaar maakte The Walt Disney Company al bekend dat Disney+ een nieuw uiterlijk ging krijgen, waarbij Hulu geïntroduceerd zou worden en daarbij een meer prominente plek zou krijgen. Deze verbeteringen worden in het nieuwe jaar nog verder uitgebreid, maar deze veranderingen zijn er nu al doorgevoerd.

Update 8 december 2025: Nieuw ontwerp nu beschikbaar Ongeveer twee maanden na de aankondiging van de vernieuwde Disney+-app rolt de update geleidelijk uit naar steeds meer televisies (ook in Nederland). De interface sluit aan bij de eerder gedeelde beelden: een persoonlijk tabblad ‘Voor jou’ met aanbevelingen op basis van je kijkgedrag, een tabblad voor Disney+ met alle originele films en series, en een apart Hulu-tabblad voor de Hulu‑catalogus. Het kan zijn dat je – ook nu – nog niet de nieuwe interface hebt. Doordat dit stapsgewijs gaat duurt het even voordat iedereen wereldwijd deze update heeft.

Hieronder volgt ons oorspronkelijke artikel van 3 oktober 2025

Nieuw ontwerp voor Disney+

Het nieuwe design van Disney+ lijkt qua stijl wel op wat we gewend zijn, maar er komt een sterkere focus op beeldmateriaal uit films en series. Om te beginnen gaat het carrousel met uitgelichte content meer lijken op de Apple TV+ app. In plaats van statische posters komen er bewegende beelden om je enthousiast te maken over de film of serie.

Daarnaast komt er een nieuwe menubalk in de app. Hiermee kun je schakelen tussen een Voor jou-tabblad en specifieke kanalen zoals Disney+, Hulu (daarover later meer) en ESPN+ (niet beschikbaar in Nederland). Het Voor jou-tabblad combineert alle kanalen met een verbeterd algoritme wat meer focust op gebruikersprofielen en kijkgeschiedenis. Disney toont in het persbericht enkel beelden van de Apple TV-versie van de app. Hoe de veranderingen er op de iPhone en iPad uitzien, is niet gedeeld.

Een andere welkome verbetering is de toevoeging van labels. Disney+ voegt labels toe zoals “Seizoensfinale”, “Nieuwe serie” en “Nieuwe film” om content verder uit te lichten. Ten slotte krijgt de iOS-app ook een widget voor op je thuisscherm. Zo ga je sneller verder met kijken.

Hulu komt naar Nederland en vervangt Star

Velen kennen de naam Hulu als een video streamingdienst uit de Verenigde Staten. Het merk komt met ingang van de nieuwe update ook naar andere markten, waaronder Nederland. Helaas betekent dat niet automatisch meer content, want het zal slechts de naam van het Star-kanaal vervangen. Op dit kanaal staat meer ‘algemeen’ entertainment. Het verschil met Disney-content is dat het bij Star/Hulu niet allemaal kindvriendelijke films zijn en er wordt meer geëxperimenteerd met nieuwe concepten.