Sinds de iPhone 13-serie verkrijgbaar is gaan er alweer geruchten over mogelijke opvolgers. Eén daarvan is een compleet nieuw model in de 2022 iPhone line-up: de iPhone 14 Max. Dit is een toestel met groot 6,7-inch scherm, vergelijkbaar met de iPhone 14 Pro Max maar dan een stuk betaalbaarder. Wat kunnen we zoal verwachten en heeft het zin om te wachten?

iPhone 14 Max in het kort

Dit zijn de verwachte eigenschappen van de iPhone 14:

Nieuw model in de iPhone 14-serie

Verwacht in najaar 2022

Groot 6,7-inch scherm

Nog steeds voorzien van notch

Draait vermoedelijk op A15-chip, identiek aan de iPhone 13-serie

Waarom een iPhone 14 Max?

Als Apple in september 2022 met een iPhone 14 Max op de proppen komt is dat een bijzondere stap. Dit toestel vervang namelijk het mini-model, dat een veel kleiner scherm had. De mini zou niet zo heel goed zijn verkocht, waardoor Apple in 2022 voor een andere aanpak zou willen kiezen. Er komen twee modellen met 6,1-inch scherm (14 en 14 Pro), met daarnaast twee extra grote modellen met 6,7-inch scherm (14 Max en 14 Pro Max). Ze onderscheiden zich door de materialen, camerafuncties, interne hardware en andere eigenschappen. De twee goedkoopste modellen draaien waarschijnlijk op de A15-chip, terwijl er in de duurdere Pro-modellen een krachtige A16-chip komt.

Apple speelt hiermee in op de vraag naar grotere smartphones. Je was hiervoor tot nu toe aangewezen op de duurste Pro Max-modellen, maar er is ook behoefte aan een goedkoper toestel met groot scherm.

Wat de naam betreft zijn er regelmatig geruchten dat Apple stopt met een nummering en voortaan kiest voor niet-genummerde namen zoals ‘iPhone Max’. Bij de iPads en MacBooks is dit al jarenlang het geval. De kans is bij de iPhones echter niet zo groot omdat we qua generaties al bijna de tel kwijt zijn. Apple heeft ook niet de gewoonte om jaartallen te gebruiken, zoals iPhone 2022.

Releasedatum iPhone 14 Max

We gaan er vanuit dat de iPhone 14 Max in september 2022 wordt aangekondigd tijdens het gebruikelijke iPhone-event. De toestellen kunnen dan nog dezelfde maand op de markt komen, volgens het normale release-schema.

Kijkend naar voorgaande jaren zou de tijdlijn er als volgt uit kunnen zien:

Aankondiging op dinsdag 13 september 2022

Pre-order op vrijdag 16 september 2022

Release iPhone 14 Max op vrijdag 23 september 2022

Prijzen iPhone 14 Max

Apple hanteert meestal een prijsverschil van €100 tussen de modellen van verschillend formaat. Dat zou betekenen dat de iPhone 14 Max voor rond de €1.009,- in de winkel zal liggen. Een prijs van €999,- oogt daarbij net iets beter maar we denken dat het vanwege de inflatie en andere ontwikkelingen toch boven de duizend euro zal liggen.

Volgens analist Ming-Chi Kuo zou Apple voor de iPhone 14 Max rond de $900 voor willen rekenen. Dat is niet eens zo heel vreemd, want de huidige modellen kosten in de VS respectievelijk $700 (iPhone 13 mini) en $800 (iPhone 13).

De line-up ziet er voor najaar 2022 dan als volgt uit:

Momenteel is er nog een groot prijsverschil tussen de ‘gewone’ iPhone 13 en de iPhone 13 Pro. Een Max-model kan dit prijsverschil overbruggen door er precies tussenin te zitten. Bovendien is het ook goed voor de bankrekening van Apple, want de gemiddelde verkoopprijs gaat hierdoor omhoog. En als gebruiker krijg je meer keuze met een groot schermformaat voor mensen die daar behoefte aan hebben.

Er is een relatief grote groep mensen die een wat groter scherm wil, bijvoorbeeld om video’s te kijken of om grotere teksten op het scherm te kunnen lezen. Een betaalbaarder Max-model kan daar mooi op inspelen.

iPhone 14 Max design

Het meeste wat we weten over de iPhone heeft te maken met het design. Dit is gebaseerd op gelekte informatie van Jon Prosser, dus we moeten een slag om de arm houden. Er zijn diverse renders gemaakt op basis van informatie die Prosser heeft verzameld. Vooral de Pro-modellen lijken te gaan veranderen, waarbij de notch wordt vervangen door een rond en pilvormig gaatje. De camerabult zou minder ver uitsteken.

Voor de gewone modellen, waaronder de iPhone 14 Max, kunnen we het beste kijken naar deze afbeelding:

De iPhone 14 Max krijgt het uiterlijk van de iPhone 12- en 13-serie, met een glazen hoogglans achterkant en matte zijkanten.

Verwachte iPhone 14 Max specs

We beginnen met het scherm, dat bij de standaardmodellen voor het eerst de sprong maakt naar 6,7-inch. Wel kiest Apple naar verwachting hetzelfde OLED-scherm met een verversing van 60Hz scherm, dus zonder ProMotion. De notch blijft, zoals op de afbeelding hieronder te zien is. Alleen de Pro-modellen krijgen een alternatief voor de notch, zoals op de afbeelding hieronder te zien is. Apple zou het scherm wel op andere punten kunnen verbeteren.

Daarnaast zal Apple ook de batterij iets kunnen verbeteren door optimalisaties door te voeren. Maar een grote sprong zoals bij de iPhone 13-modellen verwachten we niet.

Wat de processor betreft zou Apple bij de standaardmodellen volgens geruchten willen kiezen voor de A15 Bionic, die ook in de iPhone 13-serie zit. Alleen de Pro-modellen krijgen een A16-chip.

De opslag van 128GB, 256GB en 512GB zal waarschijnlijk gelijk blijven. Dit zijn prima keuzes, waarmee iedereen uit de voeten kan. Een toestel met 1TB opslag is voor de iPhone 14 Max wat overdreven.

Volgens Ming-Chi Kuo krijgen alle iPhone 14-modellen maar liefst 6GB RAM, om ze toekomstbestendig te maken. Het werkgeheugen was bij de iPhone 13 en iPhone 13 mini nog 4GB.

Wat connectiviteit betreft kan Apple niet om 5G heen. Dit is een standaardfunctie geworden op de huidige modellen en het zit zelfs al in het instapmodel iPhone SE 2022. We zijn benieuwd of Apple voor de Europese modellen ook gaat kiezen voor mmWave, de snellere netwerktechnologie. Over een paar jaar zijn de providers er klaar voor en je wil wel dat je toestel er dan geschikt voor is. Overigens zijn de Amerikaanse toestellen al een tijdje voorzien van mmWave, maar gebruikers melden dat het nog maar minimale voordelen heeft.

Touch ID onder het scherm is ook een van de voorspellingen voor de 2022 iPhones, maar we verwachten niet dat dit op korte termijn komt. Het zou een uitkomst kunnen zijn om je toestel makkelijker te ontgrendelen, maar door ondersteuning van Face ID met mondkapjes in iOS 15.4 is de noodzaak wat minder groot geworden. Daarbij speelt ook mee dat op steeds meer plekken mondkapjes worden afgeschaft.

De camera zal waarschijnlijk weer uit twee lenzen bestaan, net als bij de voorgaande twee generaties. Apple zal wel weer de gebruikelijke verbeteringen doorvoeren, waardoor je mooiere foto’s kunt maken bij schemering.

Wat de oplaadpoort betreft zijn we sceptisch of Apple de Lightning-poort aan de kant zet en overstapt op usb-c en misschien op helemaal geen oplaadpoort. Gebruikelijke functies zoals draadloos opladen (ook met MagSafe) blijven ook bij deze nieuwe generatie intact.

We verwachten dat de iPhone 14 Max draait op de gloednieuwe software-update iOS 16, waarvan we in juni tijdens WWDC 2022 al de eerste details te zien krijgen. Op de eerste details over de iPhone 14 Max zullen we tot september 2022 moeten wachten!

Heb je nu al een nieuwe iPhone nodig? Kijk dan eens naar de huidige modellen van de 2022-lineup:

