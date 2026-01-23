Pixelmator Pro is Apple's eigen app voor fotobewerking en digitale kunst. Lees hier over de belangrijkste functies, de prijs en een vergelijking met Adobe Photoshop.

In Apple’s creatieve gereedschapskist zitten verschillende applicaties. Pixelmator Pro is Apple’s eigen digital art-app die fotobewerking en digitale kunst maken moet vereenvoudigen. Je kunt de app los kopen of in het abonnement op Apple Creator Studio gebruiken. In dit artikel laten we zien wat Pixelmator Pro in de praktijk oplevert, voor wie het zinvol is en waar de verschillen met Adobe Photoshop liggen.

Wat is Pixelmator Pro?

Pixelmator Pro is Apple’s eigen professionele tool voor foto‑, video‑ en vectorbewerking. De app draait native op macOS en iPadOS en sluit naadloos aan op Apple’s creatieve ecosysteem, met ondersteuning voor Metal‑acceleratie, Core ML‑features en moderne formaat‑ondersteuning. In 2024 werd Pixelmator overgenomen door Apple, waarmee de software en het team opgenomen werden in Apple’s creatieve ecosysteem.

Pixelmator Pro is niet Apple’s eerste stap in professionele fotobewerking. Tot april 2015 bood Apple Aperture aan, een workflowgedreven fototool voor professionals met geavanceerd bibliotheekbeheer, kleurcorrectie, RAW‑ondersteuning en andere tools die je van professionele software mag verwachten. Aperture werd in 2015 stopgezet, waarna veel gebruikers tussentijds uitweken naar alternatieven. Pixelmator Pro bouwt voort op die professionele ambities: een strakke, Mac‑native interface, nondestructive bewerkingen, ML‑gestuurde tools (zoals Slim Selecteren en Objecten verwijderen) en nauwkeurige kleur‑ en lagencontrole.

Vanaf 28 januari 2026 maakt Pixelmator Pro deel uit van Apple Creator Studio, Apple’s abonnementsdienst voor creatieve professionals. Gebruikers die al een eenmalige aankoop gedaan hebben, behouden hun toegang: ze kunnen Pixelmator Pro blijven gebruiken en krijgen updates, waaronder Liquid Glass‑verbeteringen. Zonder Apple Creator Studio blijft Pixelmator Pro gewoon als eenmalige aankoop beschikbaar. Wie kiest voor Apple Creator Studio betaalt €12,99 per maand of €129,- per jaar voor de volledige creatieve bundel. Voor eerdere kopers verandert er niets aan hun toegang, want de belangrijke updates komen automatisch beschikbaar.

Pixelmator Pro Versie 3.7.1 € 59,99 Geschikt voor Mac Vereist macOS 12.0+ Grootte 543.76 MB Uitgever Apple Leeftijd 4+ Talen 🇺🇸 🇫🇷 🇩🇪 🇪🇸 ➕

Functies van Pixelmator Pro

Pixelmator Pro zit – zowel op Mac als op iPad – vol met functies. Hoewel deze app vooral bekend is als fotobewerkingsapp, is er veel meer mogelijk. Wij hebben hieronder een aantal van de belangrijkste functies op een rijtje gezet.

#1 Fotobewerking

De kern van Pixelmator Pro is fotobewerking en die mogelijkheden zijn uitgebreid aanwezig. Je past eigenschappen als kleur, witbalans en belichting aan en hebt toegang tot tal van correcties en effecten. Met vooringestelde filters geef je foto’s snel een specifieke uitstraling.

Daarnaast kun je met penselen gericht retoucheren en selecteren. Quick Selection maakt een slimme, automatische selectie, waarbij je op kleur kunt selecteren of de magnetische selectie kunt gebruiken, die randen van je onderwerp herkent en volgt.

Zoals bij andere fotobewerkingsapps kun je oneffenheden verwijderen, delen vervagen en selecties of hele afbeeldingen invullen met het emmertje of penseel. Met deze gereedschappen en meer zet je je foto precies naar eigen hand.

#2 Designen

Naast fotobewerking is Pixelmator Pro ook geschikt voor designwerk. Net als andere bewerkingsprogramma’s werkt het met lagen, zodat je veilige, eenvoudige aanpassingen kunt doen zonder de hele afbeelding te verpesten. De werkbalken en interface zijn aanpasbaar, waardoor je ze kunt indelen zoals jij wil en ze je bij geen enkel ontwerp in de weg zitten.

De Warp-tool

Voor symmetrische ontwerpen heeft Pixelmator Pro slimme belijning die elementen automatisch uitlijnt en laat “vastklikken” zodra afstanden overeenkomen. Je kunt ook instellen dat objecten onderling dezelfde spacing houden, zodat je compositie consistent blijft.

Nieuw is de Warp‑tool: daarmee vouw je een afbeelding in een gewenste vorm, alsof die om een object heen ligt. Ideaal voor snelle mockups waarin je een logo of visual op producten plaatst.

Pixelmator Pro biedt een reeks ingebouwde, intelligente functies die met Machine Learning werken om je workflow te versnellen en de kwaliteit te verbeteren. Met Super Resolution analyseert de app je afbeelding en schaalt die automatisch op, zodat details scherp blijven. Achtergronden verwijderen kan letterlijk met één klik: Pixelmator Pro detecteert fijne randen rond gezichten, haar en objecten, en maakt een nette uitsnede zonder franje.

Weet je niet goed waar te beginnen met fotobewerking? Met Auto Enhance voert Pixelmator Pro een analyse uit van je foto en past automatisch belichting, kleur en contrast aan voor een betere basis. Vanaf daar kun je zelf finetunen met aanpassingslagen en maskers. Daarnaast helpt Auto Crop om je compositie te verbeteren: de app beoordeelt je foto en stelt een bijsnede voor die beter werkt. Auto Straighten zorgt er tegelijk voor dat de foto of afbeelding daadwerkelijk recht is.

#4 Beschikbaar op Mac én iPad

Pixelmator Pro was al langer beschikbaar op de Mac, maar krijgt nu ook een volwaardige iPad‑versie die is toegespitst op touch. Voorheen moesten iPad‑gebruikers het doen met Pixelmator, dat vergeleken met de Mac‑variant aan functies ontbrak.

Via Apple Creator Studio komt Pixelmator Pro naar iPad, met een interface die volledig is geoptimaliseerd voor touchscreen. Je bedient de app met multitouchgebaren en hebt ondersteuning voor Apple Pencil, zodat je nauwkeurig kunt tekenen en retoucheren. Ook de gebaren van Apple Pencil Pro werken in Pixelmator Pro op iPad, waardoor je onderweg dezelfde precisie hebt als op de desktop.

Verschillen Adobe Photoshop vs Pixelmator Pro

Veel mensen zullen Pixelmator Pro ook al gauw vergelijken met een ander bekend alternatief, namelijk Adobe Photoshop. Hoewel ze in de basis vrij veel functies delen, zitten er toch een aantal duidelijke verschillen in deze software.

#1 Platform

Photoshop werkt op macOS én Windows binnen Adobe Creative Cloud. Pixelmator Pro is uitsluitend op Apple-producten te gebruiken: Mac en iPad, met een touchinterface en Apple Pencil‑ondersteuning. Daardoor sluit Pixelmator Pro nauwer aan op Apple‑functies zoals Universal Clipboard, Universal Control en de Photos‑extensie, terwijl Photoshop inzet op cross‑platform workflows en Adobe’s Creative Cloud.

#2 Prijs

Adobe Photoshop is alleen met een abonnement beschikbaar op maandbasis – als losse app (€26,43) of Creative Cloud‑bundel (€79,30). Pixelmator Pro kun je gebruiken via Apple Creator Studio (€12,99 per maand of €129,- per jaar) of als eenmalige aanschaf voor Mac (€59,99); de iPad‑versie valt binnen Apple Creator Studio.

Photoshop is de industriestandaard met zeer uitgebreide gereedschappen voor compositing, geavanceerde retouchering, automatisering en koppelingen met Adobe Lightroom, Illustrator en After Effects. Pixelmator Pro legt de nadruk op slimme automatisering en ML‑features zoals Super Resolution, achtergrond verwijderen, Auto Enhance en denoise, werkt volledig nondestructive met lagen, ondersteunt videolayers en biedt templates en mockups. Het is minder overladen, maar snel en toegankelijk.

#4 Bestandscompabiliteit

Photoshop gebruikt .PSD als native formaat en ondersteunt een breed spectrum aan professionele bestanden, inclusief complexe laag‑ en effectdata. Pixelmator Pro leest en schrijft .PSD, ondersteunt .SVG, .PDF, .AI en .EPS, plus meer dan 750 RAW‑formaten. In de praktijk gaat uitwisseling vaak goed, maar zeer complexe PSD‑projecten met specifieke effecten of smart objects kunnen nog weleens stroef verlopen. Ook heeft Pixelmator Pro zijn eigen bestandsformaat, namelijk .pxd dat in Photoshop niet geopend kan worden.

#5 Plug-ins en ecosysteem

Adobe Photoshop beschikt over een omvangrijk plug‑in‑ecosysteem, actions, scripting en diepe integratie met Adobe Fonts, Libraries en Creative Cloud‑assets. Pixelmator Pro heeft in vergelijking een aanzienlijk kleiner plug‑inlandschap, maar compenseert met strakke integratie in Apple’s ecosysteem, Creator Studio‑content (templates en grafische bibliotheken) en systeemfuncties van macOS en iPadOS. De keuze hangt af van behoefte aan extensies versus Apple‑integratie en eenvoud.

Voor wie is Pixelmator Pro?

Pixelmator Pro richt zich op fotografen, designers en contentmakers die vooral op de Mac werken. De app combineert AI-gestuurde hulpmiddelen met een overzichtelijke workflow. Functies als nondestructive lagen, ruim 60 effecten, geavanceerde fotobewerking, slimme selecties en RAW-ondersteuning helpen bij het sneller en nauwkeuriger bewerken van beelden.

Voor ontwerpers zijn er laag-gebaseerd werken, een warp-tool, smart guides, templates en mockups, een aanpasbare werkruimte en brede bestandssteun (raster, vector, video, meer dan 750 RAW-formaten). Met vectorfuncties zoals Pen, Smart Shapes, Path Type en typografieopties kun je schaalbare graphics en branding ontwerpen.

Op iPad biedt Pixelmator Pro een touch-first interface met Apple Pencil-ondersteuning. Dankzij integratie in Apple’s ecosysteem kun je wisselen tussen Mac en iPad met Universal Clipboard en Universal Control, terwijl bewerkingen via de Photos-extensie en synchronisatie netjes worden overgenomen.

Pixelmator Pro kopen en downloaden

Pixelmator Pro is te downloaden in de App Store en kost €59,99 als eenmalige aankoop. Hiervoor heb je minimaal een Mac nodig met macOS 12.0 of nieuwer, of een iPad met A16, A17 Pro of M1-chip of nieuwer met iPadOS 18.6 of nieuwer.

Het is ook mogelijk om Pixelmator Pro te krijgen als onderdeel van de Apple Creator Studio, waarbij je €12,99 per maand of €129,- per jaar betaalt en toegang krijgt tot alle creatieve apps – zoals Final Cut Pro en Pixelmator Pro. Voor de versie van Pixelmator Pro uit Apple Creator Studio heb je minimaal een Mac met macOS 26 nodig.

Pixelmator Pro Versie 3.7.1 € 59,99 Geschikt voor Mac Vereist macOS 12.0+ Grootte 543.76 MB Uitgever Apple Leeftijd 4+ Talen 🇺🇸 🇫🇷 🇩🇪 🇪🇸 ➕

Alles wat je wil weten over Apple Creator Studio en het bijbehorende abonnement hebben we voor je uitgelegd in ons overzicht.