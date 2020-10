iCulture Vandaag: dit was vrijdag 23 oktober 2020

Het is de dag dat de iPhone 12 verkoop is gestart en meestal betekent dat feestelijke situaties, gejoel en toch wel aardig lange wachtrijen. Bij de Apple Watch in september was dat in ieder geval wel zo, maar deze keer was er geen drukte te bekken. Apple wilde geen rijen en die stonden er ook niet. Heel wat mensen werden weggestuurd omdat ze gewoon even wilden komen shoppen en geen afspraak hadden. We vertellen je natuurlijk in geuren en kleuren hoe je je gegevens kunt overzetten naar je nieuwe iPhone. Dat en nog veel meer lees je in deze iCulture Vandaag!



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Accessoires en devices

Apps

Deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

IFTTT (gratis, iPhone/iPad/ Watch , iOS 11.0+) - IFTTT heeft nieuwe tools om je archief te beheren.

, iOS 11.0+) - IFTTT heeft nieuwe tools om je archief te beheren. Sleep Cycle - Sleep Tracker (gratis, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 11.2+) - Sleep Cycle kan nu meteen vanuit je slaapgrafiek geselecteerde geluiden afspelen.

+ , iOS 11.2+) - Sleep Cycle kan nu meteen vanuit je slaapgrafiek geselecteerde geluiden afspelen. Tailor - Screenshot Stitching (gratis, iPhone + IAP , iOS 9.0+) - Tailor is een handige app om screenshots aan elkaar te plakken. De app is nu klaar voor iOS 14.

, iOS 9.0+) - Tailor is een handige app om screenshots aan elkaar te plakken. De app is nu klaar voor iOS 14. Buienradar - weer (gratis, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 10.0+) - Buienradar bevat verschillende verbeteringen voor het bekijken van het weer op jouw locatie. De Watch-app en widget komen nog.