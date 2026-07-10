Eerste hulp bij stijgende energieprijzen: dit zijn de beste thuisbatterijen

Wil je minder stroom terugleveren en meer uit je zonnepanelen halen? Dan kan een thuisbatterij een slimme investering zijn. Dit zijn de beste thuisbatterijen van dit moment.

Een thuisbatterij wordt populairder, maar hoe werkt het eigenlijk?

Steeds meer Nederlanders wekken hun eigen stroom op met zonnepanelen. Maar de opgewekte energie gebruik je lang niet altijd meteen. Juist daarom groeit de interesse in thuisbatterijen: daarmee sla je overtollige zonnestroom op voor later, zodat je minder afhankelijk bent van het elektriciteitsnet.

Ook de afbouw van de salderingsregeling en de opkomst van dynamische energiecontracten zorgen ervoor dat thuisbatterijen populairder worden. Maar hoe werkt zo’n batterij eigenlijk? Wanneer is het interessant en welke modellen zijn op dit moment de moeite waard? Hieronder vertellen we je alles wat je moet weten over een thuisbatterij.

Wat is een thuisbatterij?

Een thuisbatterij kun je zien als een grote accu voor je woning, waarin je zelf opgewekte elektriciteit tijdelijk opslaat. Zonnepanelen leveren overdag vaak meer energie op dan je op dat moment nodig hebt. Die extra stroom wordt normaal gesproken teruggeleverd aan het elektriciteitsnet, maar met een thuisbatterij kun je dit overschot bewaren voor later gebruik.

Zo kun je de opgeslagen energie bijvoorbeeld ’s avonds inzetten, wanneer je zonnepanelen geen stroom meer opwekken. Hierdoor hoef je minder elektriciteit van je energieleverancier af te nemen en verhoog je het directe gebruik van je eigen zonnestroom. Op die manier haal je meer rendement uit je zonnepanelen en word je minder afhankelijk van het elektriciteitsnet.

Waarom worden thuisbatterijen steeds interessanter?

Jarenlang was het financieel interessant om overtollige zonne-energie terug te leveren aan het elektriciteitsnet dankzij de salderingsregeling. Nu deze regeling wordt afgebouwd en steeds meer energieleveranciers terugleverkosten invoeren, verandert dat speelveld. Steeds meer huishoudens kijken daarom naar manieren om hun opgewekte stroom zelf te gebruiken, bijvoorbeeld door deze tijdelijk op te slaan in een thuisbatterij.

Ook de opkomst van dynamische energiecontracten speelt daarbij een belangrijke rol. Bij deze contracten verandert de stroomprijs ieder uur, waardoor het loont om slim met energie om te gaan. Moderne thuisbatterijen kunnen automatisch opladen op momenten dat elektriciteit goedkoop is en de opgeslagen energie gebruiken wanneer de prijzen juist hoog zijn. Zo haal je meer voordeel uit je eigen zonne-energie én uit schommelingen op de energiemarkt.

Zo ontdek je of een thuisbatterij bij jouw situatie past

Of een thuisbatterij een slimme investering is, hangt sterk af van je persoonlijke situatie en je energieverbruik. Vooral huishoudens met veel zonnepanelen kunnen er voordeel uit halen. Wanneer je overdag weinig stroom gebruikt en een groot deel van je opgewekte energie teruglevert aan het elektriciteitsnet, zorgt een thuisbatterij ervoor dat je die zonnestroom kunt bewaren voor momenten waarop je deze wél nodig hebt.

Ook voor mensen met een dynamisch energiecontract kan een slimme thuisbatterij interessant zijn. Deze systemen kunnen automatisch inspelen op wisselende stroomprijzen door op goedkope momenten energie op te slaan en de batterij te gebruiken wanneer elektriciteit juist duurder is.

Heb je weinig zonnepanelen of verbruik je overdag al bijna alle energie die je zelf opwekt? Dan is het financiële voordeel vaak kleiner. In dat geval kan het langer duren voordat de investering in een thuisbatterij is terugverdiend.

Vaste thuisbatterij of plug-in thuisbatterij?

Er zijn grofweg twee verschillende soorten thuisbatterijen op de markt. De traditionele thuisbatterij wordt rechtstreeks aangesloten op de meterkast en vereist meestal installatie door een specialist. Deze systemen bieden vaak een grotere opslagcapaciteit en zijn vooral interessant voor huishoudens met veel zonnepanelen, een hoog energieverbruik of bijvoorbeeld een warmtepomp.

Daarnaast zijn er plug-in thuisbatterijen, die de afgelopen jaren steeds populairder zijn geworden. Deze compacte systemen sluit je eenvoudig aan op een normaal stopcontact, zonder ingrijpende installatie. Dankzij een slimme energiemeter kan de batterij automatisch bepalen wanneer het voordelig is om stroom op te slaan of juist te gebruiken. Daarmee vormen plug-in modellen een laagdrempelige manier om meer uit je eigen zonnestroom te halen.

Thuisbatterij kopen? Let op deze 5 punten

Niet iedere thuisbatterij is hetzelfde. De ene batterij is vooral gericht op huishoudens met een laag energieverbruik, terwijl andere modellen juist geschikt zijn voor grotere woningen met veel zonnepanelen of een hoog stroomverbruik. Bij het kiezen van een thuisbatterij zijn er daarom een aantal belangrijke punten om op te letten:

Opslagcapaciteit (kWh): dit bepaalt hoeveel stroom de batterij kan opslaan. Hoe groter de capaciteit, hoe meer opgewekte zonnestroom je kunt bewaren voor later gebruik, bijvoorbeeld in de avond of op bewolkte dagen.

dit bepaalt hoeveel stroom de batterij kan opslaan. Hoe groter de capaciteit, hoe meer opgewekte zonnestroom je kunt bewaren voor later gebruik, bijvoorbeeld in de avond of op bewolkte dagen. Vermogen (W): het vermogen geeft aan hoeveel stroom de batterij tegelijkertijd kan opnemen of terugleveren aan je woning. Een hoger vermogen is vooral handig wanneer je meerdere apparaten tegelijk van stroom wilt voorzien.

het vermogen geeft aan hoeveel stroom de batterij tegelijkertijd kan opnemen of terugleveren aan je woning. Een hoger vermogen is vooral handig wanneer je meerdere apparaten tegelijk van stroom wilt voorzien. Uitbreidbaarheid: sommige thuisbatterijen kun je later uitbreiden met extra modules. Dit is handig als je energieverbruik in de toekomst stijgt of als je meer zonnepanelen wilt plaatsen.

sommige thuisbatterijen kun je later uitbreiden met extra modules. Dit is handig als je energieverbruik in de toekomst stijgt of als je meer zonnepanelen wilt plaatsen. Slim energiemanagement: steeds meer batterijen beschikken over slimme software die automatisch bepaalt wanneer laden of ontladen het meest voordelig is. Zo kunnen ze bijvoorbeeld inspelen op dynamische stroomprijzen en laden wanneer elektriciteit goedkoop is.

steeds meer batterijen beschikken over slimme software die automatisch bepaalt wanneer laden of ontladen het meest voordelig is. Zo kunnen ze bijvoorbeeld inspelen op dynamische stroomprijzen en laden wanneer elektriciteit goedkoop is. Compatibiliteit: controleer altijd of de thuisbatterij goed samenwerkt met je zonnepanelen, omvormer en slimme energiemeter. Niet ieder systeem is geschikt voor elke installatie.

Voor veel huishoudens is een thuisbatterij met een capaciteit van 2 tot 5 kWh voldoende om een groot deel van het avondverbruik op te vangen. Wie meer zonnepanelen heeft of een hoger energieverbruik heeft, kan beter kijken naar een model met een grotere capaciteit.

1. HomeWizard Plug-In Battery: al vanaf €1.195,-

De HomeWizard Plug-In Battery is een van de eerste plug-and-play thuisbatterijen die specifiek voor de Nederlandse markt is ontwikkeld. Het systeem richt zich op huishoudens die zonder grote verbouwing willen beginnen met het opslaan van zonnestroom.

De batterij sluit je aan op een normaal stopcontact en werkt samen met de HomeWizard P1 Meter. Via de HomeWizard Energy-app ziet de batterij continu hoeveel stroom je woning verbruikt. Produceer je met zonnepanelen meer energie dan je gebruikt? Dan wordt de batterij automatisch opgeladen. Zodra de zon ondergaat of je stroomverbruik stijgt, levert de batterij die opgeslagen energie weer terug aan je woning.

Met een opslagcapaciteit van 2,7 kWh is de HomeWizard Plug-In Battery vooral geschikt voor kleinere huishoudens die een deel van hun opgewekte zonnestroom willen opslaan voor later gebruik. Heb je meer zonnepanelen of ligt je energieverbruik hoger, dan kun je eenvoudig meerdere batterijen combineren. Op die manier is de totale opslagcapaciteit uit te breiden tot ruim 10 kWh, waardoor het systeem ook interessant wordt voor grotere huishoudens.

Een ander groot voordeel van deze thuisbatterij is de eenvoudige installatie. In tegenstelling tot veel traditionele thuisbatterijen zijn er geen aanpassingen aan de meterkast nodig en is een installateur meestal niet nodig. Je sluit de batterij aan op een normaal stopcontact en kunt direct beginnen met het opslaan van je eigen zonnestroom. Daarmee is het een laagdrempelige manier om kennis te maken met energieopslag.

Dit zijn de plus- en minpunten van de HomeWizard Plug-In Battery

+ Installatie via een normaal stopcontact + Volledig automatisch energiebeheer + Uitstekende integratie met de HomeWizard Energy-app + Modulair uitbreidbaar – Minder geschikt voor huishoudens met een zeer hoog stroomverbruik – Alleen optimaal in combinatie met het HomeWizard-ecosysteem

Voor wie is de HomeWizard Plug-In Battery geschikt?

De HomeWizard Plug-In Battery is vooral een interessante keuze voor huishoudens die op een eenvoudige manier meer uit hun zonnepanelen willen halen. Met name wanneer je een beperkt aantal zonnepanelen hebt en regelmatig stroom teruglevert aan het net, kan deze compacte thuisbatterij helpen om meer van je eigen opgewekte energie zelf te gebruiken.

Ideaal voor wie klein wil beginnen

Dankzij de plug-and-play installatie hoef je geen grote aanpassingen te doen aan je woning of meterkast. De batterij werkt automatisch samen met de HomeWizard P1 Meter en zorgt ervoor dat overtollige zonnestroom wordt opgeslagen voor momenten waarop je deze later nodig hebt. Met een opslagcapaciteit van 2,7 kWh is het geen oplossing voor huishoudens met een extreem hoog energieverbruik, maar door meerdere batterijen te combineren kun je de opslag verder uitbreiden.

Daarmee is de HomeWizard Plug-In Battery vooral geschikt als laagdrempelige eerste stap richting energieopslag. Wie zonder ingewikkelde installatie meer onafhankelijk wil worden van het elektriciteitsnet en meer rendement uit zijn zonnepanelen wil halen, vindt hierin een praktische oplossing.

2. Zendure SolarFlow 2400 AC+: al vanaf €1.498,-

Zendure behoort inmiddels tot de grootste spelers op de Europese markt voor plug-in thuisbatterijen. De SolarFlow 2400 AC+ is ontwikkeld voor bestaande zonnepaneleninstallaties en werkt volledig AC-gekoppeld. Dat betekent dat je huidige zonnepanelen en omvormer gewoon kunnen blijven zitten.

Het systeem levert een bidirectioneel vermogen tot 2.400 watt en is verkrijgbaar met een startcapaciteit van ongeveer 2,4 kWh. Dankzij stapelbare batterijmodules groeit het systeem mee tot maximaal 16,8 kWh opslagcapaciteit. De batterijen maken gebruik van LiFePO₄-cellen, die bekendstaan om hun lange levensduur van ongeveer 6.000 laadcycli.

Een van de grootste pluspunten van de Zendure SolarFlow 2400 AC+ is de slimme software die ervoor zorgt dat de batterij automatisch kan inspelen op je energieverbruik en de actuele stroomprijzen. Bij een dynamisch energiecontract kan het systeem bijvoorbeeld laden op momenten dat elektriciteit goedkoop is en de opgeslagen energie gebruiken wanneer de prijzen juist hoger liggen. Dankzij ondersteuning voor slimme energiemeters kan de batterij bovendien nauwkeurig bijhouden hoeveel stroom je woning verbruikt en daar automatisch op reageren.

Ook op het gebied van veiligheid heeft Zendure aandacht besteed aan het ontwerp. De batterijen beschikken over een IP65-certificering, waardoor ze beter beschermd zijn tegen stof en water. Daarnaast is er een automatische zelfverwarmingsfunctie aanwezig, zodat de batterij ook bij lagere temperaturen goed blijft werken. Verschillende beveiligingen tegen onder meer overbelasting en oververhitting zorgen ervoor dat het systeem veilig en betrouwbaar blijft functioneren.

Dit zijn de plus- en minpunten van de SolarFlow 2400 AC+

+ Tot 2.400 watt laad- en ontlaadvermogen + Uitbreidbaar tot 16,8 kWh + Geschikt voor bestaande zonnepanelen + Weerbestendig ontwerp voor binnen- en buitengebruik – Hogere aanschafprijs – Meer instelmogelijkheden, waardoor de eerste configuratie iets complexer is

Voor wie is de Zendure SolarFlow 2400 AC+ geschikt?

De Zendure SolarFlow 2400 AC+ is vooral interessant voor huishoudens die al zonnepanelen hebben en hun bestaande installatie slimmer willen benutten. Omdat het systeem AC-gekoppeld werkt, hoef je je huidige zonnepanelen en omvormer niet te vervangen. Daarmee is het een praktische oplossing voor mensen die meer van hun eigen zonnestroom willen gebruiken zonder een complete nieuwe installatie aan te leggen.

Een thuisbatterij die meegroeit met je energieverbruik

Dankzij de ruime uitbreidingsmogelijkheden is de batterij geschikt voor verschillende soorten huishoudens. Met een startcapaciteit van ongeveer 2,4 kWh is het systeem geschikt voor kleinere huishoudens, terwijl je met extra batterijmodules kunt doorgroeien tot maar liefst 16,8 kWh opslagcapaciteit. Daardoor past de SolarFlow 2400 AC+ ook bij woningen met veel zonnepanelen, een hoger energieverbruik of bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract.

Vooral gebruikers die actief willen inspelen op wisselende energieprijzen halen veel voordeel uit dit systeem. De slimme software kan automatisch bepalen wanneer het gunstig is om stroom op te slaan of juist te gebruiken, waardoor je meer controle krijgt over je energieverbruik. Daarmee is de Zendure SolarFlow 2400 AC+ vooral geschikt voor huishoudens die niet alleen zonnestroom willen opslaan, maar hun hele energiegebruik slimmer willen beheren.

3. Jackery SolarVault 3 Pro Max AC: al vanaf €969,-

Jackery kennen veel mensen vooral van draagbare powerstations voor kamperen, reizen en noodsituaties, maar met de SolarVault-serie richt het merk zich nu ook op energieopslag voor thuis. De Jackery SolarVault 3 Pro is een plug-in thuisbatterij met een opslagcapaciteit van 2,52 kWh en maakt gebruik van LiFePO4-batterijcellen, die bekendstaan om hun lange levensduur en hoge betrouwbaarheid. Dankzij de vier MPPT-ingangen kan het systeem tot 4.000 watt aan zonnepaneelvermogen verwerken, waardoor het geschikt is voor zowel kleine als uitgebreidere zonnepaneelinstallaties.

Een belangrijk voordeel van de SolarVault 3 Pro is dat het systeem volledig gericht is op slim energiebeheer. De batterij kan automatisch zonnestroom opslaan wanneer je meer opwekt dan je verbruikt en deze energie later weer beschikbaar stellen wanneer je stroom nodig hebt. Ook kan de batterij dankzij de ondersteuning voor wifi, Bluetooth en Ethernet eenvoudig worden beheerd en gemonitord. Met een maximaal AC-uitgangsvermogen van 1.200 watt is de batterij vooral gericht op het opslaan en slim verdelen van energie voor dagelijks gebruik.

Naast de slimme functies zet Jackery sterk in op gebruiksgemak en veiligheid. De SolarVault 3 Pro heeft een IP65-certificering, waardoor hij beschermd is tegen stof en spatwater, en kan functioneren bij temperaturen van -20 tot 55 graden Celsius. Via de app krijg je inzicht in je energieproductie, batterijstatus en verbruik. Dankzij het modulaire ontwerp kun je de opslagcapaciteit bovendien uitbreiden met extra batterijmodules, waardoor het systeem kan meegroeien wanneer je energiebehoefte groter wordt.

Dit zijn de plus- en minpunten van de Jackery SolarVault 3 Pro Max AC

+ Grote opslagcapaciteit + Noodstroomvoorziening + Modulair uit te breiden + Gebruiksvriendelijke app – Nog relatief nieuw op de Europese markt – Minder uitgebreide integraties met smart-homeplatformen dan sommige concurrenten

Voor wie is de Jackery SolarVault 3 Pro Max AC geschikt?

De Jackery SolarVault 3 Pro is vooral interessant voor huishoudens die hun bestaande zonnepanelen slimmer willen benutten en meer van hun eigen opgewekte energie willen gebruiken. Dankzij de ondersteuning voor zonnepanelen tot 4.000 watt en de opslagcapaciteit van 2,52 kWh is het systeem geschikt voor huishoudens die regelmatig overtollige zonnestroom terugleveren aan het elektriciteitsnet en deze energie liever zelf willen bewaren voor later gebruik.

Een compacte thuisbatterij zonder groot opslagsysteem

Door het compacte formaat en de eenvoudige installatie is de SolarVault 3 Pro een interessante optie voor mensen die willen beginnen met een thuisbatterij zonder direct te investeren in een groot opslagsysteem. De batterij is vooral geschikt voor kleinere huishoudens of gebruikers met een gemiddeld energieverbruik die hun zelfconsumptie willen verhogen. Wie meer opslag nodig heeft, kan dankzij het modulaire ontwerp later uitbreiden met extra batterijmodules.

Daarnaast past de Jackery SolarVault 3 Pro goed bij huishoudens die waarde hechten aan slimme energiesturing en meer controle willen over hun stroomverbruik. Via de app houd je eenvoudig inzicht in de opbrengst van je zonnepanelen, het energieverbruik en de status van de batterij. Daarmee is het systeem vooral geschikt voor gebruikers die niet alleen energie willen opslaan, maar hun woning ook slimmer en efficiënter met stroom willen laten omgaan.

4. Anker SOLIX Solarbank 4 E5000 Pro: al vanaf €2.199,-

Anker heeft de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in slimme energieopslag voor thuis en behoort inmiddels tot de bekendere merken in dit segment. Met de SOLIX Solarbank 4 E5000 Pro richt het bedrijf zich op huishoudens die een krachtige en toekomstbestendige thuisbatterij zoeken. Het systeem beschikt over een opslagcapaciteit van 5 kWh, ondersteunt tot 5.000 watt aan zonnepaneelvermogen en is modulair uit te breiden tot ongeveer 30 kWh. Daarmee is de Solarbank 4 E5000 Pro vooral interessant voor grotere huishoudens of woningen met veel zonnepanelen en een hoger energieverbruik.

Een van de grootste pluspunten van de Solarbank 4 E5000 Pro is de slimme PowerOS-software. Deze maakt gebruik van AI om automatisch te bepalen wanneer het voordelig is om de batterij op te laden of juist te ontladen. Daarbij houdt het systeem rekening met factoren zoals de weersverwachting, dynamische stroomprijzen en het actuele energieverbruik in huis. Ook is ondersteuning voor Home Assistant aanwezig, waardoor de thuisbatterij eenvoudig kan worden geïntegreerd in een slim huishouden.

Ook op het gebied van betrouwbaarheid is aan vrijwel alles gedacht. Zo beschikt de Solarbank 4 E5000 Pro over een snelle noodstroomfunctie die binnen enkele milliseconden overschakelt bij een stroomuitval, zodat belangrijke apparaten gewoon blijven werken. Dankzij de IP66-certificering is de batterij bovendien bestand tegen stof en water, waardoor hij zonder problemen buitenshuis kan worden geplaatst. Dat maakt de Anker SOLIX Solarbank 4 E5000 Pro tot een complete thuisbatterij voor huishoudens die maximaal rendement uit hun zonnepanelen en energieverbruik willen halen.

Dit zijn de plus- en minpunten van de Anker SOLIX Solarbank 4 E5000 Pro

+ 5 kWh opslagcapaciteit + Uitbreidbaar tot circa 30 kWh + Ondersteuning voor Home Assistant + Zeer uitgebreide noodstroomfunctie – Gericht op grotere installaties – Hogere aanschafprijs dan instapmodellen

Voor wie is de Anker SOLIX Solarbank 4 E5000 Pro geschikt?

De Anker SOLIX Solarbank 4 E5000 Pro is vooral bedoeld voor huishoudens die verder kijken dan alleen het opslaan van overtollige zonnestroom. Dankzij de slimme software en uitgebreide automatiseringsmogelijkheden is deze thuisbatterij vooral interessant voor gebruikers die hun energieverbruik actief willen optimaliseren en zoveel mogelijk willen besparen op hun energierekening.

Voor huishoudens die vooruit willen denken

Daarnaast is het systeem een goede keuze voor huishoudens die verwachten dat hun energieverbruik de komende jaren zal toenemen, bijvoorbeeld door de aanschaf van een warmtepomp, laadpaal of extra zonnepanelen. Omdat de batterij eenvoudig kan meegroeien, hoef je niet direct in de maximale opslagcapaciteit te investeren.

Zoek je vooral een eenvoudige en betaalbare thuisbatterij om kennis te maken met energieopslag, dan zijn er compactere alternatieven. De Anker SOLIX Solarbank 4 E5000 Pro is juist geschikt voor gebruikers die een toekomstbestendige oplossing zoeken en de thuisbatterij willen laten meegroeien met hun woning en energieverbruik. Wil je een thuisbatterij van Anker bestellen? Gebruik dan de kortingscode ICULTURE5% tijdens het afrekenen. Daarmee ontvang je 5% korting op je aankoop.