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AppleCare One 2026

AppleCare One breidt uit naar meer landen – maar nog niet naar Nederland

Nieuws Apple Diensten iDevices
Met AppleCare One kun je meerdere Apple-apparaten onder één abonnement verzekeren. Apple breidt de dienst nu uit naar vier nieuwe landen, maar Nederland valt voorlopig nog buiten de boot.
Sasha Koevoets -

Apple breidt AppleCare One uit buiten de Verenigde Staten. De abonnementsdienst, waarmee je meerdere Apple-apparaten onder één verzekering kunt onderbrengen, is vanaf 4 augustus 2026 ook beschikbaar in Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Australië. Nederland behoort voorlopig nog niet tot de landen waar de dienst beschikbaar komt.

AppleCare One breidt verder uit buiten de VS

AppleCare One verscheen vorig jaar in de Verenigde Staten en maakt het mogelijk om maximaal drie Apple-producten onder één abonnement te verzekeren. Extra apparaten kun je tegen een vast bedrag per maand toevoegen. Het abonnement biedt dezelfde voordelen als AppleCare+, zoals dekking voor onopzettelijke schade, batterijservice en prioriteit bij Apple Support. Voor de iPhone, iPad en Apple Watch is ook diefstal- en verliesdekking inbegrepen.

Een extra voordeel is dat je ook bestaande apparaten kunt toevoegen. Producten die maximaal vier jaar oud zijn, komen in aanmerking, zolang ze nog in goede staat verkeren. Dat is een stuk flexibeler dan bij AppleCare+, waarbij je de dekking meestal kort na aankoop moet afsluiten. In Duitsland en Frankrijk kost AppleCare One €20,99 per maand voor maximaal drie apparaten. Voor elk extra apparaat betaal je €5,99 per maand.

Tegelijkertijd breidt Apple ook AppleCare+ met Diefstal en Verlies uit. In Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Australië is die dekking vanaf 4 augustus niet alleen beschikbaar voor de iPhone, maar ook voor de iPad en Apple Watch. In Nederland blijft de verzekering alleen beschikbaar voor de iPhone.

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Wat betekent dit voor Nederland?

Voor Nederlandse gebruikers verandert er voorlopig dus niets. Apple heeft geen plannen aangekondigd om AppleCare One ook naar Nederland te brengen. Wel laat de uitbreiding naar vier extra landen zien dat Apple de dienst stap voor stap internationaal uitrolt. Daardoor lijkt een Nederlandse introductie op termijn een logische vervolgstap, al heeft Apple daar zelf nog niets over bekendgemaakt.

Daarmee blijft AppleCare One voorlopig ook op de lijst van Apple-diensten die nog niet in Nederland beschikbaar zijn. Eerder zetten we al op een rij welke Apple-functies en -diensten hier ontbreken.

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Deze Apple-diensten en -functies zijn (nog steeds) niet in Nederland en België beschikbaar

Apple kondigt aan de lopende band nieuwe producten, diensten en functies aan, maar lang niet alles is ook meteen in Nederland en België te gebruiken. In dit overzicht vind je de belangrijkste nieuwe producten en diensten die nog niet in Nederland en België beschikbaar zijn.
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