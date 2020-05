Vandaag is het 21 mei, Global Accessibility Awareness Day. Het is dan ook erg toepasselijk dat Apple een nieuwe Today at Apple at Home-sessie heeft uitgebracht, die volledig is gefilmd in gebarentaal. Maar er valt nog meer te vieren.

Today at Home met gebarentaal

Toevallig is het ook 3 jaar geleden dat Apple van start ging met de Today at Apple-sessies, de creatieve sessies waarmee je iets nieuws leert doen met je iPhone, iPad of ander Apple-apparaat. Het nieuwste filmpje sluit daar mooi op aan: je leert hoe je de filmtechniek ‘Infinite Loop’ kunt gebruiken om overgangen in scenes te maskeren. Apple’s vorige kantooradres was ook Infinite Loop, maar dat heeft er nu even niets mee te maken. Voor deze Today at Home-sessie gebruik je Apple’s eigen Clips-app.



Clips-app voor een infinite loop

Dit creatieve project is leuk om te doen, omdat je er ook clips van vrienden en familie in kunt betrekken. Vraag iedereen om hetzelfde filmpje op te nemen en als je ze allemaal achter elkaar zet lijkt het alsof het één geheel is. De truc is dat je clip eindigt met een beweging, die vervolgens naadloos overgaat in een soortgelijke beweging van de volgende clip. Niet helemaal duidelijk? Bekijk het filmpje op de website van Apple en je ziet meteen wat we bedoelen.

Het bijzondere is dat de man die het allemaal uitlegt, geen woord spreekt. Gus vertelt alles in American Sign Language. Hij werkt als Creative Pro bij Apple Carnegie Library en wat in dit verband leuk is om te vertellen is dat deze vestiging van de Apple Store als eerste sessies in gebarentaal aanbood. Er werken meer dan 20 medewerkers die je in American Sign Language te woord kunnen staan.

Toegankelijkheid en Today at Apple

Wat toegankelijkheid betreft is Apple altijd een voorloper geweest. Elk jaar besteedt Apple er aandacht aan en legt daarbij het accent op dingen die mensen wél kunnen doen, met hulp van techniek. In elk product zitten wel functies die ervoor zorgen dat mensen die slechtziend of slechthorend zijn, of een andere beperking hebben, toch hun ding kunnen doen.

Op 20 mei ging Apple van start met de Today at Apple-serie in alle Apple Stores wereldwijd. Het kan nog wel even duren voordat de echte sessies weer van start gaan. Meer dan 100 Apple Stores wereldwijd zijn heropend, maar daarbij wordt voorrang gegeven aan service en support. Samenkomsten van groepen gaan voorlopig niet door.