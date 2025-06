CleanMyMac of handmatig opruimen: wat werkt nou écht het beste? [ADV]

Is jouw Mac of MacBook niet meer zo snel als toen je hem kocht? Dat komt waarschijnlijk door alle overbodige bestanden die op je apparaat te vinden zijn. Nu kan je ze zelf één voor één checken of verwijderen, maar je kan ook CleanMyMac inzetten.

❥ Dit artikel wordt je aangeboden door MacPaw. Lees onze disclaimer.

Deze software zoekt overbodige systeembestanden, zoals caches, logbestanden en overblijfselen van apps die je hebt verwijderd. Vervolgens verwijderd het programma deze bestanden om geheugen vrij te maken. Je zou natuurlijk ook handmatig je MacBook kunnen nalopen en bestanden verwijderen. We vertellen je wat de voor- en nadelen van beide opties zijn.

Exclusief voor onze lezers hebben we een kortingscode geregeld. Vul tijdens het bestelproces de code ICULTURE10 en je scoort met 10% korting een abonnement op CleanMyMac.

1. MacBook opruimen tijdrovende klus: CleanMyMac bespaart tijd

Natuurlijk is het meest voor de hand liggende voordeel van CleanMyMac: het bespaart je veel tijd. Zelf alle bestanden door om te checken welke weg kan en welke behouden moet blijven is een tijdrovende klus. CleanMyMac kan dit in een handomdraai. Je krijgt met één klik een complete systeemscan op je scherm te zien in Smart Care. Hierin zie je precies welke bestanden je niet gebruikt, welke niet meer nodig zijn en hoe groot deze zijn.

2. Diepe reiniging van je MacBook: maak meer geheugen vrij

Hoewel jij prima van foto’s en Word-bestanden kan beoordelen of je ze nog wil behouden of niet, wordt dat voor logbestanden, caches en andere systeemrommel een stuk lastiger voor de gemiddelde gebruiker. Zou je dit handmatig aanpakken, dan blijft er dus veel meer achter en wordt er niet zoveel ruimte vrijgemaakt. De Ruim op-module van CleanMyMac doorzoekt je hele Mac en zorgt voor een diepe reiniging van systeembestanden. Je gebruikt de module Mijn Rommel om verdere dubbele bestanden of afbeeldingen aan te pakken.

Dit heeft natuurlijk als kanttekening dat je met handmatig opruimen zelf de volledige controle in handen hebt. Er worden geen foto’s verwijderd die je nog had willen houden, want je maakt zelf die keuze. Heb je zelf echter geen grote kennis van alle type-bestanden, dan kan het voorkomen dat je belangrijke bestanden weggooit en er grote problemen ontstaan in het gebruik van je MacBook.

3. CleanMyMac biedt extra functies: bescherming tegen malware en prestatie-optimalisatie

Voor er ook maar iets wordt verwijderd, krijg je een gedetailleerd overzicht met wat er gevonden is. Daarna moet je expliciet toestemming geven voor het verwijderen. Door middel van de extra functie Ruimtezoeker wordt dit overzicht op een gebruiksvriendelijke manier inzichtelijk gemaakt. Je krijgt met visuele bubbels te zien hoe groot bestanden zijn. Hoe groter de bubbel, hoe meer ruimte een map of bestand inneemt in de opslag. Handig is dat je ook aparte mappen kan laten scannen, zowel intern als extern, en niet direct je hele Mac hoeft te scannen. Dat scheelt enorm veel tijd. Je leert zo ook je Mac beter kennen.

Naast het opruimen van bestanden, heeft CleanMyMac meer handige extra functies. Denk hierbij aan bescherming tegen malware (Bescherming-module). Die checkt zowel je bestanden, maar gaat ook verder dan dat. Daarnaast worden bijlagen van mails nagelopen, usb-stickjes en meer.

De module Prestaties focust op het optimaliseren van mogelijke oorzaken van het vertragen van je Mac. Zo maak je snel werkgeheugen vrij en stel je in wat er automatisch moet opstarten zodra je de Mac(Book) openklapt. Daarnaast checkt de module Apps regelmatig of er software-updates zijn voor andere apps op je Mac, zodat ook daar de beveiliging optimaal blijft. Wil je een applicatie verwijderen, dan blijft er meestal toch wat bestanden achter. Dit onderdeel van CleanMyMac zorgt ervoor dat écht alles wordt verwijderd. Wil je dit met de hand doen, dan ben je toegewezen op ingewikkelde processen en ook dat neemt veel tijd in beslag.

Heb je de modules gedraaid en heb je flink opgeruimd? Dan moet je dit natuurlijk bijhouden. De module Assistent zorgt ervoor dat jouw Mac op zijn best is. Het geeft je een verslag over de staat van je Mac, aanbevelingen voor extra optimalisaties, beveilingsmaatregelen en andere handige tips.

4. Betaalde software: vanaf €9,95 per maand

Het handmatig opruimen van je MacBook kost je geen cent. Alle toffe en handige functies van CleanMyMac zijn natuurlijk niet gratis toegankelijk. Er is een gratis proefperiode van een week, maar om alle functionaliteiten te kunnen gebruiken en langdurig profijt te hebben van de software, zal je een betaald abonnement aan moeten gaan.